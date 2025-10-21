Los cinco mejores lugares para vivir si se desatara una nueva guerra mundial

Aunque nadie desea imaginarlo, la posibilidad de un conflicto mundial es parte de la agenda internacional debido a las tensiones entre potencias militares, el avance de conflictos regionales y las advertencias que varios gobiernos realizaron en el último período. En Europa se vio durante todo el 2025 cómo se intensificaron los enfrentamientos entre Ucrania y Rusia, además crecieron las tensiones entre Israel y sus vecinos, y se multiplicaron los conflictos entre países como China y Corea del Norte.

Aunque no hay un lugar completamente inmune a una guerra mundial, existen ciertos territorios que tienen más probabilidades de permanecer al margen de un conflicto armado de gran escala. Entre ellos se destacan:

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda encabeza la mayoría de los rankings de seguridad en escenarios de conflicto global. Su ubicación geográfica, a más de 2000 kilómetros de su vecino más cercano, Australia, la convierte en uno de los países más alejados de los centros de poder donde suelen originarse las guerras.

Nueva Zelanda es uno de los países más recomendados por su lejanía y tratados de paz con el resto del mundo (Foto: Instagram @newzealandguide)

Además de su aislamiento, ocupa un lugar destacado en el Índice de Paz Global, gracias a su baja criminalidad, estabilidad política y autosuficiencia alimentaria. Su sistema agrícola y su capacidad energética interna la posicionan como una nación con altos niveles de resiliencia.

Islandia

Otro país que figura entre los más seguros es Islandia. Este pequeño territorio encabeza casi todos los años el Índice de Paz Global y, aunque pertenece a la OTAN, no tiene ejército permanente. Su ubicación remota y la ausencia de conflictos directos la vuelven poco probable como blanco estratégico.

Islandia cuenta con una abundante fuente de energía geotérmica, lo que le otorga independencia energética. Si bien presenta desafíos climáticos, como inviernos intensos y actividad volcánica, estos riesgos son mínimos frente a los impactos de una guerra global.

Las razones por las que Islandia es uno de los lugarares más seguros del mundo

Chile

En América del Sur, Chile aparece como una de las opciones más favorables en caso de guerra mundial. Su geografía ofrece una ventaja natural, que es que está protegido al este por la Cordillera de los Andes y al oeste por el océano Pacífico.

En América Latina, Chile es considerado el país más seguro para atravesar un conflicto bélico de magnitud mundial (Foto: Instagram @chiletravel)

El país cuenta con abundantes recursos naturales, estabilidad político-económica y una ubicación alejada de los principales focos de tensión. Además, comparte con otras naciones sudamericanas la ventaja de estar en el hemisferio sur, una región menos probable de ser blanco de ataques nucleares. Argentina y Uruguay son otras de las opciones vecinas favorables para vivir ante una inminente llegada de la Tercera Guerra Mundial.

Botsuana

En África, Botsuana se destaca por su neutralidad política y estabilidad institucional. Situado en el hemisferio sur y alejado de las principales potencias militares, este país es visto como una de las opciones más seguras del continente en caso de guerra mundial. Además, cuenta con recursos naturales estratégicos y una población relativamente baja, lo que facilita la autosuficiencia. Su ubicación, además, lo mantiene distante de las rutas geopolíticas más conflictivas.

Botsuana tiene la ventaja geográfica de estar en el hemisferio sur y, por lo tanto, más lejos de las armas y objetivos nucleares (Foto: aventuraafrica.com)

Bután

El pequeño reino de Bután, ubicado en el corazón del Himalaya, es considerado uno de los países más pacíficos y aislados del mundo. Su política exterior se basa en la neutralidad y en mantener relaciones diplomáticas limitadas, lo que reduce su exposición a conflictos globales.

Bután uno de los países más herméticos del mundo

Por otra parte, no cuenta con ejército ofensivo y prioriza la sostenibilidad y la calidad de vida a través de su famoso índice de Felicidad Interna Bruta. Además, su geografía montañosa y su baja densidad poblacional lo convierten en un refugio natural en caso de crisis.