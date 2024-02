escuchar

Desde el pasado 16 enero, día en que Kate Middleton, princesa de Gales, se sometió a una cirugía abdominal, las especulaciones sobre cuáles serían los motivos de aquella intervención comenzaron a circular rápidamente; sin embargo, desde la realeza el hermetismo fue total, al menos hasta estas últimas horas, cuando desde el entorno decidieron romper el silencio.

Kate Middleton fue operada del abdomen y hasta el momento se desconocen las causas Archivo La Nación

La casa real británica confirmó y desmintió varias versiones que circulaban alrededor del estado de salud de la esposa del príncipe William. People habló con personas vinculadas al Palacio de Buckingham que quisieron desmentir que Kate había sufrido complicaciones en el postoperatorio, información que la periodista española Concha Calleja brindó en el programa Fiesta. Según ella, un asesor le habría contado que “unas dificultades muy graves” habrían llevado a los médicos a “inducirla a un coma, hubo que intubarla”.

Kate Middleton junto al príncipe William y sus hijos (Fuente: Instagram/@princeandprincessofwales)

Según las fuentes del medio estadounidense, lo dicho por Calleja “son una tontería total“ e insistieron que “no es el caso en absoluto”. Pese a que siguen sin querer dar demasiados detalles, la familia real no ha querido pasar por alto las especulaciones que giran en torno a la princesa y que, según ellos, no son ciertas.

Middleton permaneció internada en The London Clinic durante dos semanas tras su intervención quirúrgica. En ese lapso de tiempo, no recibió la visita de sus hijos, George, Charlotte y Louis, con quienes se reencontró recién en Adelaide Cottage, su hogar. Sin embargo, sí se han visto por las reiteradas videollamadas que realizaban. Tal como indicaron los medios británicos, aquel reencuentro se pronunció en el más absoluto secreto y sin ninguna cámara que pudieran captar el momento.

People habló con la biógrafa real Ingrid Seward, quien reveló el motivo por el que los pequeños no habrían asistido al centro médico: “No creo que ella quisiera darle más importancia de lo que ya era. Ellos ahora la verán en casa y ayudarán y cuidarán a su manera”. Y completó: “Por lo general, a los niños no se les permite visitar The London Clinic sin el permiso de la directiva, por la seguridad de los pacientes y para mantener a raya las infecciones”.

En el primer comunicado que el Palacio de Kensington emitió sobre el estado de salud se señalaba que la princesa estaría fuera de eventos oficiales hasta después de Semana Santa. “Según las recomendaciones médicas, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa”, especificaron en el mensaje oficial publicado en redes sociales. “La princesa de Gales aprecia el interés que generará esta declaración. Espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible con sus hijos”, completaron.

Sin embargo, según una fuente del Palacio a la que tuvo acceso Daily Express UK, Kate ya estaría poniéndose en marcha para volver a sus tareas. “Está trabajando desde su cama”, mencionaron. De esta manera, “está planificando compromisos y hablando con su equipo” para volver a sus deberes públicos. Por su parte, Guillermo también dejaría a un lado sus obligaciones para cuidar a su esposa.

Pero Kate no fue la única de la realeza que tuvo que permanecer internada. Hace una semana, el rey Carlos III se convirtió también en el centro de atención de los medios cuando el pasado viernes ingresó a un hospital londinense para ser operado de su hipertrofia “benigna” de próstata.