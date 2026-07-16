“Como en 1982″: la polémica referencia a Malvinas del líder de la derecha nacionalista británica antes de la semifinal

LONDRES.- El líder del partido de derecha nacionalista británico Reform UK, Nigel Farage, hizo una polémica referencia a la Guerra de Malvinas antes de la semifinal entre la Argentina e Inglaterra e insistió en fortalecer el poderío naval inglés tras la eliminación de su selección.

“Hagámoslo todo de nuevo tal como en 1982”, escribió en X el líder del partido antiinmigración antes del encuentro en el que la albiceleste venció por 2 a 1 a los ingleses.

Let’s do it all over again just like 1982. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 15, 2026

Al día siguiente, Farage dijo estar “disgustado” con los jugadores argentinos que extendieron una bandera en reclamo de la soberanía argentina de las islas y pidió “fortalecer” la marina británica.

“Aunque estoy disgustado por el comportamiento de algunos jugadores argentinos anoche, lo más importante que hay que hacer es fortalecer rápidamente la Royal Navy”, escribió Farage, también en X.

Whilst I am disgusted at the behaviour of some Argentinian players last night, the most important thing to do is build up the Royal Navy quickly. https://t.co/5gmqqcbhz5 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 16, 2026

El dirigente, una de las figuras más representativas del euroescepticismo británico y aliado del presidente norteamericano, Donald Trump, renunció este mes a su escaño en el Parlamento británico en un intento por limpiar su nombre frente a acusaciones por donaciones no declaradas y potenciales irregularidades financieras.

La renuncia forzará una elección parcial en su distrito, a la que planea presentarse nuevamente.

Otras reacciones inglesas

En otro episodio vinculado a las islas, la exhibición de los jugadores argentinos de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentina” tras la cita mundialista encendió la polémica y suscitó críticas por parte de Londres.

El gobierno británico respondió el jueves condenando el gesto y pidiendo a la FIFA iniciar una investigación formal, lo que podría derivar en una sanción para la albiceleste.

“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas definitivamente sí lo son”, aseguró un vocero de Downing Street, según consignó el medio británico Sky News.

El portavoz remarcó que “la posición [de Reino Unido] no ha cambiado” y que el compromiso del gobierno para con los habitantes del archipiélago es “inquebrantable”, informó el medio.

Jugadores argentinos sostienen una pancarta con la frase "Las Malvinas Son Argentinas" tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, en Atlanta Rebecca Blackwell - AP

Además, confirmó que el primer ministro británico, Keir Starmer, respalda el pedido previo del secretario de Comercio británico, Peter Kyle, para que la FIFA investigue a la selección argentina por la exhibición de la bandera, al considerar que podría infringir las normas que prohíben mensajes o consignas políticas dentro del campo de juego.

No obstante, el vocero aclaró que cualquier eventual sanción “es una cuestión que corresponde a la FIFA”.

Giovani Lo Celso acomoda una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", tras el partido de semifinales del Mundial 2026 entre Inglaterra y la Argentina, en Atlanta JEWEL SAMAD - AFP

El mensaje de los jugadores argentinos disparó la indignación de muchos en Inglaterra, entre ellos el miembro del gabinete Kyle, secretario de Estado para Negocios, Energía y Estrategia Industrial de Reino Unido, quien calificó la exhibición de “completamente inapropiada” y pidió al máximo organismo del futbol internacional que investigue el incidente.

“Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”, dijo Kyle en una entrevista con la BBC.

Por su parte, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, reiteró la postura de su partido respecto del archipiélago: “Las islas Malvinas son británicas. Los conservadores siempre las defenderemos”.

Los jugadores de Argentina muestran una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", tras el partido de semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra, en Atlanta THOMAS COEX - AFP

El líder del partido Liberal Demócrata, Ed Davey, también se sumó a las críticas vía redes sociales y pidió que los jugadores argentinos involucrados sean “excluidos de la final”.

Además, Davey envió una carta a la FIFA para solicitar la suspensión de los futbolistas de la albiceleste que exhibieron la bandera.

La Argentina ya fue sancionada en el pasado por la FIFA en 2014 con una multa de más de 30.000 dólares tras exhibir una pancarta con el mismo lema después de un partido amistoso contra Eslovenia.

Investigado por corrupción

Farage enfrenta una investigación del comisionado parlamentario de estándares, Daniel Greenberg, por una donación de 5 millones de libras (unos 6,7 millones de dólares) proveniente de Christopher Harborne, un empresario británico del sector de criptomonedas radicado en Tailandia. El líder de Reform UK sostiene que se trató de un regalo personal, utilizado para financiar su seguridad, y que fue recibido antes de su elección como diputado.

Sin embargo, las normas británicas establecen que los legisladores deben declarar cualquier obsequio superior a 300 libras recibido en los 12 meses previos a su elección, salvo que no pueda razonablemente vincularse con su actividad política, lo que abre interrogantes sobre la legalidad de la operación.

Nigel Farage sale de la Torre Millbank después de pronunciar un discurso televisado en el que anunció su renuncia como diputado por Clacton, en el centro de Londres JUSTIN TALLIS - AFP

El caso se suma a otras revelaciones publicadas por The Sunday Times sobre los vínculos financieros de Farage con George Cottrell, un empresario vinculado al mundo de las apuestas y las criptomonedas, con antecedentes penales por fraude. Según el medio, Cottrell habría contribuido a financiar gastos de personal y seguridad del político antes de las elecciones de 2024, además de facilitarle el uso de una residencia en Londres.

Figura central de la campaña a favor del Brexit en el referéndum de 2016, Farage ha tenido una influencia política significativa en Reino Unido, especialmente en el debate sobre inmigración. Su discurso, que combina críticas al “establishment” con advertencias sobre la llegada de migrantes a través del Canal de la Mancha, le ha permitido consolidar una base de apoyo fiel, aunque también le ha valido fuertes cuestionamientos por parte de sus detractores.

Nigel Farage hace un gesto sobre el escenario durante un acto de campaña por las elecciones locales del partido en Connexin Live, en Hull, Inglaterra Dominic Lipinski - PA

Reform UK cuenta actualmente con solo ocho de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes, pero lidera de forma sostenida algunas encuestas de opinión, por encima del gobernante Partido Laborista y de los conservadores. No obstante, el partido sufrió reveses recientes en elecciones parciales, lo que alimenta dudas sobre la solidez de su crecimiento.

Farage, un hábil comunicador que recién logró ingresar al Parlamento en 2024 tras varios intentos fallidos, ha tenido una trayectoria política marcada por rupturas con las fuerzas que lideró, como el Partido de la Independencia del Reino Unido y el Partido del Brexit.

Agencias AP, AFP y Reuters