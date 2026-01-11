Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en Estados Unidos y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto

CARACAS.- Los gobiernos de Nicaragua y Venezuela anunciaron liberaciones de presos políticos en medio de presiones de Estados Unidos. En la práctica, los procesos avanzan de forma desigual y sin información completa sobre el alcance de las excarcelaciones.

La embajada de Estados Unidos en Managua aseguró ayer en un mensaje en la red social X que, mientras Venezuela liberó a “un gran número de presos políticos”, en Nicaragua “más de 60 personas” seguían “injustamente detenidas”. Entre otros motivos, por manifestar su apoyo a la captura del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado incondicional de los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo.