Los rituales secretos de los famosos para empezar el año con abundancia y buena energía

El 31 de diciembre está a la vuelta de la esquina y, junto a este, las preparaciones para despedir el año que termina y recibir con augurios el 2026. Entre el balance de lo vivido y la proyección de nuevos deseos, aparece ese componente místico que atraviesa a todos por igual: la necesidad de una ayuda extra para que el destino juegue a favor. Ya sea por herencia familiar, por convicción esotérica o por simple costumbre, las celebridades argentinas no son ajenas a este fenómeno y guardan bajo llave sus propias recetas para la buena fortuna.

En diálogo con LA NACION, figuras del espectáculo revelaron cuáles son los rituales que repiten cada año cuando las agujas del reloj anuncian las 00 h.

Fátima Florez

La actriz, bailarina y humorista contó qué es lo que hace cada 31 de diciembre. “Desde hace muchos años, la cábala es arrancar el año trabajando”, expresó. Para ella, el subirse al escenario es el mejor augurio para el año entrante. Asimismo, comentó que es la misma cábala utiliza cada 3 de febrero, día en el que cumple años.

Además, comentó que la estética es una manera de atraer prosperidad: “Siempre una prenda de vestir nueva a estrenar, en lo posible, la ropa interior. Y para adelante”.

La actriz, bailarina y humorista contó qué es lo que hace cada 31 de diciembre Gentileza Fátima Florez

José María Muscari

El actor, dramaturgo y director, que atraviesa un presente de plenitud personal, se animó a la iniciativa de LA NACION y compartió su fórmula para recibir el nuevo ciclo. Para Muscari, la clave no reside en objetos, sino en la energía del entorno y la gratitud.

“Mi ritual es organizar el festejo de fin de año con mi familia, vestirme de blanco y brindar feliz con todo lo que logré”, comentó el creador de Sex. Lejos de las solemnidades, José María apuesta a la alegría compartida como motor energético para lo que viene. “Con mi familia hacemos karaoke”, reveló sobre la divertida tradición que corona sus madrugadas cada 1° de enero.

Para Muscari, la clave no reside en objetos, sino en la energía del entorno y la gratitud Tadeo Jones

Vicky Xipolitakis

Para la panelista, el cambio de año es un evento donde lo visual y lo espiritual se unen en una celebración cargada de simbolismo. Con el entusiasmo que la caracteriza, Vicky detalló una tradición familiar que ya es un sello personal para recibir el 2026.

“Celebramos en familia y nos vestimos todos de blanco”, explicó sobre la elección de este color que representa la pureza y la hoja en blanco para lo que vendrá. Sin embargo, el momento más mágico ocurre justo después de las doce. “Brindamos y atamos deseos a globos blancos que lanzamos al cielo. Después de eso, ¡a celebrar un año nuevo!”, contó emocionada sobre este ritual que busca elevar sus intenciones para el ciclo que comienza.

Para la modelo y panelista, el cambio de año es un evento donde lo visual y lo espiritual se unen en una celebración cargada de simbolismo Instagram: @victoriaxipolitakisok

Belu Lucius

La influencer reveló que su ritual inamovible para recibir el año nuevo tiene un escenario fijo: la costa bonaerense. “Hace rato que nosotros nos vamos a Necochea”, aseguró Belu a este medio y dejó en claro que para su familia no hay mejor cábala que el mar. Según detalló, el plan comienza desde temprano y sin apuros: “Ahí pasamos todo el día en la playa hasta tarde. Nos juntamos a comer con amigos y familia de acá y de allá”.

Pero como no podía ser de otra manera, el brindis también incluye una dosis de creatividad digital. Entre las risas y la cena, el ritual se completa con el sello Lucius: “Armamos videos de humor con challenges”.

