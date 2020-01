Los aviones militares norteamericanos en una prueba en la base Hill, en Utah Fuente: Reuters

WASHINGTON.- Las tropas estadounidenses desplegadas en Irak y Siria se preparan para ataques de las fuerzas iraníes o de las organizaciones paramilitares financiadas por la República Islámica, en respuesta al asesinato del general Qassem Soleimani, el funcionario y comandante de alto rango de la milicia iraquí Abu Mahdi al-Muhandis y seis personas más en Bagdad, el viernes pasado, en un operativo norteamericano.

Si bien se desconoce, hasta el momento, en qué consistiría una contraofensiva iraní, un funcionario del gobierno de Donald Trump anticipó un ataque "de gran escala" de algún tipo en los próximos dos días. En ese sentido, el Ejército estadounidense está reforzando sus puestos, bases y pistas aéreas militares en la región, según The New York Times. El Pentágono envió 4500 tropas adicionales para reforzar las 50.000 que ya se encuentran en Medio Oriente. En principio, se trataría de fuerzas defensivas ante la amenaza de una posible represalia y no se habrían planificado estrategias ofensivas por vía terrestre.

La entrada de nuevos refuerzos, desplegados en Irak y Kuwait, originó a raíz de una sucesión de eventos que comenzaron con la muerte de un contratista civil estadounidense en Irak el 27 de diciembre, por un ataque de cohetes contra una base militar en la ciudad norteña de Kirkuk. Tres días más tarde, Estados Unidos respondió con ataques aéreos a bases de milicias iraquíes pro-iraníes que mataron a 25 combatientes. Al día siguiente, su embajada fue sitiada por manifestantes, en un episodio que aumentó la tensión entre las partes y culminó, el 3 de enero, con el asesinato de Soleimani, ordenado por Donald Trump .

Las tropas que ya están en Medio Oriente

Actualmente hay entre 45.000 y 65.000 miembros del Ejército norteamericano desplegados en Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico, incluidos 5500 soldados en Irak y 600 en Siria. A raíz de los ataques y provocaciones iraníes que comenzaron en mayo del año pasado, el Pentágono designó 14.000 tropas adicionales en el Golfo, además de aviones de patrulla marítima, otras aeronaves con tecnología de alerta temprana por radar, baterías defensivas de misiles, bombarderos B-52, una formación operativa de la Marina, drones de combate Reaper y personal de ingeniería y apoyo logístico.

En Turquía, la mayoría de las 2000 tropas estadounidenses se encuentran en la base aérea de Incirlik, al sur del país. A pesar de las tensiones recientes con el estado miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Estados Unidos todavía utiliza el cuartel, del cual lanzó cientos de salidas militares en el auge del conflicto con Estado Islámico en 2016 y 2017.

La quinta flota de la Marina norteamericana, que está a cargo de los buques de guerra que patrullan la región, está estacionada en el estado de Bahrein, mientras que Qatar alberga la sede de sus operaciones aéreas y alrededor de 10.000 tropas, una flota de aviones de reabastecimiento en vuelo y otra de aeronaves de reconocimiento, en la base Al Udeid.

Demostración de fuerza

La Fuerza Aérea estadounidense realizó una enorme demostración de fuerza al mostrar 52 cazas furtivos Lightning II totalmente armados desde la base Hill Air Force, en el estado de Utah.

El número de aviones F-35A que desfilaron ayer (su valor combinado es de 4200 millones de dólares) coincide con el de los diplomáticos y civiles capturados por Irán en la crisis de rehenes de 1979, como con la cantidad de objetivos que Trump dijo que ordenaría atacar si el régimen de los ayatollah decide tomar venganza por la la muerte de Soleimani.

"Estamos listos para volar, luchar y vencer", declaró por Twitter la unidad 419 de aviadores de combate. "[El ejercicio] extendió nuestros límites y puso a prueba la abilidad de nuestros aviadores para desplegar unidades F-35A en masa", sostuvieron en el mismo comunicado. De esta forma, anunciaron haber alcanzado finalmente la capacidad total de combate, tras varios meses de preparación.

Otras amenazas

El gobierno norteamericano es consciente de que Irán podría intentar asesinar a un funcionario de alto rango, potencialmente un comandante del Eejército, en una jugada similar a la baja del general Soleimani. Un funcionario dijo que algunos buques iraníes se esparcieron y podrían movilizarse rápidamente para iniciar una ofensiva, aunque, por ahora, no es clara la intención del desplazamiento.

El ejército estadounidense detuvo todos los entrenamientos de fuerzas iraquíes para concentrarse en la protección de sus propios soldados, según revelaron fuentes oficiales.

