Jeffrey Epstein: quiénes aparecen y qué dicen los archivos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó la primera tanda de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, e incluye fotos, videos y documentos de investigación. Era muy esperada después de que el Congreso aprobara una ley que obligaba a publicar los archivos en su totalidad antes del viernes.

Sin embargo, los demócratas y algunos republicanos acusaron al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de violar sus obligaciones legales después de que este anunciara que no podría publicar todos los documentos antes de la fecha límite. Muchos detalles de los miles de archivos también fueron en gran medida censurados.

En el primer lote de archivos aparecen varios rostros famosos, entre ellos el expresidente estadounidense Bill Clinton, Andrew Mountbatten-Windsor y los músicos Mick Jagger y Michael Jackson.

Aparecer en las fotografías o ser citado en los documentos no implica haber cometido actos ilícitos y algunas de las figuras públicas que aparecen en los nuevos archivos difundidos negaron en el pasado haber cometido ningún delito ni tener conocimiento de los de Epstein.

Bill Clinton fotografiado en la piscina y el jacuzzi

Varias de las imágenes publicadas incluyen al expresidente estadounidense Bill Clinton. Una foto lo muestra nadando en una piscina y otra lo muestra recostado boca arriba con las manos detrás de la cabeza en lo que parece ser un jacuzzi.

Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos de 1993 hasta 2001

Clinton fue fotografiado con Epstein varias veces durante la década de 1990 y principios de la de 2000, antes de que el financiero caído en desgracia fuera arrestado por primera vez. Él nunca fue acusado de ningún delito por las víctimas de los abusos de Epstein y negó tener conocimiento de sus delitos sexuales.

Un portavoz de Clinton comentó sobre las nuevas fotos diciendo que tenían décadas de antigüedad.

Bill Clinton en lo que parece ser un Jacuzzi con una persona al lado

“Pueden publicar todas las fotos borrosas de hace más de 20 años, pero esto no tiene nada que ver con Bill Clinton. Nunca lo tuvo y nunca lo tendrá”, escribió Ángel Ureña en las redes sociales. Y, agregó: “Hay dos tipos de personas aquí. El primer grupo no sabía nada y rompió con Epstein antes de que sus delitos salieran a la luz. El segundo grupo continuó su relación con él después”.

El Departamento de Justicia dijo que no se van a publicar todos los archivos de golpe

“Nosotros estamos en el primero. Por mucho que lo intenten, las personas del segundo grupo no cambiarán eso ... Todo el mundo, especialmente MAGA, espera respuestas, no chivos expiatorios”, expresó.

Epstein supuestamente le presentó a Trump a una niña de 14 años

El presidente de EE.UU. también aparece mencionado en la serie de documentos publicados por el Departamento de Justicia. Los documentos judiciales detallan que Epstein supuestamente presentó a una niña de 14 años a Trump en su complejo Mar-a-Lago, en Florida.

Durante el supuesto encuentro en la década de 1990, Epstein le dio un codazo a Trump y “le preguntó en tono jocoso”, en referencia a la niña: “Esta es buena, ¿verdad?”, según el documento.

Trump sonrió y asintió con la cabeza, según la demanda presentada contra el patrimonio de Epstein y Ghislaine Maxwell en 2020.

El documento dice que “ambos se rieron” y que la niña se sintió incómoda, pero “en ese momento era demasiado joven para entender por qué”.

La víctima alega que Epstein la preparó y abusó de ella durante muchos años. En la demanda judicial, no formula ninguna acusación contra Trump.

La BBC se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar sus comentarios. El supuesto episodio es una de las pocas menciones al presidente en los miles de archivos publicados el viernes. El presidente aparece en varias fotos, pero su presencia es mínima en el mejor de los casos.

Trump War Room, la cuenta oficial de X para la operación política del presidente, publicó en cambio fotografías de Clinton tras la publicación. La secretaria de prensa de Trump también volvió a publicar imágenes de Clinton, diciendo “¡Oh, Dios mío!”. Sin embargo, aún quedan páginas por publicar.

En esta foto se ve alguien muy parecido a Andrew Mountbatten-Windsor tumbado sobre cinco personas, cuyos rostros fueron ocultados

El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo que “varios cientos de miles” de páginas de documentos aún están siendo revisadas y que todavía no se hicieron públicas.

El presidente de EE.UU. declaró anteriormente que fue amigo de Epstein durante años, pero que se distanciaron alrededor de 2004, años antes de que Epstein fuera arrestado por primera vez. Trump negó sistemáticamente cualquier irregularidad en relación con Epstein.

La foto parece mostrar a Andrew recostado sobre el regazo de varias personas

Una foto de los archivos publicados parece mostrar a Andrew Mountbatten-Windsor recostado sobre cinco personas, cuyos rostros fueron ocultados.

En la imagen se ve a Ghislaine Maxwell, cómplice condenada de Epstein, de pie detrás de ellos. Andrew fue objeto de años de escrutinio por su antigua amistad con Epstein, que no aparece en la foto.

Él negó repetidamente cualquier irregularidad en relación con Epstein y afirmó que no “vio, presenció ni sospechó ningún comportamiento del tipo que posteriormente condujo a su detención y condena”.

Michael Jackson, Diana Ross, Chris Tucker y Mick Jagger

Los documentos recién publicados incluyen la mayor variedad de celebridades que vimos en un archivo de Epstein hasta la fecha.

