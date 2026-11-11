Colapsó un edificio en construcción en Nueva York: al menos un muerto y nueve heridos

Nueva York vive horas dramáticas luego de que este miércoles se registrara el derrumbe de un edificio en construcción, por lo que dotaciones de bomberos trabajan en el área para rescatar a personas que quedaron atrapadas. Al menos hubo un muerto y nueve heridos, mientras que un obrero permanece desaparecido.

El siniestro ocurrió sobre Flatbush Avenue al 2652 cerca de las 16 hora local (18 en Argentina), en Brooklyn, según consignó CBS News. Por el momento se desconocen los motivos que llevaron al colapso.

El derrumbe, desde el cielo

El Departamento de Bomberos de Nueva York publicó que diferentes dotaciones se hallan trabajando en el lugar.

En un video que trascendió en redes, se puede observar la magnitud del derrumbe, con una gran cantidad de escombros acumulados y los profesionales que trabajan en el área.

De acuerdo a Eyewitness News ABC7NY, una persona perdió la vida y otras nueve resultaron heridas, cuatro de ellas permanecen en estado crítico.

Por otro lado, se habían registrado dos personas desaparecidas. Una de ellas fue rescatada por los bomberos mientras que, pasadas dos horas del colapso, los profesionales aún intentar hallar a la segunda.

Una imagen de cómo quedó el edificio derrumbado Departamento de Edificios

Por su parte, la Policía de Nueva York instó a los ciudadanos a que eviten el área. “Debido al derrumbe parcial de un edificio, evite la zona aledaña a las avenidas Bedford y Flatbush en Brooklyn. Prevea cierres de calles y retrasos en el tráfico; considere rutas alternativas”, indicó vía X.

A su vez, el Departamento de Edificios (DOB por sus siglas en inglés) señaló que hay inspectores en el lugar “asistiendo en las operaciones de recuperación y realizando inspecciones de estabilidad estructural en edificios cercanos”.

“Gracias a Dios la situación sucedió por la tarde y no por la noche, porque probablemente muchas más personas podrían haber resultado heridas. Reportaron que hay algunas personas heridas”, expresó una vecina de la zona en diálogo con Freedom News TV. “Recemos que todos estén bien”, agregó su compañero.

Noticia en desarrollo