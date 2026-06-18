Condenan a 74 latigazos a una cantante iraní por dar un concierto virtual sin velo

TEHERÁN.– La cantante iraní Parastoo Ahmadi fue condenada a 74 latigazos y a dos años de inhabilitación artística por haber protagonizado un concierto virtual en el que apareció sin velo, en un nuevo caso que expone el endurecimiento de la República Islámica contra mujeres, artistas y voces disidentes.

La sentencia fue dictada por un tribunal de la ciudad de Qom, uno de los principales centros religiosos de Irán, y alcanza también a otras ocho personas del equipo técnico y musical que participaron de la grabación. Todos fueron condenados a 74 latigazos de carácter correctivo, dos años de prohibición de salida del país y dos años de veto para ejercer actividades artísticas.

La información fue difundida en la cuenta de Instagram de la propia cantante y confirmada por organizaciones de derechos humanos iraníes. Según esas versiones, los acusados fueron declarados culpables de “ofensa a la moral pública” por violar las normas islámicas, además de “producir, enviar, distribuir y publicar” contenidos considerados “vulgares” e “inmorales” por las autoridades.

El caso se remonta al 11 de diciembre de 2024, cuando Ahmadi y varios integrantes de su banda ofrecieron un concierto simbólico a puertas cerradas en un caravasar de Deir Gachin, en la provincia de Qom. La presentación, de alrededor de media hora, fue transmitida por YouTube y acumuló casi tres millones de reproducciones.

El video llevaba por título Un concierto imaginario, una alusión directa a la prohibición que pesa sobre las mujeres iraníes de cantar solas frente a un público. En la grabación, Ahmadi aparece con el pelo descubierto, vestida con un vestido negro sin mangas, mientras interpreta varias canciones acompañada por músicos varones.

La cantante iraní Parastoo Ahmadi

La transmisión provocó rápidamente la apertura de una causa penal. A fines de diciembre, la Fiscalía de Teherán presentó cargos formales contra la cantante. Ahmadi fue detenida poco después y luego liberada bajo fianza, al igual que el resto de los acusados, según la organización Hrana.

Nacida en 1997 y graduada en dirección cinematográfica por la Universidad Soore de Teherán, Ahmadi había ganado notoriedad durante las protestas antigubernamentales de 2022, desatadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial tras haber sido arrestada por presuntamente llevar mal colocado el velo. En aquel momento, la cantante reinterpretó una canción patriótica que se volvió símbolo de desafío al régimen.

La condena se produce en un contexto de renovada presión social y de seguridad en varias ciudades iraníes. Según mensajes enviados a Iran International, las patrullas de la moral volvieron a intensificar su presencia en lugares como Isfahán, Rasht y Anzali, donde los agentes apuntan no solo contra mujeres por el uso obligatorio del velo, sino también contra hombres cuya vestimenta es considerada contraria a las normas oficiales, incluidos aquellos que usan pantalones cortos.

La cantante iraní Parastoo Ahmadi

Los testimonios también dan cuenta de detenciones en la vía pública, controles de teléfonos celulares y fotografías tomadas por agentes en espacios abiertos. En Rafsanjan, una ciudadana denunció que mujeres afines al gobierno la increparon por el velo y que luego oficiales armados la buscaron en zonas cercanas. En Rasht, además, se reportaron cierres de comercios vinculados con casos de incumplimiento de las normas de vestimenta, mientras que en Arak un club deportivo femenino fue clausurado después de una irrupción de las fuerzas de seguridad, que detuvieron a varias entrenadoras.

El fallo llega además en un momento particularmente sensible para el país, tras la firma de un acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos para frenar las hostilidades y abrir una nueva etapa de negociaciones. En ese escenario, activistas y medios opositores advierten que las autoridades volvieron a endurecer la vigilancia social como forma de reforzar la disciplina interna.