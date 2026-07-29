Desde distribución de nafta hasta servicios de salud, Cuba se abre a la economía de mercado bajo la presión de Washington

LA HABANA.– Cuba, bajo fuerte presión de Washington, anunció el miércoles la apertura a los privados de amplios sectores de su economía, como la explotación petrolera y de gas natural, la gestión de farmacias y el comercio mayorista, semanas después de que el Parlamento aprobara un paquete de medidas a favor de la economía de mercado.

Distribución de nafta, servicios ópticos, residencias de ancianos, terminales de pasajeros y carga, instalaciones portuarias, importación de vehículos, energías renovables, y operaciones petroleras y mineras son algunas de las ramas de la economía que están ahora abiertas al sector privado, según comunicados oficiales difundidos por los medios estatales.

Personas empujan un automóvil antiguo por una calle de La Habana YAMIL LAGE - AFP

Las normas publicadas en la Gaceta Oficial forman parte de un paquete de 176 medidas aprobado en junio por el Parlamento y el poderoso Partido Comunista de Cuba en junio.

Las nuevas regulaciones amplían “de manera considerable el espectro de acción para los emprendedores y empresarios privados”, según los medios estatales.

La apertura económica se produce en medio de un cerco energético impuesto por Estados Unidos en enero que dejó casi paralizada a la isla, provocando la agudización de una crisis económica y afectando seriamente a la población.

Una imagen de Fidel Castro cuelga de la pared de una farmacia estatal donde una mujer solicita medicamentos, en La Habana Ramon Espinosa - AP

“Esto complementa todas estas medidas que se han venido tomando y realmente permite, facilita la participación de los actores económicos no estatales en la economía del país”, dijo la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara Mercedes López Acea, quien presentó las modificaciones.

Las nuevas medidas, insistió sin embargo López, “no están yendo a la privatización de la economía”, ya que la empresa estatal socialista mantiene su “papel fundamental”.

La legislación vigente hasta ahora contenía una lista de 125 actividades prohibidas y que el Estado cubano mantenía como su potestad exclusiva. De ellas 46 se eliminaron totalmente y otras 35 se flexibilizaron para dar cabida a la iniciativa privada, indicó López Acea.

Las ramas abiertas al mercado

Desde los años 60 Cuba mantuvo un modelo de férreo control estatal y centralización de la actividad económica, pero a comienzos de la pasada década el gobierno comenzó a permitir el trabajo por cuenta propia y en 2021 autorizó la constitución de pequeñas y medianas empresas.

Las nuevas normas permiten la “gestión de servicios farmacéuticos” por parte de pymes y cooperativas. Las nuevas farmacias particulares serán un “complemento de la red estatal ante el desabastecimiento de medicinas que existe en la isla ”, explicó el portal oficial Cubadebate.

Un vendedor ambulante ofrece artículos para el hogar en La Habana Ramon Espinosa - AP

"Me parece bien porque en la farmacia [estatal] casi nunca hay medicamentos. Cuando uno va a buscar, no hay, y entonces la gente los vende por la calle", declaró a la AFP María Luisa Pérez, de 77 años.

Además, se autorizó la creación de residencias de cuidados para adultos mayores, cuya situación se ha vuelto muy compleja por el envejecimiento de la población y la migración de miles de jóvenes.

Paralelamente, el Ministerio de Comercio Interior informó que flexibilizará la venta mayorista y minorista por parte de particulares, al tiempo que el de Transporte hará lo propio con la importación de vehículos eléctricos y partes.

Un hombre empuja un carro frente a una farmacia en La Habana YAMIL LAGE - AFP

También se permitirá la explotación petrolera condicionada, tanto de empresas mixtas como particulares e inversores extranjeros, indicó la nueva legislación.

A su vez se limitó la extracción de minerales metalíferos a las personas naturales, pero se autorizó que pymes puedan realizarla dejando la “gran minería” –como el níquel del oriente cubano que fue recientemente abandonado por la canadiense Sherritt— para asociaciones económicas o inversores extranjeros.

Los sectores que siguen bajo control estatal

La atención sanitaria seguirá siendo una “responsabilidad del Estado” y “la actividad médica (...) continúa garantizada a la población cubana con servicios hospitalarios gratuitos“, precisaron los medios estatales.

La educación, otro de los pilares de la revolución cubana que ha sido severamente castigado por la crisis económica, también continúa siendo competencia del sector público, aunque con una apertura para guarderías, clases de idiomas y tutorías.

Otros sectores que permanecen bajo control estatal incluyen los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la seguridad y la defensa, así como la industria del tabaco.

Chicos permanecen hospitalizados en una habitación del Hospital Pediátrico Pepe Portilla, en la provincia de Pinar del Río, Cuba YAMIL LAGE - AFP

Estos anuncios a favor de una economía de mercado marcan un punto de inflexión histórico para Cuba y su economía socialista de planificación centralizada, que lleva años sumida en una profunda crisis, agravada por las sanciones de Washington.

Prácticamente desde su vuelta a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, aplica una política de máxima presión sobre el país de 9,4 millones de habitantes.

Al embargo económico vigente desde 1962, Trump sumó en enero un bloqueo petrolero de facto y una batería de sanciones adicionales contra empresas y dirigentes cubanos, que ha llevado a la economía cubana al borde del colapso, con cinco apagones generalizados en lo que va de año, así como escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicinas.

Una niña hospitalizada recibe atención en una habitación del Hospital Pediátrico Pepe Portilla, en la provincia de Pinar del Río, Cuba YAMIL LAGE - AFP

El republicano afirma que Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con “tomar el control” del país.

El presidente cubano, Miguel Díaz–Canel, acusó el domingo a Washington de intentar “apropiarse del país” mediante lo que consideró una “política genocida”.

El auge de las pequeñas y medianas empresas

Al anunciar las reformas, el gobierno también aseguró que aceleraría la aprobación de las pequeñas y medianas empresas que autorizó en 2021.

Según las autoridades, más de 15.000 pequeñas y medianas empresas funcionan en la isla, cifra que refleja un impulso reciente al proceso de aprobación de estos negocios, que emplean a más de un tercio de la población activa.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pronunciando un discurso durante un acto en la provincia de Pinar del Río, Cuba [e]JOAQUIN HERNANDEZ - XinHua

Ana Diego, una cubana de 66 años que tuvo que volver a emplearse en la empresa estatal de la que se había jubilado para poder sobrevivir, también juzgó positivo el anuncio oficial: "Todo el mundo sabe que en este momento nosotros estamos subsistiendo por las mipymes [pequeñas y medianas empresas privadas]”.

“Hay que buscar alguna solución, porque la realidad es que la gente está sin medicamentos, sin alimentos“, apuntó la mujer.

Reunida en sesión ordinaria este miércoles, la Asamblea Nacional del Poder Popular, tiene previsto examinar varios proyectos de ley relacionados con la agricultura, la vivienda, la reorganización administrativa y la legislación laboral.

Vista de un grafiti que dice "¡Viva la Revolución!", en La Habana YAMIL LAGE - AFP

En el sector agrícola, se mantendrá la propiedad estatal de la tierra, pero se prevé una ampliación significativa de las condiciones de usufructo para agricultores, cooperativas y empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.

Respecto a la vivienda, los cubanos podrán poseer dos casas en la ciudad –hasta ahora solo podían tener una– y también se permitirán las hipotecas.

Agencias AP, AFP y ANSA