La influencer reveló que su ritual inamovible para recibir el año nuevo tiene un escenario fijo: la costa bonaerense Instagram: belulucius

Benito Fernández

En una sintonía diferente, el diseñador Benito Fernández reveló que su cábala es más estética que mística. “Siempre me estreno algo, tanto en mis desfiles propios como en Año Nuevo”, dijo sobre su ritual. Además, comentó que suele guardar obsequios que junta durante el año para que nadie se quede con las manos vacías en el brindis de fin de año.

Benito admitió que se deja llevar por el espíritu del grupo, aunque sea escéptico. “Hago los rituales que hacen los que están. Eso de las uvas, cualquier cosa... yo no creo en nada, pero me adapto”, explicó con humor. “Si hay que subirse arriba de la silla o comer uvas y tragarse los carozos, hago lo que hay que hacer”, agregó.

Al igual que Belu Lucius, el reconocido diseñador tiene sus mejores recuerdos cerca del mar. “Cuando mis hijos eran más chicos, que íbamos a Punta del Este, siempre alquilábamos durante 12 años un departamento que estaba cerca de la playa y bajábamos a tirar petardos y a brindar”, recordó.

El diseñador Benito Fernández contó que su cábala es más estética que mística Alejandro Guyot

Angie Balbiani

Para Angie Balbiani el código de vestimenta es un factor innegociable cada 31 de diciembre. “Algo que me quedó muy marcado es vestirme de blanco, es algo que hacen mucho los brasileños y me gusta hacerlo”, contó sobre su tradición principal.

Aunque la actriz y periodista recordó entre risas que alguna vez intentó seguir el rito de la “bombacha rosa” nueva, admitió que no prosperó en el tiempo. Sin embargo, lo que sí se tomó muy en serio es el poder de la escritura. “Intento escribir mis intenciones; antes lo hacía solo en Año Nuevo y después empecé a hacerlo más seguido”, explicó sobre este hábito de manifestación.

A diferencia de los grandes festejos, Angie elige la calma para recibir el nuevo ciclo. “Como no soy muy salidora, a la una ya estoy en la cama para arrancar al día siguiente con todo el año”, aseguró y dejó en claro que para ella, el mejor ritual es un buen descanso que le permita encarar el 1 de enero con la energía renovada.

Para Angie Balbiani el código de vestimenta es un factor innegociable cada 31 de diciembre Instagram @angelesbalbiani

Soledad Silveyra

Para Soledad Silveyra, los rituales de fin de año no se miden en colores de ropa ni en cábalas externas, sino en el calor de los afectos. “Mi ritual fundamental es pasarlo con alguno de mis nietos; es fundamental”, dijo Solita con la voz cargada de emoción. Para la actriz, el cambio de año es el momento ideal para la pausa y el análisis: “Hago un balance de lo que hice bien, de lo que hice mal y trato de cambiar en algo el próximo año”.

Sin embargo, este 2026 trae para ella un desafío personal muy especial: la búsqueda de la calma interior. “Ahora voy a tratar de meditar. Conocí a una mujer maravillosa y tal vez pueda”, reveló sobre este nuevo hábito que desea incorporar. Hacia el final, Silveyra dejó en claro que, más allá de cualquier técnica o balance, su mayor amuleto es el vínculo con los suyos: “Sin ustedes no somos nada”.

Para Soledad Silveyra, los rituales de fin de año no se miden en colores de ropa ni en cábalas externas, sino en el calor de los afectos

Virginia da Cunha

Para Virginia Da Cunha, los rituales no son algo exclusivo de una fecha en el calendario, sino una práctica de todo el año. “Hago rituales cada día, la verdad, es mi forma de vida”, aseguró en diálogo con este medio la cantante y DJ. Para ella, la noche del 31 de diciembre tiene un sentido de apertura y gratitud más que de cábala tradicional.

En lugar de repetir fórmulas, Virginia busca la novedad: “En Año Nuevo simplemente agradezco y trato de sembrar lo nuevo, viviendo una experiencia de festejo distinta”. Esta búsqueda tiene un objetivo claro: desafiar su propia zona de confort. “Busco ir en contra de mis propias estructuras y así abrirme a lo que el universo tenga para darme”, concluyó.