Comenzó la construcción del puente colgante más largo del mundo

China avanza con la construcción de una obra que busca establecer un nuevo récord mundial en ingeniería. Se trata del puente Zhangjinggao sobre el río Yangtze, cuyo tramo principal alcanzará los 2300 metros de longitud. El proyecto está previsto para completarse en 2028. Una vez inaugurado, se espera que se convierta en el puente colgante más largo del mundo, al superar por 277 metros al poseedor del récord. En la actualidad, esa marca pertenece al puente Çanakkale, ubicado en Turquía, que cruza el estrecho de los Dardanelos.

El proyecto Zhangjinggao forma parte de una nueva conexión vial sobre el río Yangtze, uno de los cursos de agua más importantes de China. La obra busca mejorar la comunicación y reducir los tiempos de viaje entre diferentes ciudades de la provincia de Jiangsu.

Una de las características más llamativas será su enorme tramo central de 2300 metros, es decir, la distancia suspendida entre sus principales torres. Esta medida es la que permitirá que la estructura alcance el récord mundial dentro de su categoría.

La longitud total del tramo que cruza el río Yangtsé es de 7.859 metros (Foto: Noticias Ziniu)

La construcción requiere enormes sistemas de anclaje capaces de soportar los cables principales y distribuir las fuerzas generadas por el peso del tablero, el tránsito y las condiciones climáticas. Para junio de 2026, las obras del anclaje norte del puente del canal sur ya se encontraban en una etapa avanzada, con trabajos sobre los soportes de los cables y los bloques de anclaje.

El proyecto forma parte de las grandes inversiones que China realiza para ampliar su infraestructura de transporte. Según datos difundidos por la agencia estatal Xinhua, durante el primer trimestre de 2026 el país destinó alrededor de 330.000 millones de yuanes a grandes proyectos de transporte, equivalentes a unos 48.000 millones de dólares.

Las torres principales tienen 350 metros de altura, los cables principales miden 4.400 metros y las vigas cajón de acero, 3.017 metros (Foto: Noticias Ziniu)

Según señaló la agencia china Ziniu en un comunicado publicado en junio de 2026, junto a gran cantidad de imágenes del proyecto, este puente logrará unir estratégicamente las ciudades de Zhangjiagang, Jingjiang y Rugao. “La longitud total del tramo que cruza el río Yangtsé es de 7859 metros, y consta del puente del canal sur, el puente del canal norte y puentes de acceso, todos con ocho carriles en ambas direcciones”, explicaron.

“El puente del canal sur tiene un tramo principal de 2300 metros y está diseñado como un puente colgante de doble torre que cruza el cauce principal del río Yangtsé, lo que lo convierte en el proyecto de puente de mayor envergadura del mundo”, revelaron sobre el ambicioso trabajo que se realiza diariamente para llegar a completar la meta histórica.