Una respuesta a Milei y los que critican a la ONU: la institución es terrible pero la necesitamos

NUEVA YORK.– Pregunta del cuestionario: ¿qué país supera a Haití, Somalia y la República Democrática del Congo como nación irresponsable y deshonesta?

Respuesta: en los pasillos de las Naciones Unidas, está el buen viejo Estados Unidos.

La administración Trump tiene cuotas impagas a la ONU, mientras que 141 países —incluidos los mencionados anteriormente— están al día. Y mientras otros países al menos fingen promover la paz en el espíritu de las Naciones Unidas, el presidente Donald Trump aprovechó su discurso ante la ONU para amenazar con “aniquilar” a Irán y “condenarlo al infierno”. Fue un caso insólito de un líder mundial que subió al podio de la ONU para reflexionar sobre la conveniencia de cometer lo que suena a genocidio.

Todo esto pone de relieve una tragedia de nuestra era: según el Comité Internacional de la Cruz Roja, hay unos 130 conflictos armados en curso en todo el mundo, más del doble que en 2009, y una proporción cada vez mayor de los desafíos que nos aquejan son internacionales y requieren soluciones multilaterales; sin embargo, las grandes potencias están marginando a las Naciones Unidas y haciéndolas aún menos eficaces de lo habitual.

El presidente estadounidense cuestionó en reiteradas ocasiones el funcionamiento de Naciones Unidas y el multilateralismo CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los precios del combustible se disparan. La guerra de Trump contra Irán se ha extendido a Yemen y el Mar Rojo. Rusia lleva a cabo ataques en la llamada zona gris en Europa. Existe el riesgo de una guerra con China por Taiwán o el Mar de China Meridional. Las drogas, las epidemias, la inteligencia artificial, los ciberataques, el terrorismo, la trata de personas, el cambio climático, las consecuencias de la guerra en Ucrania, Sudán y Gaza, la inminente hambruna en Somalia: todos estos desafíos exigen respuestas cooperativas, y las Naciones Unidas constituyen el foro idóneo para desarrollarlas.

Sin embargo, para muchos de estos problemas, las Naciones Unidas se están volviendo prácticamente irrelevantes.

El año pasado, Trump criticó a las Naciones Unidas, calificándolas de “palabras vacías”, y tenía razón. Las Naciones Unidas son una tímida Torre de Babel, más eficaz emitiendo documentos que resolviendo conflictos; una reunión de la ONU es un verdadero infierno.

“El precio se mide en vidas”

Muchas veces a lo largo de los años he querido darme de cabezazos contra la pared, frustrado por la burocracia de la ONU. En 2009, cuando cubría el genocidio de Darfur con George Clooney, la ONU retiró nuestra escolta de seguridad por temor a que se nos asociara con cualquier crítica que Clooney pudiera hacer a Sudán por cometer genocidio. Cuando los bosnios, ruandeses y yazidíes fueron masacrados, las Naciones Unidas vacilaron.

“El precio se mide en vidas”, dijo Nadia Murad, ganadora del Premio Nobel de la Paz, cuya región yazidí en Irak estuvo rodeada por combatientes del ISIS durante casi dos semanas en 2014. “Nadie vino a ayudarnos”, me contó, y terminó secuestrada por ISIS y violada durante meses. Su madre y seis hermanos fueron asesinados.

Sin embargo, si bien las Naciones Unidas se ven paralizadas periódicamente, también son vitales y, en ocasiones, una bendición.

La ofensiva del grupo yihadista contra la comunidad yazidí en 2014 provocó asesinatos, desplazamientos masivos y el secuestro de miles de personas

“También he visto a personal de la ONU permanecer en sus puestos después de que todos los demás se hayan marchado, realizando un trabajo que nadie más está dispuesto a hacer”, dijo Murad. “Ese trabajo es indispensable. Precisamente por eso, la ONU debe hacerlo mejor”.

Los críticos pueden denunciar a los trabajadores de las Naciones Unidas como “parásitos fatalmente arrogantes”, como lo expresó el presidente argentino Javier Milei hace unos días, pero yo mismo he estado encañonado junto a valientes trabajadores humanitarios de la ONU en la República Centroafricana, quienes intentaban brindar asistencia a una zona desesperada después de que otros cooperantes hubieran huido. He visto a trabajadores de la ONU en primera línea viviendo en contenedores de carga en Somalia, durmiendo en tiendas de campaña en Sudán del Sur, conduciendo por carreteras peligrosas en el Congo y enfrentándose a hombres armados en Yemen, arriesgando sus vidas para salvar a niños de la guerra, la violación y las enfermedades.

