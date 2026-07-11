Comenzó la construcción de la estatua de Jesucristo más grande del mundo que superará al Cristo Redentor

Colombia avanza con uno de los proyectos turísticos y religiosos más ambiciosos de los últimos años, la construcción de una monumental estatua de Jesucristo que, según sus impulsores, será la más grande del mundo y superará en altura al reconocido Cristo Redentor de Río de Janeiro.

La obra se desarrollará en El Peñol, en el oriente del departamento de Antioquia, una región famosa por la Piedra del Peñol y el embalse de Guatapé, que busca convertirse en un nuevo símbolo del turismo colombiano.

Los arquitectos proyectaron cómo se verá el monumento en el sitio elegido (Foto: Instagram @montecielo.co)

Además de la construcción religiosa, el lugar también incluirá infraestructura hotelera, gastronómica, cultural y comercial, con el objetivo de atraer tanto a visitantes católicos como a turistas interesados en ambientes rodeados de naturaleza y extremo lujo.

A diferencia de otros monumentos de esta índole, el Cristo contará con un ascensor que permitirá acceder a una zona elevada desde donde se podrán observar vistas panorámicas del embalse, las montañas y los paisajes del oriente antioqueño.

La estructura estará ubicada en la parte alta de una montaña, dentro de un predio que pertenece a la misma familia desde hace cuatro generaciones. Según explicaron los desarrolladores de Montecielo, nombre del complejo turístico, la estatua ocupará un lugar central dentro del complejo y estará acompañada por una gran cruz.

La construcción del Jesucristo más grande de Sudamérica

“Estamos desarrollando el mall comercial, que es este que están viendo aquí. Tenemos 78 locales comerciales que están en construcción. Y en la parte central tenemos la cruz y la escultura del Cristo del Embalse. Este es un ícono que va a atraer no solo un nuevo público religioso, sino un nuevo segmento del turismo, donde esperamos traer un turismo de bienestar”, explicaron sus desarrolladores.

“En términos del turismo, esperamos que Montecielo les absorba un día completo de su estadía, para que así puedan desarrollar las demás actividades que ofrece la región en el día siguiente. Eso nos genera una ocupación hotelera de más de 4. 500 habitaciones o camas que tiene la región, estando por encima del 80% de la ocupación”, remarcaron sobre la gran demanda y trabajo que busca generar la zona para el país.

Aunque se desconoce cuándo se terminará su construcción total, muchas personas ya comenzaron a seguir al proyecto y estar atentas a cada detalle del avance de la obra; en el perfil de Instagram oficial, más de 30 mil seguidores se encuentran deseosos de poder conocer este nuevo Cristo gigante y su enorme centro comercial.