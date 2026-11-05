Cómo reflejaron los medios del mundo la renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay

Luego de ser apuntado como uno de los principales responsables del escándalo surgido ante el cierre de Ueno Bank, Santiago Peña renunció a su cargo como presidente de Paraguay. El mandatario no logró detener la tormenta política y financiera y anunció su salida mediante un video. Medios de todo el mundo reflejaron la noticia en sus respectivos portales.

“Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay acorralado por un escándalo financiero”, tituló El País de España. El medio europeo aseguró que Peña tomó la decisión “al verse abandonado por su propio partido tras el estallido de un escándalo financiero que ha dejado sin acceso a sus ahorros a los casi tres millones de clientes del banco Ueno”.

A su vez, resaltó que la Cámara de Diputados paraguaya rechazó su renuncia y aprobó por unanimidad el juicio político “para impedir que tenga fueros como senador vitalicio y así pueda responder ante la Justicia”.

El titular de El País de España El País

El medio europeo describió que la dimisión ocurrió solo 48 horas después de la intervención al banco Ueno por “problemas graves de solvencia”.

“Los casi tres millones de clientes del banco tienen vetado el acceso a sus cuentas desde el martes y han salido en masa a protestar a las calles y a exigir la renuncia del presidente. La gran indignación popular ha sido clave para explicar su rápida caída”, agregó.

El País de España incluyó la carta de renuncia de Peña El País

Por su parte, The Wall Street Journal de Estados Unidos tituló: “El presidente de Paraguay renuncia luego del colapso de un banco con el que tenía lazos”.

“El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció el jueves ante la casi segura destitución en el Congreso, luego de que un banco con el que estaba estrechamente vinculado colapsara, asestando un duro golpe a la sólida economía exportadora de uno de los aliados más cercanos de Washington en Sudamérica”, explicó en el primer párrafo.

A su vez, O Globo de Brasil colocó la noticia como la principal en su sitio web y tituló: “El presidente paraguayo presenta su dimisión en medio de la crisis que atraviesa el banco digital Ueno en el país”.

El titular de O Globo O Globo

El medio brasileño desarrolló cómo fue el paso a paso de la crisis que afectó a Paraguay tras el cierre del banco y provocó la renuncia de Peña.

“El incidente provocó la detención preventiva de ocho ejecutivos actuales o anteriores del banco y la dimisión del presidente y otros dos directores de la autoridad monetaria, además de desencadenar una crisis política y llevar a cientos de paraguayos a salir a las calles para exigir que se les entregue el dinero de inmediato”, indicó.

En la misma línea lo hizo El País de Uruguay, que publicó que Peña renunció luego de una “crisis financiera”.

Así lo reflejó El País de Uruguay El País de Uruguay

“Peña quedó envuelto en una tormenta política después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara este martes la intervención y disolución de Ueno, un banco con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido”, señaló.

Asimismo, La Tercera de Chile incluyó en el título de su artículo una de las frases que utilizó Peña para presentar su dimisión. “‘Quiero pedir disculpas al pueblo’: Presidente paraguayo Santiago Peña renuncia por crisis del Ueno Bank y no logra frenar juicio político”, escribió.

La Tercera de Chile la incluyó como una de las notas principales de su sitio web La Tercera

Además, sumó una segunda nota, con un mensaje del presidente chileno José Antonio Kast, quien fue consultado en conferencia de prensa sobre la situación en Paraguay.

“Cada país tiene sus realidades, sus situaciones, y no me corresponde a mí determinar cuál es el camino que toma cada nación respecto de situaciones puntuales como la que puede haber ocurrido en Paraguay. Por lo tanto, es una noticia de hace pocas horas que se está evaluando”, expresó.

Así tituló El Tiempo de Colombia El Tiempo

Además, El Tiempo de Colombia, aseguró que Peña renunció “en medio de la tormenta desatada por la intervención de Ueno Bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado y que, durante su gestión, recibió millonarios recursos de entidades públicas”.

“Peña quedó envuelto en la crisis que estalló ante la intervención de Ueno Bank, una entidad privada que durante su mandato recibió millonarios recursos de organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país”, afirmó.

En tanto, la BBC combinó en su título la renuncia con el intento de la Cámara de Diputados de “someterlo a juicio político”. “La decisión llega después de que legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaran un juicio político para destituirlo”, indicó.

El título de The Guardian The Guardian

A su vez, The Guardian, también inglés, aseguró que el “presidente de derecha de Paraguay renunció después de que los ahorros de millones de personas quedaran congelados en una crisis bancaria”.

“En el centro de la crisis se encuentra el Banco Ueno, que en tan solo unos años bajo la dirección de Peña pasó de ser un banco digital poco conocido a uno de los mayores prestamistas del país, afirmando tener como clientes a cerca del 60% de la población adulta de Paraguay”, contó.