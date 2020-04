Coronavirus: con el guiño de Trump, crecen las protestas contra el confinamiento

Armados con rifles en algunas ciudades, grupos de ciudadanos se muestran desafiantes Fuente: Reuters

Rafael Mathus Ruiz 18 de abril de 2020

WASHINGTON.- Desafiantes, salieron a protestar con sus rifles de asalto por el centro de Lansing, capital de Michigan, exigiendo libertad. En Virginia, organizaron un picnic y se sentaron, pegados uno a otro, en la Plaza de Richmond. "Paren la locura, es solo un virus de resfrío", leía un cartel. En Ohio, se apiñaron a los gritos en la entrada de la Legislatura, sin máscaras, con banderas de Estados Unidos y gorras con el mantra trumpista, Make America great again .

Un mes después de que Estados Unidos comenzó a encerrarse, las primeras protestas contra las órdenes de confinamiento y distanciamiento social empezaron a despuntar en varias ciudades del país, alentadas por grupos conservadores y simpatizantes del presidente, Donald Trump. La demanda fue la misma en todas partes: poner punto final a las restricciones y permitir el retorno a la normalidad.

Trump les brindó un guiño a las protestas. "¡Liberen Michigan!", tuiteó ayer el mandatario. Repitió el mismo mensaje para Virginia y Minnesota. Los tres estados, gobernados por demócratas, serán decisivos en la elección presidencial de noviembre.

Las manifestaciones, organizadas en Facebook, reunieron entre un puñado y cientos de personas, y marcaron la primera erupción de hartazgo de la gente por el confinamiento decretado por las autoridades del país -sobre todo, los gobernadores- para frenar la pandemia del nuevo coronavirus, que paralizó al país, y ya dejó sin trabajo a 22 millones de personas. Ya aparecieron en Oklahoma, Ohio, Carolina del Norte o Kentucky, y se prevén otras en Texas, Oregon y California.

"Vamos a recuperar nuestras libertades y vamos a luchar por ellas", dijo Olivia Ammerman, desde su automóvil, en Lansing, capital de Michigan. Vestía una gorra con la leyenda Make America great again. Ammerman, quien participó de una caravana de automóviles que bloqueó el centro de la ciudad, dijo que quería enviarle un mensaje a la gobernadora, la demócrata Gretchen Whitmer: "Espero que Whitmer entienda que no puede gobernar Michigan como se gobierna en China". Una mujer mostró sus canas y se quejó porque no podía ir a la peluquería, y otro manifestante comparó el confinamiento con el totalitarismo.

En las escaleras de la Legislatura, varios hombres se pararon con chalecos antibalas y rifles de asalto, la mayoría de ellos sin usar máscaras.

"Hay un precio que se paga y sé que hay muchas empresas y personas que están sufriendo en este momento, pero el hecho es que es mejor estar a dos metros de distancia que dos metros bajo tierra, y ese es el punto central de esto. Tenemos que salvar vidas", razonó Whitmer, a quien se menciona como posible compañera de fórmula de Joe Biden.

La protesta de Michigan fue organizada en Facebook por dos grupos conservadores, la Coalición Conservadora de Michigan y la Fundación de Libertad de Michigan. Marian Sheridan, cofundadora de la Coalición Conservadora de Michigan, dijo que los ciudadanos estaban "francamente cansados de ser tratados como bebés". Varios comentarios en la página de Facebook de la manifestación respaldaron la movilización, pero también hubo críticas, sobre todo por los automóviles que cerraron el acceso al centro de la ciudad y cortaron el acceso a un hospital.

"Realmente les mostraron a esos edificios de oficinas vacíos quién es el jefe. Sin embargo, están bloqueando el hospital adonde las ambulancias intentan llegar. Gran trabajo", escribió Marcus Quinlan.

"Sigan luchando contra el fascismo", respaldó Simon Schweppe.

Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac reveló que el 81% de los estadounidenses respalda el confinamiento, aunque el 17% se opone. El rechazo es casi nulo entre los demócratas, pero es significativo entre los republicanos: el 31 por ciento, o casi uno de cada tres, dijo que se opone.

El guiño de Trump a las manifestaciones generó una reacción de Twitter, que aclaró a través de un vocero que los mensajes no violan las reglas que prohíben contenido que sea "un claro llamado a la acción que podría representar un riesgo directo para la salud o el bienestar de las personas". Los tuits del presidente, indicó, eran "vagos y poco claros".