En un Yemen fragmentado en tres gobiernos, el sur impulsa su secesión

SOCOTRA, Yemen.- En el archipiélago de Socotra han desaparecido todas las banderas de Yemen, el país al que oficialmente pertenece. En la entrada de los edificios oficiales, en el uniforme de policías y soldados, en los stickers adheridos a los autos, e incluso en el principal estadio de fútbol del país, la enseña nacional ha sido sustituida por otra que incluye una franja triangular azul celeste con una estrella roja en el centro.

Se trata de la bandera del Yemen del Sur, la antigua república socialista que existió entre 1967 y 1990, entre la descolonización británica y la unificación del país. La guerra civil que estalló en el 2015, y que sigue ahora a baja intensidad, ha fragmentado Yemen en tres gobiernos, y el ejecutivo que controla el sur, con el apoyo o incitación de Emiratos Árabes Unidos, apuesta por impulsar la independencia y volver a las fronteras previas a 1990.

En una plaza del centro de Hadibo, la capital de Socotra, situada en el Océano Índico, a medio camino entre Somalia y Yemen continental, están instaladas de forma permanente una carpa y una plataforma con pancartas reclamando la independencia de Yemen del Sur. Cada tarde se concentran cientos de personas entre discursos, bailes y consignas a favor de la secesión. El cántico más popular entona “¡Con nuestra alma, con nuestra sangre, nos sacrificaremos por el [Yemen del] Sur!”.

“Esta es una concentración indefinida por nuestra independencia. No vamos a ir de la plaza hasta que no lo logremos. La comunidad internacional debe escucharnos”, proclama Mukhtar Hanqasi, responsable de una ONG caritativa islámica muy bien conectada con el gobierno de Socotra.

Aunque la secesión de Yemen del Sur no está en la agenda internacional, no es una simple quimera. De momento, cuenta ya con un gobierno, el Consejo Transicional del Sur (CTS), que se creó en el 2017 y ostenta un control absoluto de las cinco provincias de la antigua república socialista. Por tanto, se podría decir que el Sur ya tiene una independencia de facto.

Sin embargo, la ruptura con las instituciones del resto del país no es completa. Tres dirigentes del CTS forman parte del Consejo de Dirección Presidencial, el gobierno legítimo de Yemen de acuerdo con la comunidad internacional y que lidera la lucha contra los houthis, una milicia chií que controla la capital, Saná, y la práctica totalidad del norte del país. Así pues, como ocurre también en Sudán o Libia, Yemen es hoy un país fragmentado por una guerra civil que no parece tener fin.

Intervención extranjera

El conflicto en esta nación árabe no puede entenderse sin la intervención y las ambiciones de sus vecinos, especialmente Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Aprovechando la inestabilidad política que se apoderó de Yemen tras la caída de su presidente, el dictador Ali Abdullah Saleh, en uno de los episodios de las llamadas “primaveras árabes”, la milicia hutí dio un golpe de Estado en 2014 y se amparó de Saná y de buena parte del norte del país.

Dada su afinidad con Irán, enemigo histórico de Arabia Saudita y Emiratos, estos dos países decidieron intervenir militarmente en su país vecino sosteniendo el gobierno depuesto por los hutíes, que entonces se trasladó a Riad. Se iniciaba así un conflicto armado que ha devastado al país. Algunas estimaciones sitúan a las muertes provocadas por la guerra en más de 300.000, y según la ONU, cerca de 20 millones de personas, un 60% de la población, necesita ayuda humanitaria para sobrevivir.

Aunque eran socios en la alianza militar anti-hutí, la incapacidad de derrotarlos ha hecho surgir agrias discrepancias entre Riad y Abu Dhabi. De hecho, en las últimas semanas, incluso se han registrado decenas de muertos en enfrentamientos armados en la provincia de Hadramaut, en el sureste del país, entre milicias patrocinadas por ambos países. Las tropas financiadas por los Emiratos han resultado victoriosas, lo que ha afianzado su control de todo el territorio del sur del Yemen, convertido ahora en una especie de protectorado emiratí.

Esta realidad es muy evidente en Socotra, donde se ven muchas banderas de los Emiratos y diversas infraestructuras, como el hospital Sheikh Zayed, han sido construidas por Abu Dhabi. A cambio, Emiratos está construyendo una base militar en la isla Abdel Kuri para proyectar su poder en todo el Golfo de Adén. Su enorme influencia en el archipiélago genera recelos entre algunos autóctonos. “Se están quedando algunos de los mejores terrenos y construyendo hoteles. Los Emiratos están cambiando el modelo económico y perjudicará a los habitantes locales”, se queja un empresario del sector turístico.

En 2019, la presión de Abu Dhabi forzó la dimisión del gobernador de Socotra, que ahora es Refaat Ali, afín a los Emiratos. Su jefe de gabinete, Fahmi al-Thaqly, define las relaciones entre ambos territorios de “hermandad”, y asegura que así son desde hace siglos. En cambio, es muy crítico con Saná. “Su gobierno patrocina el terrorismo en el sur por parte de milicias tribales. En el sur queremos la paz, y no un sistema basado en las tribus”, remarca Al-Thaqly. Entre los independentistas, se argumenta también que desde la unificación, Saná ha ignorado las necesidades del sur al tiempo que explotaba sus recursos, entre ellos, unos modestos yacimientos de petróleo.

Aunque Al-Thaqly manifiesta su pleno apoyo a la causa palestina, considera que los ataques de los hutíes contra Israel son “pura propaganda”, puesto que no pueden aspirar a derrotarlo. El acuerdo firmado en Gaza y patrocinado por Donald Trump ha reducido las tensiones en la región, y no se han registrado nuevos ataques de los houthis en el Mar Rojo contra los barcos que se dirigen al Canal de Suez. Por eso, en las últimas semanas, algunas grandes compañías de logística como la francesa CMA-CGM han anunciado que volverán a utilizar esta vía marítima después de cerca de dos años de evitarla.