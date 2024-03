Escuchar

Desde que se realizó la cirugía abdominal programada a mediados de enero de este año, la salud de Kate Middleton se mantuvo bajo un fuerte hermetismo hasta este viernes, en que la princesa de Gales rompió el silencio e informó que tiene cáncer. Ante esto, distintos medios se hicieron eco de la noticia que generó preocupación principalmente en Reino Unido.

Preocupación por el anuncio de la princesa de Gales (Foto: captura TV)

En ese sentido, el noticiero de la tarde de la BBC invitó a Sarah Campbell, periodista especialista en asuntos de la Casa Real. En un mano a mano con el conductor Ben Thompson, la comunicadora expresó su preocupación por la salud de la esposa de William. Y caracterizó al hecho como “un gran shock”.

Además, recordó el pedido de privacidad que hizo Kate tanto para ella como para su familia, sobre todo por sus hijos pequeños, George (10), Charlotte (8) y Louis (5), hasta que finalice el tratamiento de quimioterapia, el cual ya inició.

El príncipe William y Kate Middleton son padres de George, Charlotte y Louis @princeandprincessofwales / Instagram

Ante la duda de por qué Middleton esperó un determinado tiempo para contar su diagnóstico, Campbell mencionó que el principal motivo era proteger a sus hijos lo máximo posible.

Cómo fue el anuncio de Kate Middleton

En una declaración grabada en Windsor por la BBC, la princesa de Gales explicó que su enfermedad había sido descubierta después de someterse a la cirugía abdominal, a mediados de enero.

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido unos meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que se ha ocupado de mí con gran cuidado, por lo cual estoy muy agradecida”, comenzó diciendo.

Y continuó: “En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, pruebas realizadas después de la operación revelaron que había habido presencia de cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me aconsejó que siguiera un tratamiento preventivo de quimioterapia y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”.

“Por supuesto, esto fue un gran shock. Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para poder comenzar mi tratamiento. Pero lo más importante es que nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien”, expresó e insistió en que “se está fortaleciendo día a día”.

Además, destacó el rol de su esposo, el príncipe Guillermo, quien la acompaña en este difícil momento. “Es una gran fuente de consuelo y tranquilidad”, dijo y pidió “tiempo, espacio y privacidad” mientras completa su tratamiento.

Aseguró que retomará sus funciones “cuando pueda” y cerró el video con un mensaje para todas las personas “cuyas vidas están siendo afectadas por el cáncer”. “Para todos los que enfrentan esta enfermedad en cualquier forma, por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”, completó.