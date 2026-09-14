Con miedo de quedarse afuera de la carrera, Europa se suma al debate sobre el futuro de la IA

BERLÍN.– Con temor a quedarse afuera de la carrera que lideran Estados Unidos y China, Europa se sumó al debate sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió a Europa no quedar rezagada en el desarrollo si no quiere perder su autonomía y nivel de vida, al tiempo que Alemania dijo que detener el avance de la tecnología no era una “opción viable” para el continente.

Además, el rey Carlos III recibirá esta semana a los dirigentes de las principales empresas de inteligencia ‌artificial para debatir si ‌es ⁠necesario establecer un conjunto de principios comunes que sirvan de guía para una tecnología que ha suscitado cada vez más advertencias sobre la amenaza que supone para la humanidad.

El debate sobre la IA ⁠volvió ⁠a ser el centro de atención durante el fin de semana, después de que el presidente ejecutivo de ​Anthropic, Dario Amodei, dijera que las empresas pioneras del sector deberían someterse a un escrutinio independiente ‌y trabajar en la elaboración de normas comunes a medida ​que surgen sistemas cada vez más potentes.

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, durante una sesión sobre inteligencia artificial (IA) en la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos FABRICE COFFRINI - AFP

Las empresas europeas han estado invirtiendo en IA, pero en su mayoría importan la tecnología desde el exterior, especialmente de Estados Unidos, lo que las deja vulnerables ante un eventual corte del acceso y podría poner en riesgo a todos los sectores de la economía.

“Dentro de unos años, la IA estará controlando las mercancías en las fronteras, determinando qué declaraciones de impuestos deben ser auditadas, despachando trenes, monitoreando a pacientes en las salas hospitalarias y autorizando pagos en los bancos”, dijo Lagarde en un discurso en Viena.

“Una interrupción del acceso, o un cambio en sus condiciones, afectaría entonces a todos los sectores al mismo tiempo”, afirmó la funcionaria. “Es un nivel de poder que ningún socio comercial ha ejercido jamás sobre Europa y que podría utilizarse en cualquier negociación, por ejemplo, sobre aranceles o impuestos digitales”, agregó Lagarde.

La advertencia de Lagarde

Si bien la Unión Europea y Estados Unidos son aliados clave, la confianza se ha visto afectada recientemente por una serie de cuestiones, como los aranceles, las exigencias de Washington para quedarse con Groenlandia y la retirada de tropas estadounidenses de Europa debido a desacuerdos políticos.

La salida pasa por construir una mayor capacidad de cómputo en Europa, afirmó Lagarde. Si se adapta con rapidez, la IA podría elevar el nivel de productividad hasta un 4% en una década, lo que tendría un impacto transformador en las finanzas públicas, señaló.

El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, estrecha la mano de Lagarde durante un evento en el palacio de Hofburg, en Viena Hans Klaus Techt - APA DPA

“Europa ya cuenta con una capacidad de centros de datos demasiado limitada para satisfacer su propia demanda y, de mantenerse las tendencias actuales, se prevé que esa brecha se multiplique más de seis veces en una década”, afirmó la funcionaria.

Por ende, Europa necesita modelos que sean “lo suficientemente buenos” para la mayoría de las tareas y que funcionen sobre infraestructura europea, de modo que la amenaza de quedar desconectada pierda fuerza, añadió.

Lagarde señaló que Europa ya está pagando por esta tecnología, por lo que debería adoptarla con mayor decisión.

Inteligencia artificial KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Las necesidades de inversión de las empresas tecnológicas estadounidenses son tan grandes que algunas de ellas están recurriendo al mercado europeo para financiarse, lo que eleva los costos para todos los demás al desplazar a otros actores del mercado de deuda.

Los fondos de pensiones europeos también invierten fuertemente en acciones tecnológicas estadounidenses, por lo que cualquier corrección del mercado afectaría a los ahorros europeos, advirtió Lagarde.

La postura de los gobiernos

“No consideramos que detener el desarrollo sea una opción viable para Europa”, dijo el lunes un vocero del ​Ministerio de Asuntos Digitales de Alemania, añadiendo que el fortalecimiento de la soberanía digital de Europa requería un mayor desarrollo e innovación en materia de IA.

Al mismo tiempo, ​Berlín señaló que seguía muy de cerca la evolución mundial de la IA y se tomaba en serio las advertencias públicas de los principales ⁠desarrolladores.

El ministerio señaló que los sistemas de IA capaces de escapar de los entornos de prueba y acceder a otros ‌sistemas por su cuenta –como se vio en julio, cuando agentes de OpenAI piratearon la plataforma de código abierto Hugging Face– representarían “un escenario de amenaza totalmente nuevo” que requeriría una nueva respuesta política.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, participa de un panel en la Universidad Técnica de Berlín JOHN MACDOUGALL - AFP

El vocero también respaldó la coordinación internacional en materia de gobernanza de la IA, señalando que una supervisión eficaz requeriría la participación tanto de Estados Unidos cómo de China. Alemania está planteando la cuestión a nivel del G7, añadió el portavoz.

En España, el ‌ministro de Transformación Digital, Óscar López, señaló que existe un debate cada vez mayor sobre la necesidad de ⁠un acuerdo internacional para gestionar los riesgos de la IA, comparando algunas propuestas con los acuerdos ‌de no proliferación nuclear.

La Comisión Europea señaló que la innovación y la seguridad deben ⁠ir de la mano.

Inteligencia artificial KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

“La Unión Europea está a favor de fomentar ⁠la innovación en inteligencia artificial, pero las empresas deben demostrar que sus servicios son seguros para que los ciudadanos puedan utilizarlos en el bloque”, dijo el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier.

Gran Bretaña acogió con satisfacción el debate entre las principales empresas de IA sobre los riesgos que plantean unos sistemas cada vez ‌más potentes, pero señaló que cualquier futura respuesta ​reguladora debería basarse en pruebas y no en especulaciones.

“Es positivo que las empresas que desarrollan los sistemas de IA más avanzados estén hablando ahora abiertamente tanto de los riesgos como de las oportunidades”, dijo un vocero del primer ministro británico, Andy Burnham.

El Palacio de Buckingham señaló que en la ‌reunión que organizó el rey se debatiría cómo aprovechar la IA de manera que beneficie a la sociedad ⁠y contribuya “al florecimiento tanto de las personas como del planeta”.

Agencia Reuters