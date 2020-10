Lo advirtió el epidemiólogo Massimo Galli, director de enfermedades infecciosas del hospital Sacco de Milán en una entrevista con el diario La Reppublica Fuente: AFP

Elisabetta Piqué Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2020 • 12:01

ROMA.- Con el fantasma de un nuevo confinamiento al acecho, el epidemiólogo Massimo Galli, director de enfermedades infecciosas del hospital Sacco de Milán, advirtió hoy que Italia tiene dos semanas para frenar la tasa de crecimiento exponencial de contagio de coronavirus actual . En caso contrario, "en 15 días estaremos como Francia, España y el Reino Unido".

Así lo aseguró en una entrevista con el diario La Repubblica, en la que hizo una cruda descripción de lo que está sucediendo ahora en Milán, que volvió a ser epicentro de la epidemia y en la que no ocultó cierto pesimismo.

En junio reabrió el Coliseo romano bajo estrictas normas de seguridad Fuente: Reuters - Crédito: Yara Nardi

"Estamos en la peste. Estoy tratando de ocuparme de todos los pacientes que tengo aquí. Me parece un trágico déjà vu. Lo temía desde agosto, esperaba equivocarme, pero la situación en Milán se está volviendo muy alarmante", dijo, al revelar que la guardia del hospital que dirige está "saturada" de pacientes Covid, algo que ocurre también en otros nosocomios de la ciudad.

Ayer, por segundo días consecutivo Italia registró una cifra récord de nuevos contagios en 24 horas, con 8804 casos: nunca antes se había dado semejante número, aunque se están realizando muchísimos más tests que al principio de la emergencia. Y contabilizó 83 muertos, casi el doble de víctimas fatales de la víspera (43), algo que encendió todas las alarmas por la tasa de crecimiento de la transmisión e hizo admitir a las autoridades sanitariaas que el país ha vuelto a ingresar en una fase "aguda" de la epidemia.

Galli consideró inútil "razonar con los datos de ayer". "Debemos mirar las proyecciones que lamentablemente tienen pocas probabilidades de fallar: entre 15 días estaremos como Francia, España, el Reino Unido", pronosticó. Destacó, por otro lado, que a diferencia de marzo pasado, Italia tiene contagios en todo el territorio, con áreas que en su momento no fueros afectadas que no cuentan con medios ni preparación para defenderse.

Así como otro famoso epidemiólogo, Andrea Crisanti, " padre" del modelo que hizo que la región del Véneto resultara muy exitosa en la lucha contra el coronavirus al principio, adelantó que era posible un nuevo lockdown para Navidad, Galli no excluyó esta posibilidad.

"Debemos dar alguna señal importante para decir que estamos por chocar contra la pared. No sé si habrá otro confinamiento total en Navidad y espero que no, pero debemos trabajar enérgicamente para evitarlo", dijo. "El confinamiento total es la medida más simple, porque no necesitás exprimirte el cerebro para encontrar otras soluciones, pero es la más dramática porque las consecuencias serían inevitables", agregó, aludiendo a los catastróficos efectos económicos.

Testeos de covid-19 en hospital Santa Maria della Pieta, en Roma, el 12 de octubre pasado Fuente: AFP

Galli tampoco ocultó su preocupación al constatar que si bien durante el verano se detectaron muchos positivos asintomáticos entre los jóvenes, ahora los contagios se están dando en el ámbito familiar y la edad promedio volvió a crecer. "Ahora vuleven a ser contagiados los ancianos y por ende crece el miedo, la sintomatología, el recurso al cuidado en hospitales, las terapias intensivas", dijo. "Las víctimas, ya lo sabemos, las veremos más adelante", pronosticó.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, en Italia hasta ahora se registraron un total de 36.372 muertes, 381.602 casos y 245.964 personas pudieron recuperarse. El gobierno de Giuseppe Conte, al margen de disponer el uso del barbjio obligatorio en todo el país, en lugares cerrados y abiertos, para enfrentar la segunda ola el martes pasado dictaminó nuevas medidas, entre las cuales el cierre a las 24 de restaurantes y bares, limitación de fiestas a un máximo de 30 personas y recomendación de no más de 6 personas invitadas en las casas. Además, la prohibición de deportes de contacto como fútbol, básquet y judo que se juegan en forma amateur. Pero, en vista del empeoramiento progresivo de la situación y ante el reclamo de diversos gobernadores, se hablaba de nuevas restricciones, con un toque de queda a las 22 y el regreso de la didáctica a distancia para las escuelas secundarias.

En este clima de gran preocupación, la región de Campania (cuya capital es Nápoles), que durante la primera ola prácticamente no sufrió, pero que ayer tuvo un incremento de casos récord (1127) y cuenta más de 13.000 personas infectadas, decretó el cierre de escuelas y universidades hasta el 30 de octubre. Esta decisión fue considerada "gravísima" por la ministra de Educación, Lucia Azzolina, que aseguró que la reapertura de la escuela en modo presencial, el 14 septiembre pasado, no incidió para nada en el alza de los contagios.

Conforme a los criterios de Más información