Construyen el puente para animales más grande del mundo, una obra que busca reconectar hábitats y proteger a pumas aislados

California finaliza la construcción del puente para fauna silvestre más extenso del planeta sobre la autopista US-101. La obra, ubicada en el sector de Liberty Canyon, en Agoura Hills, busca mitigar la fragmentación territorial que afecta desde hace décadas a la biodiversidad del sur del estado. El proyecto, bautizado como Wallis Annenberg Wildlife Crossing, integra tierra vegetal y flora nativa para replicar el ecosistema natural sobre diez carriles de asfalto. El cronograma oficial fija la inauguración para el 2 de diciembre de 2026, aunque las condiciones climáticas invernales representan un factor de riesgo para el cierre definitivo de los trabajos.

El costo total del ecoducto alcanza los 114 millones de dólares, una cifra que superó el presupuesto inicial de 92,6 millones debido a imprevistos logísticos, aranceles a materiales importados y la necesidad de rehacer tareas de compactación tras intensas lluvias. La financiación combina fondos públicos estatales y aportes privados, con una participación destacada de la filántropa Wallis Annenberg y más de 5000 donantes particulares. Esta infraestructura resulta clave para la supervivencia de los pumas en las montañas de Santa Mónica, población que sufre los efectos de la endogamia por el aislamiento geográfico. Los estudios biológicos detectaron deformaciones físicas y colas torcidas en ejemplares de la zona, señales claras de un deterioro en la diversidad genética.

El Wallis Annenberg Wildlife Crossing busca mitigar la fragmentación territorial X (@interesting_aIl)

“La naturaleza no funciona sin conexión”, sostiene María Ellen Hannibal en el portal de la National Wildlife Federation. El Servicio de Parques Nacionales confirma que el 41% de los apareamientos documentados desde 2002 ocurrió entre parientes cercanos. Los científicos proyectan que, sin esta medida correctiva, la probabilidad de extinción local de la especie llega casi al 100% en las próximas cinco décadas. El diseño del puente incorpora medidas de mitigación contra el ruido y la contaminación lumínica para facilitar el tránsito de animales como coyotes, zorros, linces y ciervos mulos. Las autoridades planean la instalación de cámaras remotas y sensores biológicos para monitorear el pulso, la temperatura y el estrés de los ejemplares durante su cruce.

La relevancia del proyecto atrajo críticas de sectores conservadores que calificaron la obra como un gasto innecesario, pero Beth Pratt, presidenta del Wildlife Crossing Fund, defiende la urgencia de la intervención. “Hay muchas injusticias en el mundo, pero esta la corregimos”, declaró Pratt a Los Angeles Times tras observar los primeros indicios de uso por parte de la fauna local. A finales de octubre de 2026, una cámara captó a un coyote en el montículo sur de la estructura, lo que convirtió al cánido en el primer pionero del paso elevado.

El puente busca ayudar a todas estas especies de la zona, como coyotes, zorros y linces National Wildlife Federation

El diseño contempla una longitud de aproximadamente 64 metros y un ancho superior a los 50 metros. La construcción demandó la reubicación de servicios públicos y la protección de robles centenarios, además de la creación de una pendiente continua que une la autopista con las zonas protegidas al norte y al sur. A pesar de los retrasos provocados por las inundaciones del bienio 2022-2023, la estructura principal ya cruza el flujo vehicular de la ruta Ventura.

Las autoridades esperan que este ecoducto sirva como modelo global para la conservación urbana y el rescate de hábitats fragmentados. Los biólogos confían en que el flujo de nuevos ejemplares desde las colinas de Simi permita una recuperación genética gradual. El éxito definitivo depende ahora de la adaptabilidad de las especies y del mantenimiento de un entorno seguro que reduzca los accidentes viales en esta ruta, que registra un tránsito diario de 300.000 vehículos. La vigilancia tecnológica constante permitirá evaluar el impacto real de esta millonaria apuesta por la vida salvaje en el entorno urbano de Los Ángeles.