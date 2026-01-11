Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en Estados Unidos y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto
Las repercusiones de la captura del mandatario venezolano, los mensajes en el mundo y las últimas noticias
Nicaragua y Venezuela liberan más presos políticos tras a presión de Trump
CARACAS.- Los gobiernos de Nicaragua y Venezuela anunciaron liberaciones de presos políticos en medio de presiones de Estados Unidos. En la práctica, los procesos avanzan de forma desigual y sin información completa sobre el alcance de las excarcelaciones.
La embajada de Estados Unidos en Managua aseguró ayer en un mensaje en la red social X que, mientras Venezuela liberó a “un gran número de presos políticos”, en Nicaragua “más de 60 personas” seguían “injustamente detenidas”. Entre otros motivos, por manifestar su apoyo a la captura del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado incondicional de los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Venezuela rechazó la alerta de seguridad emitida por EE.UU.
El gobierno de Venezuela rechazó la alerta de seguridad emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos y afirmó que se basa en “relatos inexistentes” destinados a construir una percepción de riesgo que, según sostuvo, no se corresponde con la realidad del país. Así lo expresó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores en un comunicado oficial difundido este viernes.
En el texto, las autoridades venezolanas aseguraron que el país atraviesa un escenario de “absoluta calma, paz y estabilidad”, con pleno funcionamiento de los centros poblados, las vías de comunicación y los dispositivos de seguridad. Además, remarcaron que la totalidad de las armas se encuentra bajo control del Gobierno bolivariano y ratificaron su compromiso con la paz, la estabilidad institucional y la convivencia del pueblo venezolano. El comunicado fue fechado en Caracas el 10 de enero de 2026.
El "chantaje" de EEUU a Groenlandia "debe cesar", dice ministro francés
El ministro francés de Relaciones exteriores, Jean-Noël Barrot, exhortó a Estados Unidos a “cesar el chantaje” para obtener un control directo sobre el territorio de Groenlandia, en una entrevista difundida el sábado por varios medios europeos.
Barrot afirmó que “no cree” en una intervención militar estadounidense para apoderarse de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, como lo mencionó el presidente Donald Trump, y agregó que “nada lo justificaría”.
“Groenlandia es un territorio europeo, bajo la la protección de la OTAN (...) Agrego que los europeos disponen de medios muy poderosos para defender sus intereses. Ese chantaje debe cesar”, añadió Barrot, en la entrevista publicada por Ouest-France y los medios alemán Funke y polaco Gazeta Wyborcza.
Trump dijo el viernes que Rusia o China esperan “ocupar Groenlandia”. “Es lo que harán si no lo hacemos nosotros”, señaló.
El Instituto Nobel niega que sus premios puedan transferirse, como manifestó Machado
La organización que supervisa el premio Nobel de la Paz está echando agua fría a los planteamientos de que la líder opositora venezolana María Corina Machado comparta el premio que obtuvo recientemente con el presidente estadounidense Donald Trump.
Una vez que se anuncia el Nobel de la Paz, no puede ser revocado, transferido ni compartido con otros, expresó el Instituto Nobel noruego en un breve comunicado el viernes. “La decisión es definitiva y se mantiene para siempre”, afirmó.
El comunicado se dio a conocer después de que Machado expresara que le gustaría darle o compartir el premio con Trump, quien supervisó la exitosa operación de Estados Unidos para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Él enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York.
“Ciertamente me encantaría poder decirle personalmente que creemos -el pueblo venezolano, porque este es un premio del pueblo venezolano-, que ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”, le dijo Machado el lunes a Sean Hannity, presentador de Fox News." Lo que ha hecho es histórico. Es un gran paso hacia una transición democrática".
