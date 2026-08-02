Cinco provincias de Cuba quedaron sin luz por una falla en la red eléctrica

LA HABANA.- Cuba sufrió este sábado por la noche una caída parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) debido a una falla en la red que dejó sin luz a cinco de las 15 provincias de la isla. El corte afectó a la región occidental del país, incluida La Habana, según informó la empresa eléctrica estatal.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) señaló en su cuenta de X que el desperfecto se produjo a las 18.07, de la hora local —las 19.07 en la Argentina—, y provocó la interrupción del servicio en el oeste del territorio. La compañía no precisó cuánto tiempo demandaría el restablecimiento del suministro.

Nota



A las 18:07 ocurrió un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Mtzas a Cfgos y de Mtzass a Santa Clara provocando la división del SEN y posteriormente la caída de la zona occidental. Quedaron sin servicio Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas. pic.twitter.com/yQPUjlF2uz — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) August 1, 2026

El episodio ocurrió en medio de la crisis energética que atraviesa el país desde hace cinco años. Los cortes de electricidad son frecuentes debido al deterioro de la infraestructura y a la escasez de combustible.

Durante las últimas semanas, los apagones superaron las 30 horas seguidas en La Habana, mientras que en el interior de la isla llegaron a extenderse durante varios días. Desde comienzos de año, Cuba registró cinco cortes generalizados, tres de ellos en julio y en menos de diez días.

La situación empeoró en enero, cuando Washington impuso un bloqueo petrolero que dificultó el abastecimiento de las centrales eléctricas y de los generadores de respaldo, que suelen funcionar con diésel importado. La falta de reservas impide que esos equipos sean puestos en marcha cuando se producen fallas en el sistema.

Este miércoles, el gobierno de Cuba anunció la apertura al sector privado de amplias áreas de la economía, entre ellas las estaciones de servicio Ramon Espinosa - AP

Según el gobierno cubano, en los últimos siete meses Estados Unidos solo permitió la llegada de un buque ruso con 100.000 toneladas de petróleo. Las autoridades de la isla sostienen que esa restricción profundizó la crisis energética.

El sistema eléctrico cubano depende principalmente de siete centrales térmicas que llevan más de 40 años en funcionamiento. Las plantas sufren desperfectos frecuentes y deben ser sacadas de servicio periódicamente para realizar tareas de mantenimiento.

El episodio se da en el marco de una política de máxima presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Cuba. Incluso amenazó con tomar el control de la isla por considerar que representa una “amenaza extraordinaria” para la seguridad de su país.

Trump ha amenazado con tomar el control de la isla, al considerar que representa una "amenaza extraordinaria" a la seguridad estadounidense Archivo

Esto se da en un contexto en el que, presionadas por la crisis, las autoridades cubanas aprobaron a mediados de junio un paquete de 176 medidas inéditas para incorporar mecanismos de mercado, lo que supone una profunda transformación del modelo económico vigente en la isla desde la adopción del socialismo, hace casi 70 años.

En esa línea, el gobierno comunista anunció el miércoles la apertura al sector privado de amplias áreas de la economía, entre ellas las estaciones de servicio, las farmacias y el sector de las energías renovables.

Ante el Parlamento, el primer ministro Manuel Marrero precisó que 110 de las medidas ya comenzaron a aplicarse y que las restantes entrarán en vigencia en septiembre. Como ejemplo, señaló que más de 100 actores no estatales fueron autorizados a comercializar combustible de manera mayorista. Además, informó que fue aprobado el primer proyecto de inversión extranjera destinado a importar, distribuir y comercializar combustible, aunque no brindó más detalles.

Con información de AFP.