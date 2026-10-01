Cómo sigue el caso de Christa Pike tras haber sobrevivido dos inyecciones letales

NASHVILLE (Reuters).- Christa Pike, condenada por el asesinato de una compañera de colegio hace tres décadas, sobrevivió al intento del estado estadounidense de Tennessee de ejecutarla ‌mediante inyección letal a última ‌hora ⁠del miércoles, lo que frustró el primer intento del Estado de ejecutar a una mujer en 200 años.

Según consta en los documentos presentados ante el tribunal el miércoles por la noche, las autoridades le administraron a Pike dos dosis de pentobarbital. Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, afirmó que el caso es “singular e inigualable”.

Hasta ahora no se dieron a conocer detalles acerca del estado de salud de Pike tras el intento de ejecución, tampoco estaba ⁠claro qué ⁠vías legales podrían seguir sus abogados o el gobierno de Tennessee después de que fuera trasladada desde la prisión de máxima seguridad ​Riverbend, en Nashville, para recibir atención médica en un hospital cercano.

El Departamento Correccional de Tennessee defendió su actuación durante la ejecución, que había ‌suscitado gran atención pública y a la que se habían opuesto sus ​abogados y expertos en derechos humanos por la edad ​de Pike cuando cometió el crimen, los abusos sexuales que sufrió en la infancia y sus problemas de salud mental sin tratar.

Christa Pike

“El Departamento Correccional de Tennessee siguió cada uno de los pasos del protocolo de ejecución legalmente establecido por el Estado y aprobado por la Oficina del Fiscal General”, señaló el organismo en un comunicado.

“La sustancia química utilizada para la inyección letal prevista en el protocolo ha demostrado ​su eficacia de forma sistemática, y el protocolo no permite procedimientos adicionales a los realizados esta noche. Christa Pike fue trasladada a un centro médico fuera de la ⁠prisión”, concluyó el comunicado.

Christa Pike

Los abogados de Pike presentaron una solicitud ante un tribunal federal durante el procedimiento para intentar detener la ejecución. Citaron testimonios de testigos según ‌los cuales “los verdugos habían administrado las dos jeringas con las sustancias de la inyección letal y Pike sigue viva y roncando”, informó NBC News.

Una hora antes de la ejecución, el Tribunal Federal de Apelaciones de Tennessee frenó el procedimiento, aunque luego la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó continuar. Fue tras ello que luego de dos intentos de inyección letal, Pike sobrevivió.

Testigos que observaban desde una sala aparte dijeron que los funcionarios levantaron las cortinas de la cámara de ejecución a las 19.27 (hora local) y se veía a Pike atada a una camilla. La mujer permaneció despierta y en un momento dado levantó la cabeza y preguntó a los funcionarios de la prisión si era normal que su brazo se sintiera así, aunque no quedó claro a qué se refería. En ese marco fue llevada a un hospital.

Tras la ejecución fallida, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, que rechazó el lunes la petición de clemencia de Pike, emitió un comunicado en el que suspendió todas las ejecuciones de este año y pidió una “revisión exhaustiva e independiente” del intento de ejecución, según el diario Nashville Tennessean.

La ejecución fallida es la segunda en Tennessee este año, después de que las autoridades penitenciarias abortaran ‌en mayo los intentos de ejecutar a un hombre condenado por varios asesinatos al no encontrar una vena adecuada para administrarle la ⁠inyección letal.

Históricamente, otras siete personas sobrevivieron a problemas médicos debido a que el equipo de ejecución no logró acceder a una vena para administrarles los fármacos de la inyección letal, pero nadie permaneció con vida después de recibir los fármacos utilizados en dichas ejecuciones.

Su caso

El asesinato de 1995 conmocionó a la ciudad de Knoxville. Según la fiscalía, Pike temía que Slemmer intentara robarle a su novio. Tenía 18 años cuando ella, su novio Tadaryl Shipp, de 17, y una tercera persona llevaron con engaños a Slemmer, compañera del centro de formación profesional Job Corps de Knoxville, a una zona boscosa donde la torturaron y asesinaron.

Los autores del crimen

La brutalidad del asesinato, en el que los autores grabaron una ‌estrella de cinco puntas en el pecho de la ​víctima y se llevaron un fragmento de su cráneo como recuerdo de la matanza, atrajo una intensa cobertura mediática en aquel momento.

Pike y Shipp confesaron el crimen y ambos fueron declarados culpables de asesinato en primer grado. La madre de Slemmer, May Martinez, se pronunció a favor de la ejecución.

“Yo era una joven de 18 años con problemas de salud mental. Me llevó muchos años comprender la gravedad de mis actos”, declaró Pike en un comunicado incluido en su solicitud de indulto semanas atrás. “Me costó aún más aceptar cuántas vidas afecté. Le arrebaté la vida a la hija, la hermana y la amiga de alguien. Me repugna pensar que tuve la capacidad de cometer semejante crimen”, agregó.

En las horas previas al procedimiento, Pike rechazó pedir una última comida especial —una opción otorgada a los condenados a muerte— y difundió una carta a través de sus representantes.

Las últimas palabras de Christa Pike

“Se me conceda o no el indulto, estoy en paz. No tengo miedo a morir, solo me preocupa el proceso”, escribió Pike, y afirmó haber sentido “más amor en las últimas dos semanas que en toda mi vida”, de acuerdo con lo difundido por NBC News.