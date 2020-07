Los argentinos infectados con coronavirus son padre e hijo y tienen residencia en Maldonado Fuente: Archivo

2 de julio de 2020 • 12:12

Tras la confirmación de dos argentinos que dieron positivo de coronavirus en Maldonado, Uruguay, tras haber arribado en un barco desde su país, el intendente de ese departamento esteño, Jesús Bentancur, manifestó su enojo y exigió mayores controles para quienes arriben desde el exterior.

"Voy a intentar comunicarme con el ministro de Salud Pública hoy porque estas situaciones no se pueden dar. Es obvio, vienen de lugares con problemas enormes ", dijo, en relación a los argentinos.

Uruguay cuenta con pocos casos de Covid-19 y permanece con las fronteras cerradas salvo para uruguayos que quieran retornar a su país o para extranjeros con residencia. Es en estas situaciones que alertan sobre un posible brote de contagios.

En este contexto, el intendente enfatizó la necesidad de hacer controles previos. "No se puede traer 250 personas sin hacer un hisopado, que debe estar incluido en el pasaje; debería ser obligación demostrar que se hizo un hisopado en las últimas 48 horas antes de viajar. De esa manera, si no, vamos a volver a llenar el país de gente infectada", dijo Bentancur a Radio Montecarlo, según el sitio Montevideo Portal .

Los argentinos infectados con residencia en Maldonado son padre e hijo. El intendente dijo en una charla con Radio Universal, según consignó el diario El País , que los otros pasajeros también podrían estar infectados y recorriendo el departamento que está a su cargo. "Esas 250 personas se movieron en el país y la mayoría adentro de Maldonado , en supermercados seguramente, y eso suma un universo de 400 personas que pueden estar infectadas . Después de tanto sacrificio me parece que no es lo ideal ni para el departamento ni para el país", agregó.

Bentancur indicó que a nivel local se han realizado diferentes medidas para poder mantener en cero el número de casos de contagios y que no se puede volver a atrás por irregularidades con los que ingresan desde otros países: "Tanto cuidado hemos tenido en mantener en cero el Covid-19 con protocolos, con distancia social, con no permitir reuniones, y que de un día para el otro nos enteremos que no solamente son los dos que están infectados, sino que esas dos personas tuvieron contacto con otras adentro de un barco".