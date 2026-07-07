Neil Farage, el líder de la derecha nacionalista británica, renuncia al Parlamento tras un escándalo y convoca a nueva elección

LONDRES.– El líder del partido británico antiinmigración Reform UK, Nigel Farage, anunció este martes que renunciará a su escaño en el Parlamento para forzar una elección parcial en su distrito y presentarse nuevamente, en un intento por limpiar su nombre frente a acusaciones por donaciones no declaradas y potenciales irregularidades financieras.

La decisión, calificada como sorpresiva en el escenario político británico, busca adelantarse a una investigación parlamentaria que podría derivar en su suspensión o expulsión como legislador. Farage negó cualquier conducta indebida y se presentó como víctima de una persecución política y mediática.

“No hice nada malo. No infringí la ley de ninguna manera. No hice un uso indebido del dinero público”, afirmó en un comunicado difundido por su partido, en una presentación sin preguntas de la prensa. “El pueblo de Clacton debe ser quien juzgue mis acciones. Esta será una elección del pueblo versus el establishment”, agregó.

If I lose, they win. If they win, you lose.



If you lose, Britain will forever be broken and nothing will change. We will prevail.



My message to the people of Clacton. 👇 pic.twitter.com/j9LCX2v0Dw — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) July 7, 2026

El dirigente, uno de los rostros más conocidos del euroescepticismo británico y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, activó así una elección parcial en su circunscripción costera de Clacton, en el este de Inglaterra, que había ganado con holgura en 2024 con el 46,2% de los votos. Reform UK aseguró que está dispuesto a asumir el costo del proceso electoral para evitar cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos.

Farage enfrenta una investigación del comisionado parlamentario de estándares, Daniel Greenberg, por una donación de 5 millones de libras (unos 6,7 millones de dólares) proveniente de Christopher Harborne, un empresario británico del sector de criptomonedas radicado en Tailandia. El líder de Reform UK sostiene que se trató de un regalo personal, utilizado para financiar su seguridad, y que fue recibido antes de su elección como diputado.

Sin embargo, las normas británicas establecen que los legisladores deben declarar cualquier obsequio superior a 300 libras recibido en los 12 meses previos a su elección, salvo que no pueda razonablemente vincularse con su actividad política, lo que abre interrogantes sobre la legalidad de la operación.

“Hasta el cuello de corrupción”

El caso se suma a otras revelaciones publicadas por The Sunday Times sobre los vínculos financieros de Farage con George Cottrell, un empresario vinculado al mundo de las apuestas y las criptomonedas, con antecedentes penales por fraude. Según el medio, Cottrell habría contribuido a financiar gastos de personal y seguridad del político antes de las elecciones de 2024, además de facilitarle el uso de una residencia en Londres.

La maniobra de Farage fue duramente criticada por sus adversarios. El primer ministro Keir Starmer la calificó como “una maniobra desesperada” de un hombre “hasta el cuello de corrupción”, mientras que la líder conservadora Kemi Badenoch sostuvo que se trata de un “berrinche” y de una elección convocada “por su ego”.

This is a desperate stunt from Nigel Farage.



Politics should be about improving the lives of millions of people, not about personal gain. pic.twitter.com/UVgmYkxhHJ — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 7, 2026

Pese a las críticas, el dirigente podría enfrentar una contienda con escasa oposición. Los liberal demócratas pidieron a otros partidos que no participen para evitar amplificar lo que definieron como un “proyecto de vanidad”, y tanto el Partido Laborista como los conservadores indicaron que no presentarían candidatos.

Analistas advierten que, incluso si logra ser reelegido, la estrategia podría solo postergar sus problemas legales, ya que la investigación parlamentaria probablemente se reanude una vez concluido el proceso electoral.

Influencia significativa en el Reino Unido

Figura central de la campaña a favor del Brexit en el referéndum de 2016, Farage tuvo una influencia política significativa en Gran Bretaña, especialmente en el debate sobre inmigración. Su discurso, que combina críticas al “establishment” con advertencias sobre la llegada de migrantes a través del Canal de la Mancha, le ha permitido consolidar una base de apoyo fiel, aunque también le ha valido fuertes cuestionamientos por parte de sus detractores.

Reform UK cuenta actualmente con solo ocho de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes, pero lidera de forma sostenida algunas encuestas de opinión, por encima del gobernante Partido Laborista y de los conservadores. No obstante, el partido sufrió reveses recientes en elecciones parciales, lo que alimenta dudas sobre la solidez de su crecimiento.

Farage, un hábil comunicador que recién logró ingresar al Parlamento en 2024 tras varios intentos fallidos, ha tenido una trayectoria política marcada por rupturas con las fuerzas que lideró, como el Partido de la Independencia del Reino Unido y el Partido del Brexit.

Agencias AFP, AP y Reuters