Un tren quedó atrapado en un incendio forestal en Canadá mientras una ola de calor extrema golpea América del Norte

Un tren de carga quedó rodeado por las llamas de un incendio forestal en el norte de Ontario, Canadá, en una escena registrada en videos que muestran cómo una pared de fuego avanzaba sobre la locomotora. Los trabajadores que se muestran en las imágenes pudieron escapar y se encuentran a salvo.

El registro, grabado el 13 de julio y difundido en redes sociales, exhibe el momento en que el fuego envolvió las vías y el bosque cercano a Armstrong, una localidad remota de la provincia canadiense.

Un tren quedó atrapado en un incendio forestal en Canadá

Desde el interior de la cabina, los integrantes de la tripulación observaron cómo las llamas se acercaban mientras una densa columna de humo reducía la visibilidad.

“Esto podría potencialmente alcanzarnos aquí. Esto se ha vuelto un poco aterrador”, se escucha decir a uno de los trabajadores en el video, según informó el medio británico Free Press Journal.

Escenas de pánico

En las imágenes, otro integrante filma el exterior de la locomotora mientras el resplandor naranja del incendio ilumina el interior de la cabina.

“Dios mío”, agrega antes de advertir aparentemente por radio a unos compañeros: “Tienen que apurarse, estamos rodeados por las llamas”.

Según informó la BBC, la empresa ferroviaria CN Rail confirmó que suspendió temporalmente las operaciones en la zona y reubicó a sus empleados.

Imágenes del tren atrapado en el incendio en Ontario, Canadá

De acuerdo con los reportes citados por la cadena británica, el incidente se produjo cuando la tripulación se separó de la locomotora para rescatar a un capataz.

Durante la maniobra, el humo denso habría provocado una pérdida de visibilidad que llevó a que la unidad separada chocara contra su propio tren, generando nuevos focos de incendio.

Los trabajadores finalmente abandonaron la locomotora y escaparon a pie. No se registraron heridos.

Imágenes del tren atrapado en el incendio en Ontario, Canadá

La situación se produjo en medio de una emergencia ambiental que afecta al noroeste de Ontario, donde al menos 128 incendios forestales permanecen activos y varias comunidades fueron obligadas a evacuar, según las autoridades locales.

Armstrong, donde ocurrió la escena, se encuentra bajo una orden de evacuación, al igual que las zonas habitadas por las comunidades indígenas Lac La Croix, Collins, Whitesand y Lac des Mille Lacs.

Emergencia en medio de la ola de calor

Los incendios avanzan mientras una intensa ola de calor afecta amplias regiones de Canadá y Estados Unidos. Según informó The Telegraph, más de 100 millones de personas fueron puestas bajo alerta por altas temperaturas, con pronósticos de hasta 38°C en ciudades como Ottawa y Toronto.

En Montreal, el cielo se tiñó de amarillo debido al humo proveniente de incendios forestales en el norte de Quebec y el noroeste de Ontario, a cientos de kilómetros de distancia. El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá advirtió sobre un deterioro de la calidad del aire que podría llevar el índice sanitario a niveles de “alto riesgo”.

Toronto mientras el humo de los incendios forestales en el norte de Ontario provoca una mala calidad del aire en la ciudad, en Toronto, Ontario, Canadá COLE BURSTON - AFP

Los pronosticadores esperan que las temperaturas empiecen a descender hacia el final de la semana, aunque anticipan que la ola de calor continuará durante el resto del mes.

El calor extremo también afecta a Estados Unidos. Billings, en Montana, alcanzó los 44°C, mientras que Salt Lake City, en Utah, llegó a los 43°C.

El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense advirtió que el pico de temperaturas avanzaría hacia el noreste del país, con ciudades como Richmond, Virginia, y Boston, Massachusetts, cerca de los 38°C y con riesgo de superar récords diarios.

Alertas por el cambio climático

Especialistas climáticos señalaron que la intensidad de estos episodios está relacionada con un sistema climático modificado por décadas de emisiones de combustibles fósiles.

Un análisis del grupo World Weather Attribution concluyó que el calor y la humedad extremos que afectaron a la costa este de Estados Unidos durante el feriado del 4 de julio habrían sido “prácticamente imposibles” sin la influencia del cambio climático provocado por la actividad humana.

Un incendio envuelve árboles durante el incendio Summit, en Llano, California, Estados Unidos Ethan Swope - FR171736 AP

Los meteorólogos también siguen de cerca un nuevo episodio de “El Niño” en desarrollo en el océano Pacífico. El fenómeno, que ocurre entre dos y tres veces por década y puede alterar los patrones climáticos globales, alcanzaría su punto máximo entre octubre y diciembre y podría convertirse en el más intenso registrado hasta ahora.

Mientras tanto, Canadá y Estados Unidos se preparan para un posible deterioro de la calidad del aire en los próximos días por el humo de los incendios forestales. En Europa, la ola de calor de julio también mantiene bajo presión a varios países, con incendios activos en España y Reino Unido en medio de condiciones de sequía y temperaturas elevadas.