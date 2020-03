El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo Crédito: NYCGOV

NUEVA YORK.- Su acento lo delata: es nacido y criado en la ciudad de Nueva York . Todos los días frente a cámara lo prueba y lo remarca. Sobrio y con la intención de que su autoridad sea bien recibida, el gobernador Andrew Cuomo se ha convertido en el líder que muchos consideran necesario en tiempos de emergencia en Estados Unidos por la pandemia del nuevo coronavirus .

Algunos creen que las crisis ponen a prueba a las personas. De ser así, los diarios más importantes del país y muchos de sus ciudadanos le dan un diez felicitado. Frente a lo que ha sido una cuestionable actuación para el presidente Donald Trump , Cuomo emerge en el océano de los políticos como un líder necesario.

Al frente del estado que se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, el gobernador de Nueva York se esfuerza día a día por llenar aquellos vacíos que dejan estos tiempos de incertidumbre. Y así es como se ha convertido en una figura clave a lo largo y ancho del país.

Su presencia diaria en medios de comunicación lo ha puesto en el centro de atención nacional, y lo ha convertido en una especie de contrapeso para Trump y su manejo de la situación desde la administración federal. Dos hombres de Queens se enfrentan en una contienda en la que el escrutinio público será clave.

"No asumo responsabilidad en absoluto", dijo Trump a los medios frente a la falta de tests de coronavirus días atrás. Desde la aparición del virus, el presidente ha quedado expuesto a muchas críticas por sus contradicciones y desdichos. Sus medidas se han sentido como volantazos que buscan enderezar un país de 300 millones de habitantes en una de las peores crisis sanitarias de la historia.

"Tomo toda responsabilidad; cúlpenme a mí", dijo Cuomo en clara contrapartida a los dichos del presidente. Sus declaraciones se dieron durante el anuncio del cierre de establecimientos y la orden de que el cien por ciento de los trabajadores no esenciales cumplan sus tareas desde casa.

Ante las cuestionadas actuaciones del ejecutivo, el gobernador de Nueva York ha tomado una posición de liderazgo alabada hasta por sus históricos rivales en la política. "Cuomo se ha elevado al nivel de estadista", dijo el histórico alcalde de la Gran Manzana, Rudy Giuliani. Asimismo, la republicana Nicole Malliotakis de Staten Island dijo: "Tengo grandes diferencias políticas con el gobernador, pero creo que durante esta situación de emergencia está en su mejor momento".

Su foco ha estado en el accionar de medidas ejecutivas implacables : los hospitales de Nueva York han recibido la orden aumentar su capacidad en un 50 por ciento, con la meta de alcanzar el 100; prohibió todo tipo de reunión social de cualquier tamaño o cualquier motivo; convocó a médicos y enfermeros retirados a ser voluntarios en esta crisis. Además, claro, en cada aparición televisiva exige el apoyo del gobierno federal.

"El gobernador de Nueva York despliega la calma para tranquilizar al público en contraste con la caótica Casa Blanca", dijo Financial Times . "Andrew Cuomo es el fanático del control que necesitamos ahora", publicó The New York Times . "Andrew Cuomo demuestra cómo liderar durante la crisis del coronavirus", señaló The Washington Post . Los medios en Estados Unidos publican columnas que no han parado de elogiar su trabajo.

Frente al brutal avance del coronavirus en el estado que representa un tercio de los casos a nivel nacional, Cuomo lucha para ganarle al tiempo, que lo corre cuando los suministros en los hospitales ya empiezan a faltar. "No estamos dispuestos a sacrificar el 1 o 2% de neoyorquinos. Eso no es lo que somos. Pelearemos todos los días para salvar las vidas que podamos. No me voy a rendir", dijo.

Nueve años lleva al mando del estado de Nueva York, con altibajos en su aceptación popular. Ahora, Cuomo logró posicionarse. Resta saber si el pico de casos en Nueva York que se espera para las próximas semanas lo mantendrán en lo alto o lo arrojarán al vacío.

La política, en las raíces

La actuación de Cuomo no es coincidencia. Su padre, Mario, también fue gobernador del mismo estado desde 1983 hasta 1994. En ese entonces, Cuomo padre se destacó como el contrapeso del presidente Ronald Reagan. Durante ese tiempo, el actual mandatario estatal trabajó como asesor en su equipo de campaña, en 1982, donde -según dijo- ganaba un simbólico dólar por año.

Cuomo tiene una íntima relación con su familia y su historia, y lo hace saber en casi todas sus apariciones matutinas frente a los medios. De hecho, la ley que promulgó para proteger a la población más vulnerable y a los mayores de 70 años lleva el nombre de su madre: Ley Matilda . Entre risas, contó que su mamá no ha quedado muy contenta con la decisión que la vincula a gente de avanzada edad.

El hombre de 62 años es padre de tres hijas mujeres: Mariah, Cara (que son mellizas) y Michaela, quien ha estado trabajando a su lado en estos momentos de crisis. Su exmujer -con quien estuvo casado más de una década- también lo conectó aún más con las raíces de la política estadounidense, pues Kerry es la hija del mítico senador asesinado Robert "Bobby" Kennedy.

Andrew Cuomo es el hermano mayor de tres hermanas mujeres y un hermano, Chris, quien conduce un programa de noticias en el horario estelar de CNN. Días atrás, el gobernador fue invitado a participar y se dieron cruces y peleas que provocaron las risas de miles de usuarios en las redes.

Después de graduarse de la universidad de Fordham y conseguir su título de abogado en la escuela de derecho de Albany, Cuomo lideró la campaña de su padre. Su camino continuó como asistente del distrito fiscal de Nueva York, lo que años más tarde derivó en su ascenso a fiscal de distrito de la misma ciudad.

En 2011 se convirtió en gobernador del estado de Nueva York; este es su tercer mandato. Según se describe en su sitio web, Cuomo "ha reivindicado la promesa de un gobierno progresista al prestar atención a una filosofía simple: entregar un cambio real en tiempo real".