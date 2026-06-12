Sánchez le propuso a Keiko Fujimori la revisión de “todos los votos” del balotaje en Perú

LIMA.– El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que en el conteo oficial está siendo levemente superado por la derechista Keiko Fujimori, propuso a su rival la revisión de todos los votos de la segunda vuelta presidencial en Perú realizada el domingo pasado, y cuyo lento escrutinio ha avanzado hasta un 98%.

Con 98,27% de las actas escrutadas, Fujimori reúne el 50,004% de los votos frente al 49,996% de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Impulsada por sufragios en Estados Unidos y Japón, Fujimori, de 51 años, aventaja por poco más de 1600 votos a Sánchez, de 57 años, con más de 18 millones de votos contabilizados.

“Le propongo que conjuntamente solicitemos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo el proceso, sobre todo donde haya indicios presuntos de que no haya ocurrido allí transparencia como corresponde”, anunció Sánchez en conferencia de prensa.

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú: Le propongo a Keiko Fujimori que conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso, la institucionalidad del proceso electoral, que hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso… pic.twitter.com/DEWrNWxWuv — Canal N (@canalN_) June 12, 2026

El candidato a la vicepresidencia de Fujimori, Luis Galarreta rechazó la propuesta y señaló que su partido esperará con prudencia el conteo final de votos.

“El reconteo de votos no es porque a alguien se le ocurre. Nosotros vamos a respetar lo que dice la norma electoral. Las impugnaciones, nulidades y reconteos tienen un procedimiento que debe seguirse”, declaró Galarreta a la prensa.

Para prosperar, la propuesta de revisión debería ser aceptada por Fujimori y luego presentada a las autoridades electorales.

El balotaje del 7 de junio enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

El escrutinio ingresó a su fase final con la revisión de actas de votación observadas o impugnadas, un procedimiento que puede demorar varios días.

Si bien esto es parte del proceso habitual, ahora ha cobrado importancia debido al ajustado resultado.

El resultado final puede tardar entre dos y tres semanas en conocerse, según las autoridades electorales.

La candidata Keiko Fujimori Martin Mejia - AP

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación.

El vencedor sustituirá al presidente interino José María Balcázar y se convertirá en el noveno mandatario del país en una década.

El proceso de revisión

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comenzó a revisar unas 1600 actas electores de distintas zonas del país y ‌que representan aproximadamente 400.000 votos, según expertos.

La gran mayoría de las actas enviadas para ​su revisión provienen de la región de Lima, bastión electoral Fujimori, ​y se espera que, una vez resuelta, la candidata sume aún más apoyo.

Jimmy Arbulu Martínez (C), presidenta del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3, junto con los miembros Clara Cahua (I) y Roberto Vázquez, muestran una papeleta impugnada en una pantalla durante una audiencia en el proceso de impugnación del recuento de votos en Lima el 11 de junio de 2026 ERNESTO BENAVIDES - AFP

La revisión de votos se pone en marcha por cada acta electoral tiene una hoja con el conteo de votos para cada candidato, y cualquier inconsistencia en la suma o fallas en su llenado puede dar lugar a su observación o impugnación para revisión.

En ​cada mesa de votación ambos partidos pueden tener “personeros” u observadores electorales, tanto en el país como en el extranjero, con facultad para impugnar el acta o el conteo de votos y solicitar su revisión.

Por su parte el Jurado Electoral Especial (JEE), compuesto por tres miembros, tiene como tarea revisar las actas de la mesa electoral impugnada. Si el problema es simple, como un error contable, se puede resolver rápidamente ‌y el acta pasa al recuento y computo final.

De lo contrario, se solicita el acta al centro de votación y se convoca una audiencia pública para revisar los votos en un plazo de tres días. Las audiencias, que se transmiten en directo por YouTube, incluyen observadores electorales de cada partido y disponen de tres días hábiles para revisar los votos.

Si es necesario, el jurado electoral puede ordenar un recuento de los votos en esa instancia, una norma que aprobó el Congreso el año pasado para resolver discrepancias y garantizar que no se pierdan votos.

Posteriormente, una vez resuelta la impugnación del acta, los votos se envían ‌para su inclusión en el recuento oficial.

Además de las 1600 actas para revisión, el partido Juntos por el Perú de ⁠Sánchez solicitó el jueves al JNE la nulidad de votos de unas 2400 actas de sufragio.

El equipo de Sánchez considera que en 1751 ‌actas de votos en Perú hay “indicios razonables de fraude” porque ha detectado “patrones de repetición” en varias actas al registrar la ⁠misma cantidad de votos a favor de Fujimori.

Afirma que en otras 647 actas de votación en Estados ⁠Unidos se detectaron “irregularidades” en el transporte del material electoral.

Por su parte el partido Fuerza Popular de Fujimori pidió anular 31 actas, que involucran a unos 7500 votos de la región andina de Puno, bastión de la izquierda, alegando que no se les permitió la participación de sus observadores electorales.

Una papeleta impugnada se muestra en una pantalla durante una audiencia del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3, en Lima ERNESTO BENAVIDES - AFP

El JNE tiene tres días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud de Sánchez. El jueves, el ministro de Relaciones Exteriores manifestó que no se había detectado ningún problema con ‌el transporte de las papeletas en el extranjero.

El pedido de Sánchez ​para anular 1751 actas fue rechazado por la autoridad electoral, argumentando falta del pago por el derecho de presentar el recurso, informó el viernes el JNE.

El JNE afirmó que la proclamación oficial del ganador no llegará hasta mediados de julio de 2026, con tiempo suficiente para que el presidente electo asuma el cargo el 28 de julio, tal como establece la Ley Orgánica de Elecciones.

En Perú, el mandato presidencial tiene una duración de 5 años, sin posibilidad de reelección inmediata.

Agencias AFP y Reuters