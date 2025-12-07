Uruguay: un argentino murió en un brutal choque frontal contra un camión

Un argentino murió este viernes a la mañana en un trágico accidente en la Ruta 2 de Uruguay cuando su camioneta chocó de frente contra un camión. Según reportes policiales, la colisión ocurrió alrededor de las 6 a la altura del kilómetro 202, entre Rodó y Santa Catalina, Departamento de Soriano. La víctima, de 50 años, era oriunda de Concordia, Entre Ríos, y manejaba una Volkswagen Amarok.

Según informó Diario Uno Entre Ríos, se trató de una colisión “frontolateral” entre la camioneta del concordiense y un camión de la empresa Mirtrans, dedicada a servicios de almacenaje, logística y pickeo. Las autoridades que tomaron cartas en el asunto definieron al accidente como “muy grave” y sostuvieron que la víctima había sufrido lesiones de consideración.

Tras el fatal accidente, se desvió el tránsito en Santa Catalina por Parada Suárez ya que la ruta permaneció cortada para que se realicen los peritajes correspondientes en la zona del siniestro. También intervino personal policial y de Bomberos.

En el lugar trabajaron efectivos de la policía y bomberos (Diario Uno Entre Ríos)

En un principio se desconocía la identidad de la víctima, mientras las autoridades policiales trabajaban en eso. Horas más tarde, el diario entrerriano El Once informó que el hombre que murió en el accidente se llamaba Eduardo Gerling y tenía 50 años. Además, era un hombre ampliamente conocido en Concordia y en zonas aledañas.

En redes sociales, algunos conocidos y allegados de la víctima publicaron mensajes de despedida. “Que en paz descanses, Eduardo. Terrible desgracia, es algo increíble. Hasta siempre loco, dale fuerzas a tu familia”, expresaron en un posteo. En tanto, otro escribió: “Hoy es un día demasiado difícil, demasiado especial, cargado de emociones, de pérdidas, reencuentro que no van a ser. Que dolor, en paz descansa”.

Un hecho similar ocurrió meses atrás en la ruta 9, a 28 kilómetros de la capital del departamento de Rocha, cuando dos argentinos que viajaban en un auto se incrustaron frontalmente con una camioneta, en la que se trasladaban otras dos personas que resultaron heridas y murieron.

En esa ocasión, Alexis Duarte, portavoz de la Jefatura de la Policía de Rocha, declaró: “En el kilómetro 182,5 de la ruta 9 -que está en construcción y tiene doble sentido-, dos vehículos impactaron en forma frontal. Se trata de un vehículo matriculado en la Argentina con dos ocupantes, uno de ellos masculino y otro femenino, los cuales fallecieron en el lugar; y otro matriculado en Uruguay, también con un hombre y una mujer, quienes fueron trasladados a centros asistenciales, aparentemente no revistiendo gravedad”.

