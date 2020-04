Coronavirus: Italia registra la menor suba de nuevos casos desde el 10 de marzo

Personal médico toma muestras e coronavirus a conductores, en Roma Crédito: DPA

ROMA.- Italia registró hoy la menor suba de nuevos casos de coronavirus desde el 10 de marzo - apenas 880 pacientes más y 3039 casos en 24 horas -, un dato alentador, que confirmó que la curva de contagios se encuentra en caída libre. Así lo reportó el boletín diario de la Protección Civil, que contabilizó un total de 135.586 casos y 604 nuevos muertos en 24 horas , cifra que llevó el balance de fallecidos a 17.127, una suma dramática.

El jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, destacó en la cotidiana conferencia otro dato positivo: hubo 1555 curados en 24 horas, segunda mejor cifra de las últimas semanas , que hizo ascender el número de personas recuperadas a 24.392. Por cuarto día consecutivo también descendió el número de pacientes internados en terapia intensiva (-106), otro dato bueno porque significa darle oxígenos a las unidades de reanimación de los hospitales, sobre todo de Lombardía, la región más afectada, que en las últimas semanas estuvieron al borde.

De las 94.067 personas actualmente positivas, la gran mayoría, 61.557, se encuentra con pocos síntomas o leves en aislamiento domiciliario, 28.178 internadas con síntomas (número también en descenso por segundo día) y 3792 en terapia intensiva. Según Protección Civil hasta ahora se realizaron 755.445 tests de diagnóstico con hisopado.

Personal médico toma muestras a conductores, en la capital italiana Crédito: DPA

Más allá de los datos con tendencias favorables, las autoridades de Italia siguieron llamando a la población, en cuarentena desde hace casi un mes, a seguir respetando las normas porque la emergencia está lejos de haber terminado.

"Finalmente vemos claramente una baja de los nuevos casos, después de una meseta parece haber un descenso de casos, igual queremos ser cautos, pero la situación parace mejorar", destacó Gianni Rezza, director del Departamento de Enfermedades infecciosas del Instituto Superior de Sanidad, presente en la conferencia de prensa cotidiana. "Pero tenemos que tener en cuenta que el virus seguirá estando en la población y hará falta seguir adelante con la lucha y mantener las medidas de distanciamiento social porque cualquier relajamiento puede significar nuevos brotes de contagios", advirtió.

Le hizo eco Domenico Arcuri, comisario para enfrentar la emergencia Covid-19, que advirtió que "el número de hombres y mujeres que perderán la vida por el virus seguirá creciendo". "En los próximos días en vista de Pascua no olviden que el virus ya se llevó 17.127 vidas humanas", agregó, recordando el drama colectivo que está viviendo Italia, el país más golpeado por el nuevo coronavirus.

"Por eso vuelvo a suplicarles no cancelar en las próximas horas nunca este número de la memoria. Atención a las ilusiones ópticas, a los espejismos peligrosos, no estamos a pocos pasos de la salida de emergencia, de una hipotética hora X que nos llevará a la situación de antes y no hay ningún piedra libre para volver a las viejas costrumbres", dijo.