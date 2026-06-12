Hallan un cadáver en un baúl frente al estadio donde entrena la selección de Irán en México
El cuerpo estaba en el interior de una camioneta Toyota desde el miércoles y fue retirado bajo un fuerte hedor
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MÉXICO. – Un cadáver en estado de descomposición fue hallado este viernes en el baúl de un vehículo estacionado frente al estadio en México donde entrena la selección de fútbol de Irán durante el Mundial 2026.
El vehículo, una camioneta Toyota gris, estaba en el estacionamiento de un supermercado frente al estadio Caliente de Tijuana, que el combinado iraní usa todos los días y que está situado cerca de su hotel.
El equipo iraní se vio forzado a último momento a instalarse en México, y no en Estados Unidos, donde estaba previsto inicialmente, como consecuencia de la guerra en Medio Oriente que mantiene enfrentadas a Washington y Teherán.
Al abrir la camioneta, la policía enfrentó un fuerte hedor putrefacto. Protegidos con trajes de seguridad, los efectivos inspeccionaron el cuerpo en el lugar antes de retirarlo.
Envuelto en una bolsa
El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando elementos de la Policía Municipal realizaron un recorrido de vigilancia por el estacionamiento de Calimax Hipódromo y detectaron una camioneta Toyota RAV4, según indicó el Diario Tijuana. Tenía patente de California.
La Fiscalía informó que un patrullero descubrió el vehículo, y al inspeccionarlo “constató en la parte trasera de la cajuela una persona envuelta en una bolsa negra, con huella de violencia”.
El despacho acotó que el vehículo estaba estacionado en el lugar desde el miércoles.
Tijuana es considerada una de las ciudades más peligrosas del país, con más de 1200 homicidios en 2025, según las estadísticas oficiales.
Este mismo viernes, trabajadores del Poder Judicial fueron evacuados de una sede tras reportarse una presunta amenaza de bomba. El incidente ocurrió alrededor de las diez de la mañana, cuando se activaron los protocolos de seguridad y cientos de empleados fueron desalojados de manera preventiva mientras se inspeccionaba el inmueble.
Un convoy de la Guardia Nacional fuertemente armado escolta al ómnibus que transporta a la selección de Irán del hotel al estadio y viceversa, un recorrido que toma un minuto.
Este viernes, el equipo salió del estadio poco después de que las autoridades retiraran el cadáver. El equipo no respondió una consulta sobre si reforzarán la seguridad después de este incidente.
Irán debuta el lunes en la Copa del Mundo jugando contra Bélgica en Los Ángeles, por la primera fecha del Grupo G, que completan Egipto y Nueva Zelanda.
Agencia AFP
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