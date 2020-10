Coronavirus: el médico de Donald Trump que genera dudas con sus partes

El Dr. Sean P. Conley equivó preguntas de los periodistas sobre la condición de salud de Donald Trump Crédito: Anna Moneymaker para The New York Times

WASHINGTON.- El sábado por la mañana, el médico personal de Donald Trump salió del Centro Médico Walter Reed con un grupo de médicos para informar al mundo sobre la condición del presidente norteamericano. "En este momento, el equipo y yo estamos muy contentos con el progreso que ha logrado el presidente", dijo el Dr. Sean Conley. "Seguimos siendo cautelosamente optimistas. Lo está haciendo muy bien", escribió la cadena BBC.

Minutos después, el jefe de gabinete del presidente, Mark Meadows, dio una versión muy diferente: los signos vitales del presidente durante las últimas 24 horas habían sido "muy preocupantes", dijo a los periodistas, y agregó que las próximas 48 horas serían críticas.

El doctor Sean Conley, médico del presidente Donald Trump desde 2018 Crédito: Anna Moneymaker para The New York Time

Conley, que también es oficial de la Marina, se vio obligado a aclarar el cronograma del caso de coronavirus de su único paciente, poco después de dar su declaración a la prensa.

Aunque inicialmente dijo que habían pasado "72 horas" desde el diagnóstico de Trump, lo que habría significado que el presidente había dado positivo el miércoles, 36 horas antes de anunciar su infección, el Dr. Conley dijo que había querido decir "día tres" en su lugar.

El domingo, el Dr. Conley reveló que al presidente también se le había administrado oxígeno suplementario, después de haberlo negado previamente a los periodistas.

Los mensajes aparentemente contradictorios han generado preocupación sobre la transparencia de la Casa Blanca sobre la salud del presidente en un momento crucial para el país. Y según The New York Times, en lugar de tranquilidad, el médico de Trump genera confusión, dicen los expertos.

¿Quién es Sean Conley?

El hombre de 40 años se ha desempeñado como médico del presidente desde marzo de 2018. Como la mayoría del personal médico de la Casa Blanca, el Dr. Conley es un oficial militar, lo que significa que el presidente Trump es, en última instancia, su comandante en jefe.

La tradición de contratar médicos del ejército ha existido desde la Guerra Civil norteamericano. Esto se debe en parte a que pocos médicos civiles pueden dejar sus prácticas durante varios años con poca antelación.

La Dra. Connie Mariano, exmédica presidencial, dijo a The New York Times que los médicos militares también eran adecuados para el trabajo porque eran los primeros en responder, y "la medicina de la Casa Blanca [es] como practicar la medicina del campo de batalla".

El Dr. Conley, de Doylestown, Pensilvania, se graduó de la Universidad de Notre Dame en 2002 antes de estudiar medicina osteopática en el Philadelphia College of Osteopathic Medicine. Recibió su título de Doctor en Medicina Osteopática en 2006.

El título de doctor profesional es diferente al título de doctor en Medicina. La medicina osteopática adopta un enfoque más holístico del tratamiento con un enfoque en el estilo de vida y los factores ambientales. Pero a diferencia de Gran Bretaña, en Estados Unidos, la formación de los médicos osteópatas es muy similar a la de los médicos con formación convencional. Deben cumplir con los mismos requisitos para practicar la medicina y tienen licencia legal para hacerlo en los 50 estados de Estados Unidos. También son libres de recetar medicamentos.

Después de más cursos en el Centro Médico Naval en Portsmouth, Virginia, en 2014, el Dr. Conley se desempeñó como jefe de trauma en una unidad médica de la OTAN en Afganistán. Recibió un emblema de honor rumano por salvar a un soldado rumano herido por un artefacto explosivo improvisado.

Posteriormente, el oficial de la Marina de Estados Unidos fue asignado a la Unidad Médica de la Casa Blanca. Se convirtió en el médico personal interino de Trump en marzo de 2018 cuando el presidente nombró a su entonces médico, el dr. Ronny Jackson, para encabezar el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos.

Más tarde, el Dr. Jackson se retiró de la nominación después de ser descrito como "completamente poco ético" en un documento publicado por los demócratas. El dr. Conley asumió oficialmente el papel de médico personal de Trump en mayo de 2018.

¿Qué ha dicho Conley sobre la salud de Trump en el pasado?

En febrero de 2019, supervisó a un equipo de 11 médicos durante el examen físico de Trump. Anunció que el presidente gozaba de "muy buena salud" y agregó: "Anticipo que seguirá teniendo buena salud durante su mandato y más allá".

No dio más información sobre el examen de cuatro horas, informó The New York Times.

La salud del hombre de mayor edad que jamás haya jurado para un primer mandato como presidente ha atraído gran atención.

Cuando Trump fue al hospital para una visita no programada en noviembre de 2019, el dr. Conley publicó un memorando en el que lo llamaba un "chequeo provisional de rutina y planificado". Hubo rumores de que Trump había experimentado dolor en el pecho, una acusación que su médico personal desestimó.

¿Trump está tomando hidroxicloroquina?

El Dr. Conley dijo a los periodistas el sábado que el presidente no había estado tomando hidroxicloroquina como parte de su tratamiento de coronavirus.

En mayo de este año, el presidente anunció que estaba tomando hidroxicloroquina para protegerse del coronavirus. Después de esta revelación, el dr. Conley pasó a ser el centro de atención y dijo que había concluido que "el beneficio potencial del tratamiento superaba los riesgos relativos".

Un vasto estudio global concluyó que no había evidencia de que el medicamento pudiera combatir el coronavirus.

El anuncio levantó sospechas en ese momento. No está claro si el médico del presidente recetó explícitamente el medicamento.

