Aseguran que Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales durante su ejecución en Tennessee

TENNESSE.- Testigos de la ejecución de Christa Pike, la mujer condenada a pena de muerte por un asesinato en 1995, aseguraron que sobrevivió a dos inyecciones letales durante el procedimiento llevado a cabo Tennessee y se encuentra con vida, según informó CNN. El proceso, por su parte, estaba previsto para horas atrás pero fue detenido a último momento tras la apelación de un tribunal, aunque siguió adelante ratificado por la Corte Suprema de Estados Unidos.

La ejecución de Pike, de 50 años, estaba programada después de que la Corte Suprema de EE.UU. revocara un fallo de un tribunal de apelaciones que había detenido la inyección letal apenas una hora antes de que comenzara. De concretarse, habría sido la primera vez en al menos 200 años que Tennessee ejecutaba a una mujer.

Pike iba a ser ejecutada durante la mañana de este miércoles por el apuñalamiento y la paliza que le propinó a una compañera de clase en 1995. Los testigos ya estaban reunidos en la Institución Penitenciaria de Máxima Seguridad de Riverbend en Nashville cuando el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos votó 2-1 a favor de suspender la ejecución y argumentó que era necesario un aplazamiento para determinar si las acusaciones de abuso sexual infantil de la detenida se habían tenido plenamente en cuenta durante su sentencia.

Finalmente, tres juezas de la Corte expresaron su negación al fallo y un portavoz del Departamento Correccional de Tennessee dijo que le ejecución fue postergada para el miércoles por la noche.

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