Coronavirus: qué se sabe de la variante de doble mutación encontrada en India

Una nueva variante de “doble mutación” del coronavirus fue identificada en muestras recogidas en India. Las autoridades en ese país están verificando si la variante puede ser más infecciosa o si las vacunas serán menos efectivas con ésta.

En unas 10.787 muestras de 18 estados de la India también se encontraron 771 casos de variantes conocidas: 736 de la de Reino Unido, 34 de la sudafricana y una de la brasileña. Los funcionarios señalan que las variantes no están vinculadas a un aumento en los casos en India. El país registró el miércoles 47.262 casos y 275 muertes, el aumento diario más pronunciado de este año.

El Consorcio de Genómica del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG), un grupo de 10 laboratorios nacionales dependientes del Ministerio de Salud, llevó a cabo la secuenciación genómica de las últimas muestras. La secuenciación genómica es un proceso de análisis para mapear todo el código genético de un organismo, en este caso, el virus.

El código genético del virus funciona como su manual de instrucciones. Las mutaciones en los virus son comunes, pero la mayoría de ellas son insignificantes y no causan ningún cambio en su capacidad para transmitirse o causar una infección grave.

Pero algunas mutaciones, como las de las variantes de Reino Unido o Sudáfrica, pueden hacer al virus más infeccioso y, en algunos casos, incluso más letal. El virólogo Shahid Jameel explicó que “una doble mutación en áreas clave de la proteína de espiga del virus puede aumentar esos riesgos y permitir que el virus escape del sistema inmunológico”.

Un consorcio de 10 laboratorios en India está secuenciando muestras del coronavirus BBC Mundo

La proteína de espiga es la parte que el virus utiliza para penetrar en las células humanas. El gobierno indio indicó que un análisis de las muestras recolectadas en el estado occidental de Maharashtra mostró “un aumento en la fracción de muestras con las mutaciones E484Q y L452R” en comparación con diciembre del año pasado.

“Estas mutaciones dobles confieren un escape inmunológico y una mayor infectividad”, señaló el Ministerio de Salud en un comunicado. El doctor Jameel agregó que “puede haber un linaje separado desarrollándose en India con la unión de las mutaciones L452R y E484Q”.

Momento delicado

El gobierno indio niega que el aumento de casos esté relacionado con las mutaciones. “Aunque se encontraron variantes preocupantes y una nueva variante doble mutante en India, no se detectaron en cantidades suficientes para establecer una relación directa con el rápido aumento de casos en algunos estados”, indicó el Ministerio de Salud.

Esto se produce después de que varios expertos pidieran al gobierno que intensificara los esfuerzos de secuenciación del genoma. “Necesitamos monitorear constantemente y asegurarnos de que ninguna de las variantes que causan preocupación se esté extendiendo en la población”, le dijo a la BBC el doctor Jameel a principios de este mes.

Los expertos se preguntan si seguirán funcionando bien las vacunas actuales contra las nuevas mutaciones Pixabay

“El hecho de que no esté sucediendo ahora no significa que no sucederá en el futuro. Y tenemos que asegurarnos de obtener la evidencia suficientemente temprano“, agregó.

India es el quinto país del mundo que realiza la secuenciación del genoma del nuevo coronavirus después de que lo aislara de algunos de los primeros casos registrados en el país en enero del año pasado. Más de 11,7 millones de casos y 160.000 muertes después, continúan los esfuerzos en todo el mundo para identificar mutaciones.

El último aumento de casos en India, que comenzó este mes, se produce en lo que algunos expertos llaman una “fase delicada” para el país: el sistema de salud ya está agotado por una batalla de un año contra el coronavirus.

Los estados del país ya comenzaron a reintroducir restricciones, incluidos toques de queda y confinamientos intermitentes. Dos ciudades importantes, Nueva Delhi y Bombay, también ordenaron pruebas rápidas aleatorias en aeropuertos, estaciones de tren y áreas concurridas como centros comerciales.

BBC Mundo