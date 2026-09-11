Hawái, otra vez bajo amenaza de huracán tras el avance de la tormenta tropical Norbert en el Pacífico

Una nueva amenaza de huracán comienza a tomar forma en el Pacífico, donde la tormenta tropical Norbert mantiene una trayectoria que podría acercarla a Hawái. El sistema todavía se encuentra lejos del archipiélago y existe una considerable incertidumbre sobre su evolución, pero las condiciones atmosféricas y oceánicas podrían favorecer un fortalecimiento durante los próximos días.

La tormenta tropical Norbert se fortalece en el Pacífico

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Norbert se encontraba durante la madrugada del viernes 11 de septiembre cerca de los 16,6 grados de latitud norte y 123,3 grados de longitud oeste.

Satélite De La NOAA Sobre Norbert

El sistema avanzaba hacia el oeste, aproximadamente a 13 nudos, equivalentes a unas 15 millas por hora (24 km/h), y presentaba una presión central mínima estimada de 996 milibares.

En ese momento, el ciclón tropical registraba vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora (97 km/h), con ráfagas de hasta 69 millas por hora (111 km/h).

El pronóstico oficial anticipaba además un incremento de la intensidad durante las siguientes jornadas, aunque también advertía que la evolución a más largo plazo presenta un margen de incertidumbre superior al habitual.

Hawái vuelve a quedar en el radar de una tormenta fuerte

La evolución de Norbert resulta relevante porque Hawái ya experimentó una temporada de actividad tropical poco habitual. Según FOX Weather, de las 16 tormentas con nombre registradas hasta ahora en las cuencas del Pacífico Central y Oriental, tres tuvieron algún tipo de impacto sobre las islas.

Los especialistas estiman que Norbert podría intensificarse y alcanzar la categoría de huracán durante el fin de semana NHC

Uno de esos sistemas fue el huracán Lowell, que produjo un impacto directo poco habitual sobre las islas occidentales del estado a comienzos de esta semana. Su paso dejó daños y convirtió al sistema en uno de los episodios tropicales más destacados de la temporada en el archipiélago.

Ahora, la atención vuelve a dirigirse hacia el océano abierto debido a la posible evolución de Norbert. FOX Weather señaló que el sistema podría convertirse en huracán durante este fin de semana o a comienzos de la próxima semana.

La eventual cercanía a Hawái, sin embargo, dependerá de la trayectoria durante los próximos días. El medio remarcó que un desplazamiento más hacia el norte llevaría al ciclón sobre aguas más frías, lo que limitaría su capacidad para intensificarse.

En cambio, si Norbert se mantuviera más al sur, permanecería sobre aguas más cálidas y podría alcanzar una mayor intensidad antes de continuar avanzando hacia el oeste.

Cómo será la evolución de Norbert en el Pacífico

El NHC prevé que Norbert avanzará hacia el oeste durante las próximas horas y luego modificará gradualmente su rumbo.

La intensidad final dependerá de su rumbo: desplazarse hacia el norte lo llevaría a aguas frías que frenarían su desarrollo, mientras que mantenerse al sur potenciaría su fuerza NHC

El pronóstico contempla un fortalecimiento durante el fin de semana, seguido de un debilitamiento progresivo a partir del lunes.

Viernes 11 de septiembre , durante la tarde: Norbert se ubicaría cerca de los 16,7°N y 125,0°O, con vientos máximos de 65 millas por hora (105 km/h).

, durante la tarde: Norbert se ubicaría cerca de los 16,7°N y 125,0°O, con vientos máximos de 65 millas por hora (105 km/h). Sábado 12 de septiembre , durante la madrugada: el sistema alcanzaría vientos de 70 millas por hora (113 km/h) y se encontraría cerca de los 17,0°N y 127,2°O.

, durante la madrugada: el sistema alcanzaría vientos de 70 millas por hora (113 km/h) y se encontraría cerca de los 17,0°N y 127,2°O. Sábado 12 de septiembre , durante la tarde: Norbert podría llegar a 75 millas por hora (121 km/h), mientras su centro se desplazaría hasta los 17,3°N y 129,2°O.

, durante la tarde: Norbert podría llegar a 75 millas por hora (121 km/h), mientras su centro se desplazaría hasta los 17,3°N y 129,2°O. Domingo 13 de septiembre , durante la madrugada: mantendría vientos de 75 millas por hora (121 km/h) y estaría cerca de los 17,9°N y 131,1°O.

, durante la madrugada: mantendría vientos de 75 millas por hora (121 km/h) y estaría cerca de los 17,9°N y 131,1°O. Domingo 13 de septiembre , durante la tarde: el NHC proyecta que Norbert alcanzaría su máxima intensidad prevista, con 80 millas por hora (129 km/h), cerca de los 18,2°N y 133,1°O.

, durante la tarde: el NHC proyecta que Norbert alcanzaría su máxima intensidad prevista, con 80 millas por hora (129 km/h), cerca de los 18,2°N y 133,1°O. Lunes 14 de septiembre , durante la madrugada: comenzaría a debilitarse, con vientos estimados de 75 millas por hora (121 km/h), mientras se ubicaría cerca de los 18,4°N y 135,1°O.

, durante la madrugada: comenzaría a debilitarse, con vientos estimados de 75 millas por hora (121 km/h), mientras se ubicaría cerca de los 18,4°N y 135,1°O. Martes 15 de septiembre , durante la madrugada: Norbert descendería hasta 70 millas por hora (113 km/h) y alcanzaría aproximadamente los 18,4°N y 139,2°O.

, durante la madrugada: Norbert descendería hasta 70 millas por hora (113 km/h) y alcanzaría aproximadamente los 18,4°N y 139,2°O. Miércoles 16 de septiembre, durante la madrugada: el pronóstico extendería el debilitamiento hasta 65 millas por hora (105 km/h), con el centro cerca de los 17,4°N y 143,4°O.

Esta evolución indica que Norbert podría alcanzar fuerza de huracán durante el fin de semana antes de comenzar a perder intensidad. Su trayectoria también lo llevaría progresivamente hacia el oeste-suroeste, aunque el pronóstico a varios días todavía presenta un margen de incertidumbre.