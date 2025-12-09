Rebaja de retenciones: los granos reaccionaron con subas moderadas mientras escasearon las ventas

En una jornada marcada por el anuncio oficial de baja de las retenciones, el mercado de granos mostró mejoras en los precios —sobre todo en futuros—, pero con una oferta limitada de mercadería. Según los analistas, el efecto inicial fue de subas moderadas, más interés en posiciones abiertas y productores que esperan que salga el decreto para “leer la letra chica”.

El trigo fue el que más reaccionó en el A3, con mejoras de entre US$3,3 y US$4 por tonelada según la posición. En el disponible, el cereal cerró sin cambios en $246.000, mientras que a futuro la posición enero terminó en US$182,3, un avance de US$3,3. Diciembre se cotizó a US$179, con un salto de US$4.

La soja acompañó con ajustes de entre US$1 y US$2 en futuros: el contrato enero cerró en US$344,3, con una suba de US$2,30, mientras que en el disponible se mantuvo en pesos en $500.000. En maíz, la suba fue de US$3 en futuros, a US$195. El disponible terminó en $275.000, lo que implicó un aumento de $3000 frente a la rueda previa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó esta mañana la rebaja permanente de los derechos de exportación para los principales complejos productivos. La soja pasó del 26% al 24%; los subproductos del complejo sojero del 24,5% al 22,5%; el trigo y la cebada del 9,5% al 7,5%; maíz y sorgo del 9,5% al 8,5% y el girasol del 5,5% al 4,5%.

“La medida anunciada por el titular de Economía se vio reflejada en la operatoria granaria, al contemplar rebajas de entre 1 y 2 puntos porcentuales en los derechos de exportación que gravan a los granos y subproductos del complejo oleaginoso”, señaló Eugenio Irazuegui, de Zeni. Para el especialista, la noticia se reflejó de manera más evidente en la operatoria de futuros: “La plaza local de operaciones se vio influenciada por la rebaja anunciada en los derechos de exportación, con alzas que se dieron especialmente en los valores del trigo y la soja. En la operatoria a término se registraron ganancias de hasta US$4”.

Hoy está a pleno la cosecha de trigo

La reacción fue rápida en los futuros, pero en el disponible la cosa estuvo más estable. Lorena D’Angelo, analista de AZ-Group, explicó que el movimiento más claro se vio en las posiciones a término y, sobre todo, en trigo. “Con la rebaja de los derechos de exportación mejoraron los precios, pero principalmente en el mercado a término. Las posiciones futuras mostraron mejora y el más favorecido fue el trigo”, apuntó.

D’Angelo explicó que en el disponible no hubo movimientos contundentes porque los productores frenaron la venta. “Al no tener todavía el decreto que confirme los anuncios, los productores están atentos a la letra chica”, comentó.

También detalló que, si bien teóricamente la baja debería mejorar los valores en US$4 para maíz, US$2 para trigo y entre US$9 y US$10 para la soja, los precios disponibles ya estaban operando sobre paridad de exportación, lo que limita el traslado inmediato del beneficio.

D’Angelo también destacó que, más allá del movimiento inicial, el mercado ya venía operando cerca de los valores teóricos de exportación y eso limita el impacto inmediato del anuncio. Según dijo, hoy el diferencial se siente más en los futuros porque el disponible ya venía ajustado: “Todos estos productos estaban negociándose sobre paridad de exportación, por lo cual en el disponible el impacto no sería tan significativo y sí en las posiciones futuras”.

Remarcó que el mercado podría tener una segunda instancia de ajuste una vez que la medida quede oficializada. “Cuando esté confirmada la baja y haya más claridad sobre las condiciones recién ahí vamos a ver si aparecen ventas y si eso se traduce en precios”, apuntó.

Los productores están sembrando soja DIEGO LIMA - DIEGO LIMA

Germán Iturriza, analista, coincidió en que el impacto real sobre esta campaña será acotado. “El impacto directo debería ser US$8 en soja, US$4 en trigo y US$2 en maíz”, dijo. Para el analista, la lectura debe hacerse con la lógica de que “parece ser más un gesto político hacia adelante que otra cosa”, remarcó.

Detectó más volumen de negocios en posiciones nuevas, reflejo de una mayor expectativa. “Se hizo muy buen volumen en soja mayo, unas 60.000 toneladas”, dijo.

Iturriza señaló que el trigo local mostró subas de US$3 a US$4, en línea con la baja de derechos de exportación, pero aclaró que el mercado está “totalmente partido” entre el trigo estándar y el que supera 10,5–11% de proteína, que hoy se paga US$20 a US$30 más. Recomendó a quienes tengan calidad “hacerlo valer y llevarlo a posiciones más largas”.