Uno de los héroes del siglo XX fue James P. Grant, quien dirigió Unicef y en 1982 impulsó la revolución en la supervivencia infantil. Él y su equipo emplearon vacunas y mejores tratamientos para la diarrea para salvar 25 millones de vidas durante su vida, y millones más desde entonces.

Una trabajadora sanitaria vacuna a un niño durante una campaña de inmunización, una de las principales tareas de la agencia de Naciones Unidas para proteger la salud infantil UNICEF

¿Cuándo han hecho los críticos de las Naciones Unidas algo ni remotamente parecido?

¿Cuándo han arriesgado sus vidas los críticos de las Naciones Unidas por los demás, como los 136 empleados de la ONU que murieron en acto de servicio el año pasado? ¿O como los 73 miembros del personal de la ONU que actualmente están prisioneros de los hutíes en Yemen?

Hoy, en la República Democrática del Congo, trabajadores de las Naciones Unidas combaten el brote de ébola. En Somalia, alimentan a niños hambrientos. En Gaza, distribuyen ayuda humanitaria. Si bien Estados Unidos se distinguió durante la guerra de Gaza por proporcionar bombas de 900 kilos que Israel utilizó para destruir barrios, las Naciones Unidas destacaron por intentar lograr la paz y hacer llegar la ayuda a través de los puestos de control israelíes.

¿Cuál es lo opuesto al multilateralismo de las Naciones Unidas? La invasión rusa de Ucrania. El ataque de Trump contra Irán. El hecho de que Elon Musk, según sus propias palabras , “arrojar a USAID a la trituradora de madera”, haya costado, según un cálculo, más de 750.000 vidas . Así que, a pesar de mi impaciencia con la lenta burocracia de la ONU, prefiero mil veces las Naciones Unidas al chovinismo y los caprichos de las grandes potencias.

USAID financió programas de alimentación, salud y asistencia de emergencia en países afectados por conflictos y desastres LUIS TATO - AFP

Lo que está en juego no es solo la ONU, sino la arquitectura global en su conjunto. Los ataques de Trump contra la OTAN son un regalo para Rusia. Su arremetida contra la Corte Penal Internacional es un regalo para los señores de la guerra. Su retirada de la Organización Mundial de la Salud es un regalo para los virus.

Claro, critiquen a las Naciones Unidas; a menudo se lo merecen. Pero supongo que millones de niños más morirían cada año si no fuera por Unicef, el Programa Mundial de Alimentos, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. En definitiva, parece un historial defendible, ¿no?

Entiendan también que la ONU es un pilar en ruinas de lo que queda de ese orden geopolítico global que Estados Unidos ayudó a crear después de la Segunda Guerra Mundial y que tanto nos ha beneficiado a nosotros y al mundo. Y tengan en cuenta que una de las razones de la exasperante parálisis y timidez de la ONU es que las grandes potencias imponen su voluntad, a menudo vetando acciones constructivas y, en el caso de Estados Unidos, recortando también los presupuestos.

Temo que la parálisis pueda empeorar.

El futuro del organismo vuelve a estar en discusión ante el avance del unilateralismo de las grandes potencias BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Se supone que las Naciones Unidas elegirán a un nuevo secretario general este año, y este es un momento en que el mundo necesita un líder carismático y elocuente que pueda usar su influencia para abordar las crisis humanitarias y de seguridad globales. Lamentablemente, parece que Estados Unidos, China y Rusia están decididos a evitar precisamente eso.

Existe una creciente preocupación de que Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin no logren ponerse de acuerdo sobre ninguno de los candidatos actuales para secretario general, y que terminen eligiendo a algún personaje insignificante e inofensivo, tan moderado que las Naciones Unidas queden aún más marginadas y debilitadas.

El resultado muy probablemente sería más brotes de ébola, más guerras, mayor parálisis a la hora de afrontar las amenazas comunes a la humanidad y una mayor oscuridad que se cerniría sobre nuestro planeta.