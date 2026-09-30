Christa Pike afronta sus últimas horas: hoy será la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años

NASHVILLE (AP).— Tennessee se prepara para ejecutar a Christa Gail Pike por un asesinato que cometió en 1995 cuando tenía 18 años, en lo que será la primera ejecución de una mujer en el estado en 200 años.

Pike, de 50 años, será ejecutada este miércoles a las 10 (a las 12 hora argentina) mediante inyección letal en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend en Nashville. Pike y su novio fueron declarados culpables de apuñalar y golpear a Colleen Slemmer, de 19 años, compañera de clase en un centro de formación laboral en Knoxville.

La estudiante Colleen Slemmer fue torturada y brutalmente asesinada en 1995 Family handout

En las horas previas al procedimiento, Pike rechazó pedir una última comida especial -una opción otorgada a los condenados a muerte- y difundió una carta a través de sus representantes.

“Se me conceda o no el indulto, estoy en paz. No tengo miedo a morir, solo me preocupa el proceso”, escribió Pike, y afirmó haber sentido “más amor en las últimas dos semanas que en toda mi vida”, de acuerdo a lo difundido por NBC News.

Las últimas palabras de Christa Pike antes de ser ejecutada

El caso acaparó gran atención en su momento, en parte porque un pentagrama grabado en el cuerpo de Slemmer y otros elementos del crimen avivaron los temores de culto satánico durante el “pánico satánico” de las décadas de 1980 y 1990. A medida que se acercaba la fecha de ejecución, se reavivó el debate sobre la pena de muerte para los delincuentes juveniles.

Christa Pike

Pike no niega haber cometido el asesinato, pero sus partidarios argumentan que el Estado debería considerar su edad en ese momento, su enfermedad mental y un historial de abuso sexual grave que incluyó violaciones desde que era muy pequeña. El defensor público federal adjunto Stephen Ferrell afirmó que la sentencia de muerte de Pike es una excepción, ya que a otros jóvenes de 18 años condenados a muerte en Tennessee se les han anulado sus sentencias.

Los abogados de Pike solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos que detenga la ejecución. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó el indulto a Pike.

Christa Pike

“Yo era una joven de 18 años con problemas de salud mental. Me llevó muchos años comprender la gravedad de mis actos”, declaró Pike en un comunicado incluido en su solicitud de indulto. “Me costó aún más aceptar cuántas vidas afecté. Le arrebaté la vida a la hija, la hermana y la amiga de alguien. Me repugna pensar que tuve la capacidad de cometer semejante crimen”, agregó.

Christa Pike

La madre de Slemmer quiere que se lleve a cabo la inyección letal, diciendo que ha esperado décadas para ver ejecutada la sentencia de Pike. “Cada vez que pienso en ello, pienso en Colleen sintiendo ese dolor e intentando levantarse y correr”, dijo May Martinez en una entrevista telefónica.

Martínez dijo que un grupo la ayudó a recaudar dinero para que ella y su esposo pudieran viajar desde Florida para presenciar la ejecución.

El caso

El asesinato de 1995 conmocionó a la ciudad de Knoxville. Según la fiscalía, Pike, temiendo que Slemmer intentara robarle a su novio, la atrajo a una zona boscosa el 12 de enero de 1995.

Christa Gail Pike en 2002 LISA NIPP

Pike la apuñaló con un cúter y la golpeó con un trozo grande de asfalto. Shipp, el novio de Pike, admitió haber sido él quien grabó un pentagrama, un símbolo en forma de estrella asociado al satanismo, en su cuerpo.

Los asesinos

Shipp tenía 17 años cuando ocurrió el crimen y fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Pike fue la única condenada a muerte.

Según Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Tennessee no ejecutó a ninguna mujer desde 1820.

Es algo poco común en Estados Unidos. Desde 1976, 18 mujeres fueron ejecutadas en el país, lo que representa aproximadamente el 1% de todas las ejecuciones, según el centro.

Más recientemente, en 2023, Misuri ejecutó a Amber McLaughlin por un asesinato cometido en 2003, en lo que se cree que fue la primera ejecución de una mujer transgénero en los Estados Unidos. En 2021, el gobierno federal ejecutó a Lisa Montgomery, lo que marcó la primera vez en casi siete décadas que el gobierno de los Estados Unidos ejecutó a una reclusa.