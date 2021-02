La frontera entre Rivera (Uruguay) y Santana do Livramento (en Brasil), uno de los talones de Aquiles de la estrategia sanitaria del gobierno uruguayo Fuente: Archivo - Crédito: Mateo Vázquez / El País

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de febrero de 2021 • 19:25

MONTEVIDEO.- Una de las nuevas variantes brasileñas del SARS-CoV-2, que desde hace unos tres meses se expande por el sur de Brasil, fue encontrada en cuatro muestras de pacientes en Uruguay.

El consorcio de secuenciación genómica integrado por la Udelar, el Institut Pasteur Montevideo y Fiocruz (Brasil) fue el encargado del hallazgo, tras el estudio de la secuencia genómica del virus que infectó personas que habían ingresado al país por Rocha y Rivera.

La variante detectada no sería la de Manaos, en la zona amazónica de Brasil. Tampoco sería la versión británica ni sudafricana, que ya ha llegado a una veintena de países de la región. A priori no reviste un desafío sanitario, dado que nada indica que la mutación genética haya convertido al virus en más agresivo, aunque por su expansión al sur de Brasil se teme que podría tener una mayor transmisibilidad (todavía no hay confirmación al respecto).

En la tarde de este miércoles se divulgó un comunicado convocando a una conferencia en la mañana del jueves por este tema. "La Universidad de la República (Udelar), el Institut Pasteur de Montevideo (IP Montevideo) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) invitan a una conferencia de prensa para informar sobre hallazgos respecto de la genómica molecular del virus SARS-CoV-2 en Uruguay derivados del trabajo del Proyecto Fronteras".

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este miércoles que tres nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, detectadas inicialmente en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, fueron identificadas hasta ahora en 20 países de América.

Estas mutaciones "están planteando interrogantes sobre un posible aumento de la transmisibilidad del Covid-19; sin embargo, su frecuencia aún es limitada", dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne, en rueda de prensa.

A fines de diciembre, luego de que se confirmara la presencia de una "nueva" cepa británica, Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur, dijo a El País sobre la posible aparición en Uruguay de esta variante: "Lo esperable es que, si se sigue imponiendo en el mundo, llegará".

Diario El País/GDA

Conforme a los criterios de Más información