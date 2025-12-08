Se agrava la crisis del Louvre: los sindicatos convocan una huelga por las condiciones laborales y la falta de seguridad

PARÍS.– Los trabajadores del Museo del Louvre votaron el lunes a favor de realizar una huelga para protestar por sus condiciones laborales, las entradas más caras para visitantes no europeos y las deficientes medidas de seguridad evidenciadas por el reciente robo de joyas.

En una carta anunciando la huelga para el próximo lunes, dirigida a la ministra de Cultura de Francia, los sindicatos CGT, CFDT y Sud afirmaron que “visitar el Louvre se ha convertido en una verdadera carrera de obstáculos” para los millones de personas que vienen a admirar sus enormes colecciones de arte y artefactos.

Una alfombra en el Museo del Louvre, el miércoles 19 de noviembre de 2025 en París Christophe Ena� - AP�

El Louvre, el museo más visitado del mundo, está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, en el que cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas de la Corona por un valor de más de 100 millones de dólares.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace dos semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.

El llamado a la huelga del personal fue “votado por unanimidad” en una asamblea general, con unas 200 personas, el lunes por la mañana en el auditorio del Louvre, precisó la CGT.

Personas pasan junto a una de las entradas del Museo del Louvre, el jueves 30 de octubre de 2025 en París Emma Da Silva� - AP�

“Cada día, los espacios museográficos permanecen cerrados mucho más allá de lo previsto en el plan de apertura garantizada debido a la falta de personal suficiente, así como a fallos técnicos y al deterioro del edificio", aseguran los sindicatos en una carta dirigida a la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati.

El museo está en “crisis”, con recursos insuficientes y “condiciones de trabajo cada vez peores”, manifestaron los sindicatos en la misiva.

Deficiencias expuestas

"El robo del 19 de octubre de 2025 puso de relieve deficiencias en las prioridades que se habían reportado durante mucho tiempo", alegaron los sindicatos.

La dirección de la pinacoteca ha asegurado en varias ocasiones que es “consciente” de estas carencias y de la necesaria “modernización” del centro.

El director del museo reconoció “una terrible falla” de seguridad después del incidente. Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en forzar su entrada al museo y salir, utilizando un montacargas para llegar a una de las ventanas del edificio, amoladoras angulares para cortar las vitrinas de las joyas y motos para escapar.

Un arcoíris aparece sobre el Museo del Louvre, bañado por la luz del sol de última hora de la tarde, en París, el 6 de diciembre de 2025 IAN LANGSDON� - AFP�

El botín no ha sido recuperado. Incluye un collar de diamantes y esmeraldas que Napoleón regaló a la emperatriz María Luisa, joyas vinculadas a dos reinas del siglo XIX, María Amalia y Hortensia, y la tiara de perlas y diamantes de la emperatriz Eugenia.

El mantenimiento de los vastos y históricos edificios del museo, que fueron un antiguo palacio para la realeza francesa, no han estado a la altura de las demandas a raíz del aumento de visitantes de una de las principales atracciones de Francia.

El conjunto de joyas de la reina María Amalia y de la reina Hortensia, exhibidas en la Galería de Apolo el 14 de enero de 2020 en el Museo del Louvre en París STEPHANE DE SAKUTIN� - AFP�

Una fuga de agua el 26 de noviembre dañó cientos de publicaciones almacenadas en la biblioteca del museo, especializada en antiguedades egipcias. Las obras dañadas incluían revistas y documentos de los siglos XIX y XX, declaró el museo. La apertura de una válvula provocó la fuga en una red de tuberías de agua que se reemplazarán el año próximo, según la institución.

El mes pasado, el Louvre también anunció el cierre temporal de algunas oficinas de empleados y una galería pública debido al debilitamiento de las vigas del suelo.

Agentes de policía trabajan junto al montacargas utilizado por unos ladrones en el museo del Louvre, el 19 de octubre de 2025, en París Thibault Camus - AP

En su aviso de huelga, los sindicatos indicaron que las instalaciones anticuadas y la insuficiencia de personal están afectando la experiencia de los visitantes, obligando al cierre de algunas exhibiciones. Exigieron que los recursos se concentren en mejoras en los edificios y en la protección del museo, sus colecciones, visitantes y empleados.

“Estamos en un museo deteriorado que ha mostrado su falta de seguridad”, afirmó Christian Galani, un funcionario sindical de la CGT que representa a los trabajadores del Louvre. Sostuvo que la votación a favor de la huelga fue unánime y que las medidas podrían forzar el cierre del museo.

“Necesitamos un cambio de marcha”, expresó Galani.

Agencias AFP y AP