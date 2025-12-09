Anuncio del Gobierno: agradecimientos, cálculos y un pedido urgente luego de la baja de las retenciones

Después de que el Gobierno anunciara una reducción de las retenciones de los principales cultivos, según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, diversas cadenas de granos destacaron que se trata de un gesto hacia una mejora de la competitividad, aunque en algunas producciones, alejadas de los puertos, remarcaron que la mejora es exigua.

La soja pasará del 26% al 24%, mientras que los subproductos del complejo sojero bajarán del 24,5% al 22,5%. En el caso de los cereales, trigo y cebada descenderán del 9,5% al 7,5%; maíz y sorgo del 9,5% al 8,5% y el girasol del 5,5% al 4,5%. El objetivo, según el gobierno, es mejorar la competitividad, incentivar la producción y fortalecer el ingreso de divisas.

Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), dijo que toda baja es positiva y va en el camino que pedían las cuatro cadenas del sector, esto es, además de Acsoja, Asagir, Maizar y Argentrigo.

“En un momento como este, estamos no en la mitad, pero en los inicios de las campañas y es mejor así, que los números a nivel productor cambian en la proporción de esta baja que es chica. La reducción es bienvenida. De entrada es positiva y marca un camino que calculamos, se va a consolidar con la baja paulatina, que es lo que todos estamos pidiendo", subrayó.

Federico Zerboni, presidente de la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), destacó que la reducción es “muy positiva”. Afirmó que es más una señal que cambia el número de la alícuota de estos cultivos.

“Vemos que es un gesto del Gobierno hacia el agro. En el maíz y el sorgo se van achicando mucho las alícuotas que van tendiendo a [llegar] a cero; está bajando. En el caso de la soja aún queda muy alto porque se queda con un 24%, pero vemos esto más como un gesto al agro que hace falta del Gobierno. Está marcando la voluntad de ir eliminándolas, a medida que puedan ir cerrando los números fiscales", aseveró.

Hugo Meloni, presidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), dijo que en el norte del país los productores enfrentan una estructura de costos significativamente más pesada que en otras regiones. Según indicó, allí “se sienten mucho más los costos de producción”, en especial por las mayores distancias a los puertos, que encarecen los fletes, y por los rindes más bajos.

En ese contexto, las retenciones “siguen siendo muy críticas en el norte”, ya que se suman a una ecuación productiva mucho más ajustada y condicionan la rentabilidad en campañas donde cada punto resulta determinante. “Cualquier reducción es bienvenida. Probablemente, un 2% es bastante exiguo. Pero suma, todo suma, porque en algunos casos este 2% en la baja al productor, le sirven para salir de la línea de pérdida y llega por lo menos a un equilibrio", afirmó.

“Todavía estamos bastante lejos de lo que aspiramos como productores. Y, en el norte, por el tema de los fletes que vuelven inviables los números, esta reducción hace que sea un poco menos inviable. Vamos a seguir empujando o diciéndole al Gobierno que acá en el norte es distinto, no nos tienen que comparar con la pampa húmeda donde por ahí tienen otros rindes y otros precios de flete. Nosotros estamos mucho más afectados con las medidas, con lo cual, esta baja de retenciones es bienvenida, es buena, pero bastante insuficiente", apuntó.

Meloni describió, además, un deterioro progresivo del capital productivo tras tres campañas malas consecutivas, que obligaron a muchos agricultores a recortar fertilización, mantenimiento y prácticas básicas de manejo. Ese “círculo vicioso”, sostuvo, deja pasivos en el suelo, reduce rendimientos y agrava el endeudamiento, especialmente entre productores medianos y chicos. A esto se suma un flujo irregular de años buenos y malos —“cada cinco años, dos o tres no te van bien”—, lo que exige márgenes suficientemente holgados para atravesar los ciclos adversos.

Por otra parte, desde A3 Mercados celebraron la medida de rebaja permanente de los derechos de exportación. “Es una gran señal de largo plazo que se le da al campo argentino. Reducir impuestos que han jaqueado históricamente a uno de los sectores más valiosos de la economía argentina; es una excelente noticia para el cierre de este año y el futuro de nuestro país", mencionaron.

Además, el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales destacó que el anuncio se enmarca en el camino hacia una menor presión impositiva sobre el sector agroindustrial, contribuyendo a mejorar la competitividad, fomentar la inversión y fortalecer el rol del campo como motor de la economía argentina. “Celebramos esta decisión como un paso en la dirección correcta; sin embargo, entendemos que el objetivo final debe ser la eliminación total y permanente de los derechos de exportación, un tributo distorsivo, que castiga la producción orientada a los mercados externos y debilita la posición de la Argentina frente a otros grandes productores de alimentos, donde las ventas al exterior son incentivadas y no gravadas con impuestos de esta naturaleza", observó.