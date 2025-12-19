En medio de las versiones de crisis con el Kun Agüero, Sofía Calzetti tuvo un gesto contundente

Durante los últimos días se hicieron eco fuertes rumores de crisis entre Sergio “Kun” Agüero y Sofía Calzetti. Empezaron a salir en 2019, se asentaron en Miami y el 13 de septiembre de 2024 se convirtieron en padres de Olivia. Si bien parecían una sólida pareja, recientemente surgieron versiones de que la relación presuntamente atravesaba un momento complicado. No obstante, luego de que el futbolista lo desmintiera, la influencer se pronunció al respecto y dejó los tantos en claro. Publicó un álbum de fotos de su escapada en familia y dio cuenta de que continúan juntos y enamorados.

“Diciembre”, comentó Calzetti en un posteo que hizo en Instagram, red social en la que acumula 851 mil seguidores. Se trató de un álbum de fotos de sus días en Uruguay junto a su pareja y su hija. Estuvieron en un spa con pileta climatizada a la que la pequeña se metió en brazos de su padre. También fueron a la playa, metieron los pies en la arena y observaron la puesta del sol sobre el mar.

Aprovecharon también para hacer actividad física y organizaron caminatas. Pasaron por el Mirador Aconcagua y además, durante una de las recorridas, la joven se encontró con una frase que la interpeló y no dudó en sacarle una foto. La misma decía: “La naturaleza tiene música para aquellos que escuchan y/o sienten”.

Con estas imágenes, Calzetti dejó en claro que no existe tal separación entre ella y el exfutbolista. Para reafirmar su buen presente publicó una frase escrita en blanco y negro que no dejó lugar a dudas: “A veces se nos olvida que estamos viviendo momentos que antes eran sueños”. La influencer también incluyó tiernas postales de su hija, que ya tiene un año y tres meses. Además, subió un video de la pequeña recostada en su cama repitiendo sin parar la palabra “no”.

El posteo rápidamente se llenó de “Me Gusta” y comentarios entre los que se destacó el de Benjamín Agüero, el hijo mayor del Kun y Gianinna Maradona. “Los extraño”, comentó. Calzetti no dudó en responderle y escribió: “Te extrañamos”. Este intercambio de mensajes reafirmó el buen vínculo que existe entre ellos.

Pero, ¿de dónde surgieron los rumores de crisis? Todo comenzó la semana pasada cuando el periodista Juan Etchegoyen dijo en el ciclo Mitre Live que Agüero y Calzetti “intentaron pelearla, pero no pudieron”. Incluso habló de un presunto affaire de parte de él. “El detonante de la separación no es un engaño tradicional, pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer. Esta infidelidad no fue en Argentina, sino en Miami”, comentó, pero sin dar el nombre de la supuesta tercera en discordia. “Después que ella se enteró de esto, tuvieron un impasse que no sé ahora si trascendió y luego con el tiempo intentaron volver a la normalidad, pero nunca se pudo recomponer la relación”, agregó.

Luego de que la presunta separación se hiciera pública, Yanina Latorre compartió en su programa radial en El Observador 107.9, el mensaje de voz que le envió el exjugador del Manchester City, en el que desmintió categóricamente la supuesta crisis. “Estoy viendo Baby High o algo así, con Oli. Acá estamos. Estamos muy bien. Es totalmente falso todo. Les mando un beso a todos ahí”, expresó.