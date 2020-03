Pandemic y Plague Inc.: los juegos que se volvieron virales en plena cuarentena

Así se ve el juego Pandemic, uno de los más descargados a nivel global en tiempos de cuarentena Crédito: Captura

Domitila Dellacha 17 de marzo de 2020

NUEVA YORK.- El voraz avance del coronavirus a nivel global tiene a la población mundial en vilo. Mientras el número de infectados en Europa y América continúa en aumento, la orden de las administraciones estatales a sus ciudadanos es que se queden en casa. Las calles de los principales centros turísticos pasan el día como pueblos fantasmas. Puertas adentro, grandes y chicos luchan contra otro enemigo: el aburrimiento.

Libros, juegos de mesa, películas, series. Las opciones son variadas, pero la alternativa preferida de los jóvenes parece ser los videojuegos o juegos online. Y, en las últimas semanas, la popularidad de los juegos que tienen como protagonistas a las pandemias ha crecido sustancialmente.

Mientras en el mundo científicos de todos los países dan su pelea contra el COVID-19 en busca de una cura y una vacuna, en el universo de las computadoras y los celulares la batalla es virtual, aunque los objetivos pueden ser distintos. Hay juegos que están diseñados para luchar contra enfermedades mortales, y otros para exterminar la población.

Pandemic: salvá al mundo de enfermedades infecciosas

Entre la amplia oferta de juegos, Pandemic ofrece al usuario ser parte de una experiencia colectiva en la que se debe luchar contra una serie de enfermedades infecciosas que se expande por todos los continentes. "¡El destino de la humanidad está en tus manos!", describe la plataforma que invita a jugadores del mundo a participar.

Lejos de tratarse de un juego que se lanzó en este contexto, Pandemic lleva más de diez años en el mercado. Llegó a las góndolas en 2007 como un juego de mesa, y desde entonces ha sido un éxito que lo ha llevado a ser desarrollado y expandido de forma virtual. En Amazon, se posiciona como uno de los juegos más vendidos, y su precio asciende a US$50.

En diálogo con medios locales, Matt Leacock -el creador del juego- confesó que la inspiración para su creación se dio hace años durante el brote de SARS . "Pensaba en cómo hacer un juego cooperativo, y en ese momento pensé que esas cosas -microbios y enfermedades- serían un enemigo fantástico", dijo, y añadió: "También me gustaba mucho la idea del comportamiento emergente, las reacciones en cadena, la propagación viral, etc. Entonces pensé, bueno, esto sería un gran tipo malo, un gran antagonista para un juego cooperativo".

Con la suspensión de clases y la orden de permanecer en sus hogares, el juego se ha convertido en una plataforma distinta para ganarle al aburrimiento. Algunos alumnos de la escuela de negocios de la Universidad de Columbia -que ahora están en semana de vacaciones por Spring Break- descubrieron la posibilidad de jugar en múltiples plataformas hace unos días, y desde entonces se divierten pasando ratos intentando ganarle al sistema desde casa.

"Es una plataforma que te permite divertirte, y al mismo tiempo genera cierta conciencia sobre el enorme trabajo que tienen los científicos por delante", dijo a este medio Paolo, un libanés de 26 años que, junto a su mujer, Lea, han encontrado este canal para pasar el tiempo de cuarentena en Manhattan.

El avance del coronavirus ha provocado que una experiencia como hacer un máster en una casa de estudios como la Universidad de Columbia termine repentinamente para muchos. Por los altos costos y el cierre de Manhattan, José ha decidido volver a Portugal junto a su mujer, Joana. A través del juego Pandemic, han encontrado una forma distinta de mantenerse conectados a la distancia con sus amigos que dejan en Nueva York.

"En tiempos en los que la soledad puede hacerse sentir muy dura, este tipo de juegos nos dan un punto de encuentro distinto, aún a la distancia", dijo a LA NACION Joana, quien también destacó que -si bien el juego es para múltiples jugadores-, la aplicación no ha sido desarrollada para que el encuentro sea virtual. El punto de encuentro con sus amigos es a través de videollamadas y pantallas compartidas, para así hacer de la experiencia casi un encuentro en vivo.

Plague: exterminá a la población con un virus

Plague Inc., también es un juego online de estrategia -el que ocupa la posición número 1 en el sistema operativo iOS-, pero aquí el objetivo es el opuesto. Ya no se trata de algo cooperativo, sino de una lucha individual: el objetivo es destruir a la humanidad infectando personas a través del control de una plaga. El brote de coronavirus generó un tendal de preguntas de usuarios que, sumamente intrigados y consternados, consultaban si el juego había sido producto de un chiste de mal gusto.

Ndmeic Creations, la compañía detrás del producto, emitió un comunicado en el que enfatizó que Plague Inc. se te trata de un juego que lleva más de ocho años en el mercado. "Siempre que se produce un brote de alguna enfermedad vemos un incremento en usuarios, ya que las personas buscan saber más sobre cómo se propagan enfermedades y comprender la complejidad de brotes virales", señalaron.

La empresa también remarcó que el diseño del juego -que tiene más de 130 millones de usuarios a nivel global- fue pensado para que "sea realista e informativo, y a la vez no sensacionalista en relación a serios problemas del mundo real". Asimismo, Ndemic Creations señaló que Plague Inc ha sido reconocido por el Centro de Control de Enfermedades y Prevención (CDC, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones de la salud a nivel global. "Recordamos que Plague Inc. es un juego, no un modelo científico y que el brote actual de coronavirus es una situación muy real que está afectando a un gran número de personas. Siempre recomendamos que los jugadores obtengan su información directamente de las autoridades sanitarias locales y mundiales", concluyeron en el comunicado.

En China, pese a tratarse de un juego, el objetivo resultó muy morboso para las autoridades. La aplicación fue removida de la App Store. "Nos han informado que el juego incluye contenido ilegal en China según lo determinado por la Administración de Ciberespacio de China", indicaron desde Ndmeic Creations, quienes también expresaron que la situación está completamente fuera de su control.

"Plague Inc. se destaca como una inteligente y sofisticada simulación que alienta a jugadores a pensar y aprender sobre severos problemas de salud. Tenemos un gran respeto por nuestros jugadores chinas, y estamos devastados porque ya no pdorán tener acceso al juego", dijeron.

Hacia el final del comunicado, la empresa indicó que desconocen si la remoción del juego del AppStore está vinculada al brote de coronavirus, pero que trabajarán para poder volver a incorporarla en el sistema.

El brote de coronavirus tuvo su origen en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Desde entonces, el COVID-19 se ha sido declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hasta ahora, el total de personas infectadas alrededor del globo es de más de 190 mil, y las fallecidas son más de 7500.