Con críticas a Sánchez, la llegada de migrantes a Ceuta abre un debate político en España

MADRID.- La crisis migratoria que afronta el enclave español de Ceuta, donde esta semana llegaron a nado unos 2.000 expatriados de Marruecos, desató una ola de críticas de la oposición contra el gobierno de Pedro Sánchez, al que calificó de “corrupto” y “mafioso”, en momentos en que parte de la dirigencia le exige que declare la “emergencia nacional”. Pero, además el episodio reabrió un debate latente en España y en Europa sobre la presión en las fronteras y la capacidad de respuesta de las autoridades.

“Estamos desbordados. La situación es tercermundista”, manifestó uno de los agentes de la Guardia Civil, en diálogo con el portal ABC, frente al reclamo que el gobierno local le hace al Ministerio de Interior a cargo de Fernando Grande-Marlaska.

Bajo una premisa similar, se expresó el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien viene reclamando a Sánchez que declare la emergencia nacional en la región fronteriza. “En la última semana han entrado 1.500 personas, casi al 2 por ciento de toda la población de Ceuta”, apuntó el dirigente.

¡SOS Ceuta!



No vienen huyendo de ninguna guerra, ni de la pobreza. Es una invasión. Son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras para que después deambulen por las calles de España diciendo "Viva Pedro Sánchez".… pic.twitter.com/Vuk2PeSIsb — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 30, 2026

“Es hora de ponerse manos a la obra. Ceuta necesita más recursos, infraestructura, coordinación y límites objetivos a su capacidad de acogida. No pedimos privilegios, sino una respuesta justa y responsable, acorde con nuestra condición de frontera europea en África”, instó el mandatario local y líder del Partido Popular (PP) en Ceuta en otro posteo, acompañado de unos de los videos de la llegada de los migrantes que rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales

Según publicó ABC, Vivas demanda al gobierno de Sánchez que se unifique el mando bajo un órgano que “tenga la capacidad para ordenar, coordinar y dirigir la crisis de esta índole”.

En ese mismo sentido, se dirigió a Sánchez el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo. “La situación en Ceuta es desesperada. El Gobierno no puede ignorar sus obligaciones porque nos enfrentamos a una crisis de seguridad nacional. Todo el apoyo a Juan Vivas Lara y a la ciudad autónoma, que unánimemente y con toda razón exige que se reconozca el estado de emergencia y se restablezca de inmediato el control de nuestras fronteras”, remarcó el dirigente.

Las críticas directas, en cambio, llegaron por parte de líder del partido de extrema derecha VOX, quien responsabilizó directamente a Sánchez por la crisis migratoria.

“¡SOS Ceuta! No vienen huyendo de la guerra ni de la pobreza. Es una invasión. Son hombres en edad militar, convocados por el corrupto gobierno de Pedro Sánchez para asaltar nuestras fronteras y luego recorrer las calles de España gritando ‘¡Viva Pedro Sánchez!’”, sentenció Abascal.

Es hora de ponerse manos a la obra. Ceuta necesita más medios, infraestructuras, coordinación y límites objetivos a su capacidad de acogida.



No pedimos privilegios, sino una respuesta justa, responsable y acorde con nuestra condición de frontera de Europa en África. pic.twitter.com/U2DIttvvPf — Juan Jesús Vivas Lara (@JuanVivasLara) July 30, 2026

“Por cada violación, cada apuñalamiento y cada saqueo a los españoles para sobrevivir... hay un culpable directo: el jefe mafioso que, desesperado, contrata a más sicarios para mantenerse en el poder”, arremetió luego el dirigente opositor.

Los cuestionamiento de parte del arco opositor español surgen tras el impacto que desataron las imágenes y videos que dan cuenta del ingreso a nado de miles de migrantes a Ceuta. La situación encendió las alarmas en el gobierno de Sánchez que aseguró que se encuentra vocaldo a dar “una respuesta inmediata” a la situación.

“Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible”, señaló en X el presidente español, Pedro Sánchez.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que viajará a la ciudad autónoma el viernes “para seguir la evolución de la situación”. Insistió, no obstante, que el pico no altera una política migratoria que “está funcionando” y que va reduciendo las entradas cada año.