Coronavirus: México registró por primera vez más de 1000 muertos en un día

El país superó también los 100.000 casos desde el comienzo del brote Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2020 • 18:00

MÉXICO.- La curva de contagios no cede en México, que anunció un récord de mil nuevas muertes en un día por coronavirus , una cifra que lo sitúa solo detrás de Brasil en cuando a muertes cotidianas y que coincide con la reapertura gradual del país.

Con 1092 nuevos decesos registrados en 24 horas, la cifra de muertes roza las 12.000 desde el comienzo del brote a fines de febrero. También se superó la barrera de los 100.000 casos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el brusco aumento de muertos diarios a un "ajuste" de las cifras oficiales, que sumaron decesos de días anteriores, un "proceso de actualización" de los datos. "No significa que hayan fallecido en un día más de mil personas", dijo el mandatario en conferencia de prensa.

La Ciudad de México y el Estado de México, que comparten límites, representan las entidades con la mayor carga de casos acumulados y de casos activos , además de las defunciones y de la ocupación hospitalaria.

Pese a que la curva de contagios y muertes no cede, y al registro récord, el gobierno comenzó esta semana la etapa de la "nueva normalidad" en México basada en un plan de reactivación por fases basado en un semáforo de cuatro colores que determina el factor de riesgo en los estados.

López Obrador dijo durante la rueda de prensa que "no mentir" y "no robar" ayudan a no contagiarse de coronavirus , y le pidió a la población no caer en la "psicosis". "Estar bien con nuestra conciencia -no mentir, no robar, no traicionar-, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus", aseguró. También añadió un último consejo: "Comer saludable" . "No comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio", señaló.

Las cifras sobre la magnitud de la pandemia en México generan algunas suspicacias porque se trata del país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos test realizó, por lo que el mismo gobierno estima que el dato real de contagios podría ser nueve veces mayor al registrado.

Agencias DPA y Télam