8 de junio de 2020

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern , se ganó los elogios de todo el mundo por su gestión de la crisis sanitaria. El 25 de marzo, impuso un bloqueo total de siete semanas y ahora se prepara para proclamar el "día de la eliminación" de la enfermedad el 15 de junio, tras semanas sin nuevos casos y la recuperación del último paciente hoy.

Durante la cuarentena Ardern otorgó el estatus oficial de trabajador esencial al conejo de Pascuas para alegrar a los niños y conversó regularmente con los ciudadanos por Facebook para responder sus preguntas.

Sin embargo, Ardern, de 39 años de edad, ya era una líder modelo mucho antes de la llegada del coronavirus. Asumió el cargo el 26 de octubre de 2017. Llegó al poder pocos meses después de tomar el liderazgo del Partido Laborista. Es la tercera primera ministra mujer del país, considerado pionero en materia de derechos de género -Nueva Zelanda fue el primer país en conceder el derecho de voto a las mujeres, en 1893-.

Carismática, ganó las elecciones impulsada por una impresionante ola de simpatía llamada "Jacinda-manía" por la prensa, lo que le valió ser comparada al francés Emmanuel Macron y al canadiense Justin Trudeau.

Ardern nació en Hamilton, Nueva Zelanda, en 1980. Se graduó en 2001 en la universidad de Waikato; obtuvo un título en Comunicación Política y Relaciones Públicas.

A los 17 años se había incorporado al Partido Laborista. Trabajó para el equipo de Tony Blair y también dentro del staff permanente de la exprimer ministro de Nueva Zelanda Helen Clark. En 2008, fue elegida como parlamentaria de su país.

Vive con su pareja, el presentador de televisión de un programa de pesca, Clarke Gayford. Y según The Guardian , en sus ratos libres, le gusta oficiar de DJ.

En 2018 tuvo su primera hija, Neve Gayford, y se tomó unas seis semanas de licencia por maternidad, convirtiéndose en la segunda líder mundial en dar a luz mientras estaba en el cargo. Tal fue el caso de la pakistaní Benazir Bhutto, en 1990.

Según reportó The New York Times en ese momento, Ardern dijo que estaba preparada para hacer malabares con sus dos responsabilidades. "Podría estar en una conferencia de prensa con un pequeño derrame en mi ropa", dijo a los periodistas sobre su nueva realidad, y agregó que ella y su familia "harán que funcione". Después de todo, ella ya había adelantado en enero, cuando dio a conocer la noticia de su embarazo, que no sería la primera mujer en "trabajar y tener un bebé", ni en realizar múltiples tareas.

En septiembre de ese año volvió a hacer historia cuando llevó a su hija de tres meses al salón de la Asamblea General de la ONU .

Gayford publicó en Twitter una imagen de la credencial de identificación diplomática de la ONU, que la calificó la "primera bebé (first baby) de Nueva Zelanda", en un concepto similar al de "primera dama".

No obstante, la primera ministra también ha tenido que lidiar con momentos muy difíciles en el pasado: la masacre de Christchurch .

Los atentados de Christchurch fueron dos ataques terroristas perpetrados el 15 de marzo de 2019 por un "lobo solitario" contra la congregación de la mezquita Al Noor y la mezquita de Linwood, en la ciudad neozelandesa de Christchurch.

Los ataques causaron 51 muertos y 49 heridos. Un sospechoso, el australiano Brenton Tarrant, fue arrestado y acusado de asesinato. El viernes es el día sagrado del islam y, por lo tanto, el de mayor afluencia en las mezquitas. Desde noviembre de 1990, no había tenido lugar un tiroteo masivo en Nueva Zelanda.

"Resulta claro que este es uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda . Claramente, lo que ha ocurrido aquí fue un acto de violencia extraordinario y sin precedentes", dijo Ardern en una conferencia de prensa tras los ataques.

Uno de los tiroteos fue retransmitido en directo en las redes sociales por el atacante, donde también circuló un manifiesto difundido por el responsables del atentado en el que incita a la violencia contra las personas musulmanas y declara su intención de crear una atmósfera de terror.

"Hay personas que yo las describiría como de visiones extremistas que no tienen absolutamente ningún lugar en Nueva Zelanda y que, de hecho, no tienen lugar en el mundo", aseguró Ardern.

