Benín sofoca un golpe de Estado y el presidente garantiza orden y seguridad

COTONÚ, Benín.– El presidente de Benín, Patrice Talon, afirmó este domingo que la “situación está completamente bajo control” en su país, después de que se frustró un intento de golpe de Estado registrado en la misma jornada.

En sus primeros comentarios públicos desde que se escucharon detonaciones en partes de la capital, Cotonú, el mandatario condenó el intento golpista.

Talon puso fin a su silencio con un discurso televisado a la nación. Una fuente cercana al presidente indicó que el jefe de Estado se encontraba a salvo y que el ejército retomaba el control.

Personas en motocicletas pasan junto a soldados que custodian una calle en medio de un intento de golpe en Cotonú, Benín, este domingo 7 de diciembre de 2025 AP�

El presidente aseguró: “Quiero asegurarles que la situación está completamente bajo control (...). La seguridad y el orden público serán mantenidos en todo el territorio nacional”.

Además, expresó sus condolencias a las víctimas de esta aventura sin sentido, así como a aquellos que aún están retenidos por los amotinados en fuga.

El presidente Talon manifestó: “Les aseguro que haremos todo lo que esté en nuestro poder para encontrarlos sanos y salvos”. Sin embargo, el presidente no proporcionó cifras sobre víctimas o rehenes.

El presidente de Benín, Patrice Talon YANICK FOLLY� - AFP�

A primera hora de este domingo, un grupo de militares se autodenominó Comité Militar para la Refundación (CMR) y afirmó en la televisión pública haber “destituido” a Talon.

Ocho soldados rebeldes aparecieron en la televisión; portaban fusiles de asalto y llevaban boinas de distintos colores.

El grupo proclamó al teniente coronel Pascal Tigri como “presidente” de su comité de “refundación”. Los rebeldes justificaron su acción alegando el “deterioro continuo de la situación de seguridad en el norte de Benín”.

Militares patrullan Cotonú en vehículos durante el intento de golpe en Benín AP�

Se escucharon disparos en la madrugada del domingo en las calles de Cotonú, la capital económica, mientras soldados bloqueaban el acceso a la presidencia y al edificio de la televisión estatal.

La ciudad ha permanecido relativamente tranquila desde que se anunció la insurrección. La señal de la radio y la televisión estatal se restablecieron luego de un breve corte.

De momento se desconoce si el teniente coronel Pascal Tigri, líder del golpe, ha sido detenido. El Comité Militar para la Refundación había dicho previamente que Tigri había sido nombrado como presidente de la comisión militar.

El ministro del Interior, Alassane Seidou, anunció en un video publicado en Facebook que el intento golpista había sido “frustrado”. Seidou declaró: “En la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025, un pequeño grupo de soldados inició una sublevación con el objetivo de desestabilizar al Estado y sus instituciones“.

El ministro destacó que las Fuerzas Armadas beninesas y su jerarquía lograron mantener el control de la situación y frustrar la maniobra. El ministro también declaró que las Fuerzas Armadas de Benín y su liderazgo, fieles a su juramento, permanecieron comprometidos con la república.

Fuentes castrenses dijeron que una docena de militares, entre ellos los cabecillas del intento de golpe, fueron detenidos. La prensa local informó, citando fuentes cercanas a la presidencia, de la detención de trece soldados que participaron en el intento golpista. Una fuente militar confirmó que la situación está “bajo control” y que los golpistas no tomaron “ni la residencia del jefe de Estado, ni la presidencia”.

El presidente de Benín, Patrice Talon LUDOVIC MARIN� - AFP�

El bloque regional de África Occidental, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), señaló que tropas de Ghana, Costa de Marfil, Nigeria y Sierra Leona estaban siendo desplegadas en el país para apoyar al gobierno y al Ejército Republicano de Benín y preservar el orden constitucional.

La CEDEAO llamó anteriormente al intento de golpe “una subversión de la voluntad del pueblo de Benín”.

La fuerza aérea de la vecina Nigeria atacó objetivos no revelados mientras las fuerzas beninesas llevaban a cabo operaciones de contragolpe, informó una fuente de la presidencia nigeriana.

Varias embajadas recomendaron a sus ciudadanos permanecer en sus hogares siempre que fuera posible.

Algunos residentes continuaban con sus actividades cotidianas en otras zonas de Cotonú. El vendedor ambulante Adam Aminou dijo: “El golpe fue frustrado, gracias a Dios. Pero tenemos que pensar qué hacer para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir”.

Un mototaxi circula en Cotonú mientras el gobierno de Benín asegura haber frustrado un golpe y arrestado a una docena de soldados OLYMPIA DE MAISMONT� - AFP�

La profesora jubilada Jennifer Adokpeto señaló: "Pasamos algunos momentos de miedo“. Y añadió: “Realmente pensamos, al ver el comunicado repetido en la televisión, que se trataba de un golpe de Estado y que nuestro país iba a seguir el camino de algunos de nuestros vecinos”.

Talon, un exempresario de 67 años apodado el “rey del algodón de Cotonú”, llegó al poder en 2016. Su mandato ha estado marcado por un sólido crecimiento económico.

Además del crecimiento económico, su gestión también registró un repunte de la violencia jihadista. Talon debe ceder el poder en abril del próximo año, tras diez años en el cargo. Está previsto que el presidente concluya en 2026 su segundo mandato, el máximo permitido por la Constitución.

El mes pasado, la legislatura del país extendió el mandato presidencial de cinco a siete años, manteniendo el límite de dos mandatos. El principal partido opositor fue excluido de los próximos comicios. El candidato de la oposición, Renaud Agbodjo, fue rechazado por la comisión electoral con el argumento de que no tenía suficientes patrocinadores. El candidato del partido de Talon, el exministro de Finanzas Romuald Wadagni, es el favorito para ganar las elecciones.

El presidente de Benín, Patrice Talon, durante una reunión con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en 2024 Eraldo Peres� - AP�

El intento de golpe en Benín se suma a una serie de tomas de poder militares que han sacudido la región de África Occidental. En los últimos años, el oeste de África ha registrado numerosos golpes de Estado en países como Malí, Burkina Faso, Níger, Guinea, y, a finales de noviembre, en Guinea–Bisáu.

El mes pasado, un golpe militar en Guinea–Bissau destituyó al presidente Umaro Embalo después de unas elecciones disputadas en las que tanto él como el candidato de la oposición se declararon ganadores.

La historia política de Benín ha estado marcada por varios golpes y tentativas de golpe desde su independencia de Francia en 1960. Desde 1991, el país ha mantenido cierta estabilidad política luego de dos décadas de gobierno de Mathieu Kérékou.

En enero, dos personas cercanas a Talon fueron condenadas a 20 años de prisión por un supuesto complot de golpe de Estado en 2024.

Agencias AP y AFP