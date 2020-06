Los centros de salud están desbordados por la cantidad diaria de casos Crédito: DPA

SANTIAGO, Chile.- Agobiado por el rápido avance de la pandemia y las alertas sobre el colapso total que sufrirá en los próximos días la red asistencial de Santiago , el sistema de salud chileno enfrenta la emergencia del coronavirus con medidas extremas. Diversos centros asistenciales debieron ampliar su infraestructura con la reconversión de sus espacios y la instalación de carpas de atención en sus patios y hasta en las calles aledañas .

Según un informe realizado por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi) y la Universidad Finis Terrae, las unidades de pacientes críticos tienen una ocupación del 88% y en la Región Metropolitana de un 98%, lo que ha llevado a implementar diversos planes para mejorar el aprovechamiento de los espacios. Esas estadísticas, además, reflejan el panorama que se ha visto en varios centros asistenciales: filas de ambulancias estacionadas afuera de las entradas de los hospitales y a la espera que se liberen cupos para la atención de los pacientes.

Por ello, el reacondicionamiento de la infraestructura se ha dado tanto en los hospitales públicos como en las clínicas privadas, que actúan de forma integrada para enfrentar la emergencia. Varios recintos, incluso, han modificado las áreas administrativas con el objetivo de liberar espacios, transformarlos en salas y reforzar la disponibilidad de pabellones y camas.

Reparto de ayuda en los barrios vulnerables, los más golpeados por el coronavirus Fuente: AFP

La Clínica Santa María, ubicada en el sector de Providencia, levantó un toldo en su ingreso y la Clínicas Las Condes, una de las más exclusivas de Santiago, ha duplicado su capacidad de camas de atención críticas, intermedias y médico-quirúrgicas. En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile también se trabaja intensamente para crear reconvertir los espacios y habilitar 25 nuevas camas. La idea del gobierno, según informó el diario La Tercera , es llegar a 3997 camas con ventilación mecánica al 15 de junio y a 4197 al 30 de junio.

A eso se suma el anuncio del presidente Sebastián Piñera del montaje de cinco hospitales modulares y así agregar otras 500 camas de cuidados intensivos que estarán operativas a partir de este mes.

En medio de la mayor cantidad de fallecidos diarios por Covid-19 , las autoridades chilenas informaron en su último reporte de este martes, de 75 muertos y de 3527 nuevos contagiados, totalizando 1188 fallcidos y 108.686 casos diagnosticados a nivel nacional. El aumento, según el Ministerio de Salud, también vino de la mano de un cambio de metodología en el conteo de las cifras.

"Los criterios sobre fallecidos han cambiado porque incluimos en el número estadístico a las personas no solo cuando tienen un PCR (examen) positivo y con certificado en su registro de defunción, sino también a personas con resultados pendientes, lo que está en línea con la OMS", declaró Jaime Mañalich, jefe de la cartera de Salud.

Sin embargo, el gobierno sufrió un duro revés y debió dar marcha atrás con la polémica reducción de 14 a diez días de la cuarentena obligatoria para casos "leves" de coronavirus anunciada ayer lunes.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, decretó dos semanas atrás la cuarentena total en Santiago y alrededores Fuente: Archivo

"No tenemos una claridad -y nos vamos a reunir con el comité de expertos- para definir qué es técnicamente un caso leve: alguien que no requirió hospitalización, alguien que no tuvo fiebre, y cuál es la condición que define a una persona como caso leve para efectos de esta cuarentena acortada de diez días", dijo Mañalich.

En tanto, el caso de un hombre 49 años diagnosticado con Covid-19 y que falleció en la calle en la comuna de Lo Espejo, logró mucha notoriedad y se transformó en el reflejo de los problemas que han experimentado los chilenos en las zonas más vulnerables.

"La situación de la atención primaria en el marco de la pandemia es de suma preocupación para nosotros, y así seguiremos manifestándolo a las autoridades. Es urgente que transparenten la información y reforzar los equipos clínicos conformados por enfermeras , en el entendido que un alto porcentaje de encuestadas refirió que existen colegas en cuarentena en sus establecimientos y muy pocos recursos humanos disponibles y preparados para reemplazos", declaró a LA NACIÓN María Angélica Baeza, presidenta del Colegio de Enfermeras de Chile.