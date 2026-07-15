Tras afirmar días atrás que la selección de Francia juega “sin franceses”, el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy fue por más en las últimas horas y, lejos de disculparse por esa primera columna de opinión que generó una cuestión diplomática con el país galo por considerar que fue “racista”, volvió a ironizar en una nueva publicación. “De manera especial, gracias a las autoridades por la atención que me prestaron en este Mundial”, escribió el exmandatario.

Sin referirse a sus palabras sobre los Bleus, cuando dijo que la selección de Kylian Mbappé tenía “una plantilla de altísimo nivel; eso sí, sin franceses” en su columna del viernes pasado sobre el Mundial en el diario digital El Debate, el conservador Rajoy volvió a hablar al respecto este martes por la noche.

Mariano Rajoy respondió a las críticas tras afirmar que la selección de Francia juega “sin franceses”. Francois Mori - AP

“La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones (...) que importan a los españoles”, escribió con su conocida ironía en otra columna en el mismo medio, en una nueva crítica al Gobierno del socialista Pedro Sánchez. El texto del expresidente español fue publicado en la noche de este martes y comenta la victoria de España 2-0 sobre Francia en la semifinal del Mundial.

Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel.



Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios.



España es de quien la ama y la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2026

“Les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo”, insistió Rajoy. Esto último es una referencia a Sánchez, quien cargó contra él por sus “declaraciones xenófobas” y el martes en París afirmó estar “muy avergonzado” durante una conversación con el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, durante los actos con motivo de la Fiesta Nacional de Francia.

También de forma indirecta, Rajoy descartó pedir disculpas, tal y como le había exigido el gobierno de Sánchez: “Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso”.

La France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation contraire relève de la bêtise, du racisme ou d'une combinaison des deux. Cette équipe exceptionnelle montre le plus beau visage de la France. pic.twitter.com/X90mTyMwxc — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 13, 2026

Las palabras de Rajoy, desalojado del poder en 2018 mediante una moción de censura liderada por Sánchez, desataron una verdadera tormenta en Francia, donde varios ministros y políticos de todo el espectro cargaron contra su “racismo” y su “odio”.

Cuál fue la reacción de Francia ante los dichos de Rajoy

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, calificó de “estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas” las afirmaciones que tuvo el expresidente del Gobierno español sobre la selección francesa de fútbol. El jefe de la diplomacia francesa zanjó la polémica este lunes al sentenciar, durante una entrevista televisiva, que “Francia no tiene color de piel”.

Barrot se expresó hoy en sintonía con otros dirigentes y miembros de la política francesa que se manifestaron ofuscados ante la polémica frase del español. La ministra de Ultramar de Francia, Naïma Moutchou, del partido de centroderecha Horizontes, calificó los dichos de Rajoy como una muestra de racismo: “Tras cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No se trata de ‘salidas de tono’. Es un odio metódico y banalizado hacia Francia y lo que representa”.

Les propos de Mariano Rajoy évoquant l'équipe de France comportent des relents de racisme intolérables.

Et interrogent sur le détestable climat qui génère de tels remugles.

Nos joueurs n'ont aucun certificat de nationalité à recevoir d'un ancien Premier ministre espagnol.… — Philippe Diallo (@PhilippeDiallo) July 12, 2026

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, también respondió con dureza: “Los dichos de Rajoy evocando al equipo de Francia contienen resabios de racismo intolerables. Y cuestionan el detestable clima que genera tales hedores rancios. Nuestros jugadores no tienen ningún certificado de nacionalidad que recibir de un antiguo primer ministro español. El equipo de Francia es el equipo de Francia”, dijo.