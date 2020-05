Cloroquina: el polémico remedio que obsesiona a Trump y Bolsonaro

La hidroxicloroquina es un medicamento que se utilizó para tratar la malaria. También se usa para enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus. Se la conoce por su nombre comercial, Plaquenil Fuente: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo ayer una sorprendente revelación al expresar que está tomando hidroxicloroquina una vez por semana, el mismo medicamento que defiende a caja y espada el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, y que le costó la renuncia de su segundo ministro de salud. Pero, ¿qué hay detrás de este remedio que obsesiona a los líderes de Estados Unidos y Brasil? ¿Puede resultar realmente efectivo para tratar el nuevo coronavirus?

Trump mostró un fuerte interés en promover esta medicación durante semanas, a pesar de que muchos médicos piensan que no sirve para pacientes con coronavirus y de que los reguladores del gobierno estadounidense advierten que "no ha demostrado ser seguro" . Por su parte, Nelson Teich, el segundo funcionario en dejar el cargo de ministro de Salud en 28 días en Brasil, abandonó el gobierno por presiones de Bolsonaro para liberar el uso de ese remedio.

La hidroxicloroquina es un medicamento que se utilizó para tratar la malaria . También se usa para enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus. Se la conoce por su nombre comercial, Plaquenil .

El medicamento ahora está entre la lista de alternativas que se estudian para el Covid-19. Esta posibilidad se abrió porque un estudio de laboratorio, con células cultivadas, descubrió que la cloroquina podría bloquear el coronavirus de las células invasoras. Sin embargo, los medicamentos que conquistan virus en tubos de ensayo o placas no siempre funcionan en el cuerpo humano y los estudios de hidroxicloroquina han encontrado que no pudo prevenir o tratar la influenza y otras enfermedades virales, consignó The New York Times .

De hecho, la agencia federal que regula los medicamentos en Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), advierte contra la administración de hidroxicloroquina para la prevención o el tratamiento del coronavirus y señala los efectos secundarios como "problemas graves de ritmo cardíaco en pacientes con Covid-19". La FDA solo autoriza su uso en casos de emergencia .

A principios de este mes, un artículo médico de Nueva York sugirió que la combinación de hidroxicloroquina con el suplemento dietético de sulfato de zinc, que tiene propiedades antivirales, podría crear un tratamiento más efectivo contra el coronavirus. Pero Matthew Heinz, un médico de Arizona que trabajó en el gobierno de Barack Obama, dijo que los medicamentos como la hidroxicloroquina no son "benignos" y abiertos para un uso no regulado. "No puedo enfatizar lo suficiente lo imprudente que es alentar a cualquiera a tomar hidroxicloroquina o cualquier otro remedio no probado", exclamó.

Informes de médicos en China y Francia precisaron que la hidroxicloroquina, a veces combinada con el antibiótico azitromicina, parece ayudar a los pacientes de coronavirus. Pero esos estudios fueron pequeños y no utilizaron grupos de control adecuados, por lo que no sirven para determinar si un medicamento funciona .

Por eso, el estudio francés fue desacreditado, pero la investigación de China sí incluyó un grupo de control y sugirió que la hidroxicloroquina podría ayudar a los pacientes con casos leves de Covid-19. Sin embargo, ese estudio también fue pequeño (solo fue probado con 62 pacientes) y se les dieron otros medicamentos además de hidroxicloroquina.

Entonces, no hay evidencia de que la hidroxicloroquina pueda prevenir la infección por coronavirus. Sin embargo, hay investigadores que siguen probando el medicamento en personas que viven con pacientes con coronavirus para ver si puede protegerlos.

