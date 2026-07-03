Cómo acceder a las tarifas especiales de Avianca para viajar a Venezuela hasta el 10 de julio

Avianca lanzó una serie de tarifas especiales para viajar a Venezuela tras los terremotos que afectaron al país sudamericano. Según detalló la aerolínea, la promoción estará vigente durante los primeros días de julio y tiene el objetivo de facilitar los viajes de aquellas personas que necesitan trasladarse por la emergencia humanitaria.

Precios especiales de Avianca para viajar a Venezuela

Las tarifas promocionales de la aerolínea estarán disponibles hasta el viernes 10 de julio. En su sitio web, Avianca explicó que aquellas personas que quieran aprovechar el beneficio deberán comprar sus boletos antes de esa fecha.

Avianca habilitó vuelos temporales hacia Valencia, Venezuela, por la emergencia humanitaria Instagram @avianca

La promoción aplica a las rutas que conectan distintos destinos con Venezuela. Los viajeros pueden consultar la disponibilidad de vuelos y asientos a través de los canales oficiales de venta de la aerolínea.

La medida llega en medio de la emergencia provocada por los dos terremotos que afectaron al país el pasado 24 de junio. “Ante la situación actual en Venezuela, adaptamos nuestra operación y habilitamos vuelos temporales hacia Valencia para asegurar tu movilidad, proteger tus planes de viaje y continuar transportando equipos de rescate y carga humanitaria junto a nuestros aliados”, anunció Avianca en su cuenta de Instagram.

Además, en otra publicación la empresa anunció que va a transportar “a rescatistas, personal médico y carga humanitaria a Valencia, Venezuela, para apoyar las labores de rescate y la atención de la emergencia”.

Cómo acceder a las tarifas de Avianca antes del 10 de julio

Quienes deseen aprovechar las tarifas especiales deben ingresar al sitio web oficial de Avianca, donde el sistema aplica automáticamente los descuentos a los vuelos incluidos en la promoción, según informó la aerolínea.

Además, la compañía recomienda revisar los requisitos de ingreso a Venezuela antes de viajar. Avianca señaló que monitoreará la situación para adaptar sus operaciones conforme a cómo avance la situación en el país norteamericano.

Avianca anunció vuelos hacia Valencia por los terremotos en Venezuela Captura Instagram

Los vuelos disponibles son:

Ruta Bogotá–Valencia (por la mañana) con frecuencia diaria.

(por la mañana) con frecuencia diaria. Ruta Valencia–Bogotá (al mediodía) con frecuencia diaria.

(al mediodía) con frecuencia diaria. Ruta Bogotá–Valencia (vuelo nocturno), frecuencia diaria.

(vuelo nocturno), frecuencia diaria. Ruta Valencia–Bogotá (por la madrugada), frecuencia diaria.

Los terremotos que impactaron en Venezuela

La decisión de Avianca responde a los terremotos del 24 de junio que afectaron a Venezuela. Según USA Today, dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron con menos de un minuto de diferencia.

Rescatan a un niño de tres años que sobrevivió seis días bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) calificó el fenómeno como un “doublet”, al tratarse de un par de terremotos de gran magnitud. El primer sismo se registró cerca de San Felipe y Morón, mientras que el segundo tuvo su epicentro cerca de Yumare.

De acuerdo con los reportes, se trata del fenómeno sísmico más importante que afectó al país sudamericano en más de un siglo. La crisis provocada por los terremotos dejó a 1,8 millones de personas en necesidad de ayuda humanitaria, entre ellas 680.000 niños, según confirmó Unicef.

Los estados más afectados son:

Aragua

Carabobo

Falcón

La Guaira

Miranda

Además, USA Today indicó que los sismos provocaron cortes de agua y electricidad debido a los daños en la infraestructura local.

La ayuda internacional para Venezuela tras los terremotos

Varios países y organizaciones internacionales decidieron enviar ayuda a Venezuela. Según Unicef, el 27 de junio llegó a Valencia un primer cargamento procedente de Panamá, con medicamentos y equipos para el tratamiento de agua.

Tres días después, el 30 de junio, arribó un segundo envío desde Dinamarca con insumos médicos y sillas de ruedas. El objetivo de esta asistencia es ayudar a más de 100.000 personas que perdieron sus hogares y pertenencias a causa del desastre.