El exfinanciero era conocido por sus conexiones en el mundo del espectáculo, la política y los negocios.

Epstein posando con Michael Jackson

Algunas imágenes publicadas por el Departamento de Justicia lo muestran con estrellas como Michael Jackson, Mick Jagger y Diana Ross.

No está claro dónde ni cuándo se tomaron las fotos, ni en qué contexto. Tampoco está claro si Epstein tenía relación con todas estas figuras o si asistió a estos eventos. Fotos previamente publicadas del patrimonio de Epstein incluyen fotos que él no tomó, de eventos a los que no asistió.

En una de las fotos recién publicadas, Epstein aparece con Michael Jackson. El ídolo del pop viste traje y Epstein aparece con una sudadera con capucha y cremallera.

La leyenda de los Rolling Stones, Mick Jagger, posando con Clinton

Otra imagen lo muestra con el expresidente estadounidense Bill Clinton y Diana Ross. Posan juntos en un espacio reducido y se omitieron varios rostros.

Otra foto entre los miles de archivos muestra a la leyenda de los Rolling Stones, Jagger, posando con Clinton y una mujer cuyo rostro fue omitido. Todos llevan atuendo de cóctel.

Varias fotos incluyen al actor Chris Tucker. Una lo muestra posando sentado junto a Clinton en una mesa de comedor. Otra lo muestra en la pista de un avión con Ghislaine Maxwell, la convicta cómplice de Epstein.

Michael Jackson y Diana Ross son fotografiados con Clinton

La BBC se puso en contacto con Jagger, Tucker y Ross para solicitarles comentarios. Clinton negó previamente tener conocimiento de los delitos sexuales de Epstein y un portavoz afirmó el viernes que se trataba de fotos de hace décadas.

Maxwell en Downing Street

Otra foto incluida en el documento publicado ayer muestra a Ghislaine Maxwell posando frente al número 10 de Downing Street (la residencia oficial y oficina de trabajo del primer ministro de Reino Unido). Está sola y no se proporciona contexto en la foto sobre su presencia ni cuándo se tomó.

El número 10 de Downing Street es la residencia oficial y oficina del primer ministro de Reino Unido

Desconocemos quién era el primer ministro en el momento de la foto ni en qué función se encontraba Maxwell visitando Downing Street.

Epstein amenazó con incendiar su casa, afirmó la acusadora

Una de las primeras personas en denunciar a Epstein aparece en los archivos. Maria Farmer, una artista que trabajó para Epstein, declaró al FBI en un informe de 1996 que este le había robado fotos personales que ella tomó de sus hermanas de 12 y 16 años.

En una denuncia, declaró que creía que él había vendido las fotos a posibles compradores y que la amenazó con incendiar su casa si se lo contaba a alguien. Su nombre está omitido en los archivos, pero Farmer confirmó que el relato era suyo.

En el informe, señala que Epstein supuestamente le había pedido que tomara fotos de niñas en piscinas para él. “Epstein ahora amenaza [censurado] con que si le cuenta a alguien sobre las fotos, le incendiará la casa”, expresa el informe. Farmer dijo sentirse reivindicada después de casi 30 años. “Me siento redimida”, afirmó.

Cientos de miles de páginas aún no fueron publicadas

Entre los documentos publicados el viernes se encuentran muchos censurados, incluyendo declaraciones policiales, informes de investigación y fotos.

Algunos archivos están parcialmente censurados, por ejemplo, para ocultar datos personales como direcciones, como es de esperar

Más de 550 páginas de los archivos publicados el viernes fueron completamente censuradas, según CBS, socio estadounidense de la BBC. Estas incluyen un documento relacionado con una investigación del gran jurado, en el que 100 páginas fueron cubiertas en negro.

En este caso no se ocultó ninguna información, a pesar de la inclusión de una dirección de Epstein

Como lo estipula la ley, los funcionarios pueden censurar materiales para proteger la identidad de las víctimas o cualquier información relacionada con una investigación criminal activa, pero están obligados por ley a explicar la razón, lo cual aún no se hizo.

Las miles de páginas publicadas el viernes son solo una pequeña parte de lo que está por venir, según el Departamento de Justicia.

El Fiscal General Adjunto Todd Blanche afirmó que el departamento publicaría “varios cientos de miles de páginas” el viernes y que esperaba que se publicaran “varios cientos de miles más” en las próximas semanas.

Blanche declaró a Fox & Friends que el departamento estaba examinando exhaustivamente cada página del material para garantizar que “cada víctima —su nombre, su identidad, su historia, en la medida en que deba protegerse— esté completamente protegida”. Argumentó que este es un proceso que lleva tiempo. Se desconoce cuándo se va a publicar más material, y legisladores de ambos partidos expresaron su frustración.

Los demócratas, incluido el congresista Ro Khanna, amenazaron con tomar medidas contra miembros del Departamento de Justicia, incluyendo un juicio político o un posible procesamiento por la demora.

Khanna, junto con el congresista republicano Thomas Massie, lideró la campaña para forzar una votación sobre la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, desafiando al presidente estadounidense Donald Trump, quien inicialmente instó a su partido a votar en contra de la medida.

“La filtración de cientos de miles de páginas de documentos por parte del Departamento de Justicia incumplió la ley”, declaró en redes sociales, añadiendo en un video que todas las opciones estaban sobre la mesa y que él y Massie las estaban considerando.

