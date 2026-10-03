Colapsó en Hawái el arco Hōlei, uno de los puntos turísticos más conocidos

El arco Hōlei, una icónica estructura de roca volcánica de 27 metros de altura, colapsó en el océano Pacífico dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. El derrumbe ocurrió entre el 23 y el 27 de septiembre debido a un proceso de erosión y al desgaste acumulado en los acantilados de la zona.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS) confirmó la noticia y aclaró que la formación rocosa todavía estaba en pie el miércoles 23 de septiembre, momento en que el predio cerró de forma temporal ante el paso de la tormenta tropical Nolo.

Al reabrir las instalaciones el lunes 28 de septiembre, los guardaparques comprobaron la desaparición completa de la estructura en la costa sur de la Isla Grande.

La imagen tomada por el Parque antes del derrumbe janice wei

Desde el organismo explicaron que la destrucción de la pared rocosa se debió a la erosión diferencial, proceso mediante el cual el agua desgasta la roca más blanda con mayor rapidez que los bloques duros.

“Esta formación es hermosa pero temporal y tiene una vida útil limitada”, advirtió el NPS en un informe oficial emitido en 2021, donde también aclaró que el retroceso de la línea de costa dará lugar con el tiempo a la creación de nuevos arcos marinos.

A través de sus redes sociales, la administración del parque difundió fotos del antes y el después del terreno a modo de despedida. “El arco marino Hōlei era un lugar muy especial para muchos de nuestros visitantes”, comunicó la entidad tras confirmar el evento.

La imagen tomada por el Parque tras el derrumbe janice wei

Un final previsible

La formación se originó hace unos 550 años, cuando una antigua colada de lava de uno de los seis volcanes del archipiélago impactó contra el mar y la fuerza del agua creó la bóveda. Ubicado al final de la ruta Chain of Craters Road, el monumento se proyectaba sobre el agua y recibía la visita de miles de turistas al año.

La degradación del sector costero ya registraba signos de fragilidad desde hacía varios años. En 2018, los sismos asociados a la erupción del volcán Kīlauea y el posterior colapso de su cumbre provocaron daños estructurales y grietas en los paredones de piedra contiguos al lugar.

Durante 2020, el avance de las rajaduras en el terreno obligó a las autoridades a clausurar la plataforma de observación habitual y construir un nuevo punto de avistaje a una distancia más alejada. Meses después de esa medida, las olas provocadas por un temporal desprendieron un fragmento de roca de la base del soporte.

Por estos procesos, las autoridades solicitaron no ingresar al perímetro prohibido cercano al precipicio. “Por favor, manténganse alejados de los bordes inestables del acantilado, que caen verticalmente al océano y representan un peligro grave de caída”, remarcaron desde el parque para evitar accidentes.